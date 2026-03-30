World Bipolar Day: मूड स्विंग या बाइपोलर? जानें इस डिसऑर्डर को समझना क्यों और कितना जरूरी है?

Bipolar Disorder Kya Hota Hai: आपने देखा होगा कि कुछ लोगों का मूड बहुत ही जल्दी-जल्दी बदल जाता है। यानी कि अगर अभी अच्छे से बात हो तो 2 मिनट में किसी बात पर गुस्सा करने लगता है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानें।

बाइपोलर डे

Bipolar Person Ka Behaviour Kaise Hota Hai: बहुत से लोगों को यह पता ही नहीं होता है कि उन्हें बाइपोलर डिसऑर्डर है। यह मूड स्विंग से जुड़ा हुआ ही होता है। वर्ल्ड बाइपोलर डे 2026(World Bipolar Day) के मौके पर लोगों में जानकारी बढ़ाने के लिए हमने सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर मालिनी सबा से बात की। उन्होंने लोगों को सटीक जानकारी देने के लिए अपनी क्लाइंट सोनिया (बदला हुआ नाम) का रियल केस शेयर किया।

वह बताती हैं कि ‘हाल ही में कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात सोनिया से हुई वो बहुत पढ़ी लिखी लड़की थी, अच्छी नौकरी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी थकान। उसने मुझसे कहा, ‘मैम, लोग कहते हैं मैं बहुत मूडी हूं। कभी मैं घर पर दावत का इंतजाम करती हूं, दोस्तों के साथ मूवी देखने जाती हूं, शॉपिंग करने जाती हूं और कभी हफ्तों तक किसी से बात तक नहीं करती, फोन स्विच ऑफ करके अंधेरे कमरे में रहती हूं। क्या मैं सच में पागल हो रही हूं?’ डॉक्टर ने सोनिया की इस कहानी को उदाहरण के तौर पर लिया और फिर मूड स्विंग व बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में विस्तार से बताया।

पहले जानें क्यों मनाया जाता है बाइपोलर डे?

हर साल 30 मार्च को हम 'वर्ल्ड बाइपोलर डे' मनाते हैं। यह दिन मशहूर कलाकार विंसेंट वैन गॉग के जन्मदिन पर मनाया जाता है, जिन्हें मरणोपरांत बाइपोलर डिसऑर्डर से ग्रसित माना गया था। डॉ. मालिनी सबा, साइकोलॉजिस्ट और महिला एवं मानवाधिकारों की समर्थक, का मानना है कि ‘बाइपोलर डिसऑर्डर को समझने से ज्यादा जरूरी है उसे गलत समझना बंद करना।'

तो आखिर फर्क कहां है?

अक्सर लोग छोटी सी बात पर कह देते हैं, ‘यार, मेरा मूड बहुत स्विंग हो रहा है।’ लेकिन यकीन मानिए, सामान्य मूड स्विंग और बाइपोलर डिसऑर्डर में जमीन-आसमान का फर्क है।

मूड स्विंग और बाइपोलर को कैसे समझें?

मूड स्विंग और बाइपोलर के अंतर को समझाते हुए डॉक्टर बताती हैं कि सामान्य मूड खराब होना वैसा है जैसे बारिश में भीग जाना, आप घर आकर सूख जाते हैं। लेकिन बाइपोलर होना ऐसा है जैसे आप बीच समंदर में एक छोटी सी कश्ती पर हैं और अचानक एक तरफ से ऐसी लहर आती है जो आपको आसमान की ऊंचाइयों पर ले जाती है, और फिर अगले ही पल आपको पाताल की गहराई में पटक देती है।

बाइपोलर डिसऑर्डर के दो मुख्य चेहरे

मेनिया (Mania)

डिप्रेशन (Depression)

अत्यधिक थकान, कुछ करने का मन न करना

खुद को बोझ समझना

भावनात्मक सुन्नता (numbness)

बेसिक काम भी भारी लगना

इलाज और प्रबंधन

बाइपोलर डिसऑर्डर ठीक किया जा सकता है, अगर सही समय पर मदद ली जाए-

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मेडिकेशन (दवाइयां)

साइकोथेरेपी (काउंसलिंग)

नियमित नींद और दिनचर्या

परिवार और दोस्तों का समर्थन

समाज के लिए एक सीधी बात

समाज के लिए मेरा एक ही संदेश है: बाइपोलर का मरीज पागल नहीं है। वह बस एक ऐसी मानसिक स्थिति से गुजर रहा है, जिसे दुनिया देख नहीं सकती। जैसे हम शुगर के मरीज को इंसुलिन लेने पर नहीं टोकते, वैसे ही बाइपोलर के मरीज को दवा और थेरेपी की जरूरत होती है। उसे आपकी 'सलाह' की उतनी जरूरत नहीं है, जितनी आपके 'साथ' की है। उसे यह मत कहिए कि पॉजिटिव सोचो, उसे बस यह महसूस कराइए कि ‘मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, चाहे मौसम कैसा भी हो।’

दर्द, रचनात्मकता और समझ

विंसेंट वैन गॉग, जिनकी याद में आज का दिन है, उन्होंने अपनी सबसे खूबसूरत पेंटिंग्स शायद उसी दर्द और ऊंचाइयों के बीच बनाई थीं। बाइपोलर लोग बहुत क्रिएटिव और संवेदनशील होते हैं, उन्हें बस थोड़े से सब्र और सही इलाज की जरूरत होती है। विंसेंट वैन गॉग, जिनकी याद में आज का दिन मनाया जाता है, उन्होंने कहा था- ‘तारे देखने के लिए अंधेरा होना जरूरी है।’ बाइपोलर से जूझ रहे लोग उस अंधेरे को गहराई से जानते हैं, हमें बस उन्हें वह रोशनी दिखाने में मदद करनी है।

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Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।