Rajasthan Board 12th result: वेबसाइट पर रोल नंबर डालने से पहले घबराएं नहीं, ऐसे रखें दिल और दिमाग को शांत

राजस्थान बोर्ड ने 12वीं का रिजल्ट आउट कर दिया है, इस दौरान बच्चों में डर और उत्साह देखा जा सकता है। लेकिन दिन और दिमाग को कैसे शांत रखना है, आइए साइकोलॉजिस्ट से जानते हैं।

RBSE Rajasthan Board 12th result: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (आरबीएसई) ने 2026 के कक्षा 12वीं के परिणाम घोषित कर दिया है। रिजल्ट आते ही बच्चों के दिल और दिमाग में बेचैनी शुरू हो जाती है क्योंकि यह वह समय होता है जब हमारी 1 साल की मेहनत का परिणाम मिलता है और आने वाले भविष्य को सही राह पर ले जाने का रास्ता भी। लेकिन बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट देखना इतना आसान नहीं है। वेबसाइट पर अपना रोल नंबर डालने से पहले बच्चे के दिमाग में कई सवाल आते हैं।

जी हां, जैसे 'रिजल्ट कैसे आएगा?, क्या मेरी किसी सब्जेक्ट में ER आएगी?, कहीं मेरा जो पेपर अच्छा नहीं गया उसमें मैं फेल न हो जाऊं!, मुझे बीएससी करनी है, क्या मैं कटऑफ पार कर पाउंगा/पाउंगी?, अगर मेरे नंबर कम आए? और कहीं मुझे किसी कॉलेज में एडमिशन न मिला तो?' आदि-आदि। इस तरह के कई ख्यालों से बच्चा तब गुजरता है, जब वह अपना रिजल्ट देखने के लिए वेबसाइट ओपन करता है और रोल नंबर डालता है। कुछ बच्चे तो अपने पेरेंट्स या भाई-बहनों से रिजल्ट देखने के लिए अनुरोध करते हैं, क्योंकि उनके पास हिम्मत नहीं होती है। आइए साइकोलॉजिस्ट मालिनी सबा से जानते हैं कि वह बच्चों को रिजल्ट के दौरान दिल और दिमाग शांत रखने के लिए क्या सलाह देती हैं।

सोशल मीडिया से रहें दूर

जब से सोशल मीडिया सभी लोगों के साथ पर आया है, इसका सही से ज्यादा गलत तरीकों से इस्तेमाल किया जा रहा है। खासकर रिजल्ट जैसी बड़ी खबर के दौरान अफवाहें उड़ने की संभावना अधिक होती है, जिससे बच्चों की मेंटल हेल्थ पर बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए रिजल्ट के दिन अपना परिणाम देखने से पहले व बाद में कुछ समय के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल न करें। वरना आप अन्य बच्चों का अच्छा व खराब रिजल्ट देखकर परेशान होते रहेंगे।

गहरी सांस लेकर करें खुद को रिलैक्स

रिजल्ट के दौरान हम टेंशन में होते हैं लेकिन हमने इस दौरान खुद को शांत रखना है। इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है कि किसका कैसा रिजल्ट आ रहा है और न ही यह सोचना है कि आपका कैसा आएगा। साथ ही जब जब घबराहट महसूस हो, तुरंत 5–10 मिनट के लिए गहरी सांस लेने की कोशिश करें। यह एंग्जायटी कम करेगा और आप ज्यादा दिल व दिमाग को शांत करेगा।

पॉजिटिव सोच बनाए रखें

बहुत से बच्चे रिजल्ट के दौरान अपने दिमाग में कई धारणाएं ले आते हैं जैसे कि अगर मैं फेल हो गया तो? या मैंने इतना मेहनत की है, अगर अच्छी परसेंटेज नहीं आई तो क्या होगा?' आदि-आदि। आप ऐसी गलती न करें। खुद पर भरोसा रखें। जितनी महतन की है उतना फल तो मिलना ही है। इसलिए फिजूल में अपना दिमाग न दौड़ाएं और शांत मन से रिजल्ट देखें।

आप अपना रिजल्ट इस लिंक पर देख सकते हैं- Rajasthan Board 12th Result 2025 Direct Link- rajeduboard.rajasthan.gov.in

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Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।