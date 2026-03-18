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Jyada Sochne Ke Aadat Ko Kaise Kam Kare: आज की तेज रफ्तार वाली जिंदगी में 'ज्यादा सोचना' यानी ओवरथिंकिंग एक आम समस्या बनती जा रही है। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो छोटी-छोटी बातों को बार-बार सोचते रहते हैं, जैसे क्या सही हुआ, क्या गलत हो सकता है, लोग क्या सोचेंगे, मुझे यह जवाब देना चाहिए था या ऐसा नहीं देना चाहिए था आदि आदि। ये सवाल ओवरथिंकर्स दिमाग में लगातार घूमते रहते हैं।
साइकोलॉजिस्ट और महिला एवं मानवाधिकारों की समर्थक डॉक्टर मालिनी सबा के अनुसार 'ओवरथिंकिंग आज के समय में मानसिक तनाव का एक सबसे बड़ा कारण बनती जा रही है, लेकिन अगर इसे सही दिशा दी जाए तो यही आदत व्यक्ति की ताकत भी बन सकती है।' कैसे? बस इसी सवाल का जवाब पाने के लिए हमने डॉक्टर मालिनी से बात की और जाना कि कैसे वो हर व्यक्ति जो ज्यादा सोचता है, अपनी इस आदत को कैसे पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। आइए डॉक्टर से ही जानते हैं।
सामान्य सोच हमें समझदारी से फैसले लेने और आगे बढ़ने में मदद करती है। जब हम किसी स्थिति के बारे में सोचते हैं, उसके विकल्पों को समझते हैं और फिर निर्णय लेकर आगे बढ़ जाते हैं, तो यह स्वस्थ सोच होती है। वहीं ओवरथिंकिंग में व्यक्ति एक ही बात को बार-बार सोचता रहता है, लेकिन किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाता। इसमें 'अगर ऐसा हो गया तो?' या 'मैंने ऐसा क्यों किया?' जैसे सवाल लगातार चलते रहते हैं। इससे दिमाग थक जाता है और व्यक्ति उलझन में फंसा रहता है।
ओवरथिंकिंग के कई गहरे मनोवैज्ञानिक कारण हो सकते हैं। सबसे आम कारण है खुद पर भरोसे की कमी। जब व्यक्ति को अपने फैसलों पर भरोसा नहीं होता, तो वह हर बात को बार-बार सोचने लगता है। इसके अलावा अतीत के अनुभव भी एक बड़ा कारण होते हैं। अगर किसी के साथ पहले कुछ गलत हुआ हो, तो वह बार-बार उन घटनाओं को याद करता है और उनसे बचने की कोशिश में ज्यादा सोचने लगता है।
साथ ही भविष्य की चिंता भी ओवरथिंकिंग को बढ़ाती है। जैसे कुछ लोग कुछ काम करने से पहले ही हर चीज को पहले से अपने मन में सोच लेते हैं या उस काम से होने वाले रिजल्ट को नियंत्रित करने की कोशिश करने लगते हैं। व्यक्ति संभावित समस्याओं के बारे में सोचता रहता है और परेशान होता रहता है।
ओवर थिंकिंग का असर केवल दिमाग तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह पूरे शरीर को प्रभावित करता है। मानसिक रूप से यह तनाव, चिंता और नींद की समस्या को बढ़ाता है। व्यक्ति को रात में भी विचारों से छुटकारा नहीं मिलता, जिससे उसकी नींद प्रभावित होती है।
शारीरिक रूप से यह सिरदर्द, थकान, मांसपेशियों में तनाव और दिल की धड़कन बढ़ने जैसी समस्याएं पैदा कर सकता है। भावनात्मक स्तर पर व्यक्ति चिड़चिड़ापन, उदासी और निर्णय लेने में कठिनाई महसूस करता है। लंबे समय तक ओवरथिंकिंग रहने से आत्मविश्वास भी कम हो सकता है।
अक्सर ओवर थिंकिंग को केवल नकारात्मक रूप में देखा जाता है, लेकिन इसका एक सकारात्मक पक्ष भी है। जो लोग ज्यादा सोचते हैं, वे अक्सर गहराई से विश्लेषण करने वाले, संवेदनशील और जागरूक होते हैं। वे किसी भी स्थिति को कई पहलुओं से देखते हैं और बेहतर योजना बना सकते हैं।
अगर इस आदत को सही दिशा दी जाए, तो यह व्यक्ति को बेहतर निर्णय लेने, जोखिमों को समझने और रचनात्मक सोच विकसित करने में मदद कर सकती है। इसलिए जरूरी यह है कि हम ओवर थिंकिंग को नियंत्रित करें, न कि पूरी तरह खत्म करने की कोशिश करें।
[caption id="attachment_1309846" align="alignnone" width="1200"] ओवर थिंकिंग को पॉजिटिव बनाने के तरीके[/caption]
जब दिमाग में बहुत सारे विचार चल रहे हों, तो उन्हें लिखना शुरू करें। इससे विचार स्पष्ट होते हैं और दिमाग हल्का महसूस करता है। लिखने से आप यह भी समझ पाते हैं कि कौन-सी चिंता वास्तव में जरूरी है और कौन-सी नहीं।
हर समस्या के बारे में सोचने के लिए एक निश्चित समय तय करें, जैसे 15-20 मिनट। इसके बाद खुद को रोकें और कोई निर्णय लें। इससे अनावश्यक सोचने की आदत धीरे-धीरे कम होती है।
समस्या को बार-बार दोहराने के बजाय अपने आप से पूछें- 'मैं इसका हल कैसे निकाल सकता हूं?' यह दृष्टिकोण आपकी सोच को नकारात्मक से सकारात्मक दिशा में बदल देता है।
ध्यान, मेडिटेशन और गहरी सांस लेने की तकनीकें दिमाग को शांत करती हैं। जब आप वर्तमान में रहना सीखते हैं, तो अनावश्यक विचार अपने आप कम होने लगते हैं।
खुद को व्यस्त रखना बहुत जरूरी है। पढ़ना, लिखना, संगीत सुनना, पेंटिंग करना या एक्सरसाइज करना—ये सभी गतिविधियां आपके दिमाग को सकारात्मक दिशा में ले जाती हैं।
ये छोटी आदतें धीरे-धीरे आपके सोचने के तरीके को बदल देती हैं और आपको मानसिक रूप से अधिक शांत बनाती हैं।
ओवरथिंकिंग एक ऐसी आदत है जो अगर अनियंत्रित हो जाए, तो तनाव और चिंता को बढ़ा सकती है। लेकिन सही समझ और अभ्यास के साथ यही आदत आपकी ताकत बन सकती है। डॉक्टर मालिनी सबा के अनुसार, जरूरी यह नहीं है कि आप कितना सोचते हैं, बल्कि यह है कि आप अपनी सोच को किस दिशा में ले जाते हैं। जब आप अपनी सोच को सकारात्मक और नियंत्रित बनाना सीख लेते हैं, तो आप न केवल मानसिक शांति पाते हैं, बल्कि अपने जीवन में बेहतर निर्णय और मजबूत रिश्ते भी बना पाते हैं। ओवर थिंकिंग को खत्म करने की बजाय उसे सही दिशा में इस्तेमाल करना ही असली समाधान है।
Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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