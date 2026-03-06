हर महिला में होती है एक लीडर बनने की क्षमता, बस ऐसे करनी होगी पहचान

International Women’s Day: इस साल के अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर हर महिला को अपने अंदर जाने और अपनी लीडरशिप क्वालिटी को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए। कैसे? आइए आपको बताते हैं।

Apni Leadership Quality Ko Kaise Enhance Kre: पहले का समय और था जब महिलाएं अपने इच्छाओं को दबा दिया करती थीं। यहां तक कि वह अपनी शिक्षा को भी छोड़ दिया करती थीं। लेकिन आज के समय में महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं। राजनीति, व्यापार, विज्ञान, शिक्षा और सामाजिक कार्य जैसे कई क्षेत्रों में महिलाएं नेतृत्व की भूमिका निभा रही हैं। फिर भी कई बार ऐसा देखा जाता है कि बहुत सी महिलाएं अपनी क्षमता को पहचान ही नहीं पातीं और खुद को लीडर बनने योग्य नहीं मानतीं।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस (International Women's Day) के मौके पर साइकोलॉजिस्ट और महिला एवं मानवाधिकारों की समर्थक डॉक्टर मालिनी सबा कहती हैं कि ‘हर महिला में नेतृत्व की क्षमता होती है। जरूरत केवल इस बात की है कि वह खुद पर विश्वास करें और अपनी ताकत को पहचानें। अगर महिलाएं कुछ बातों पर ध्यान दें, तो वे आसानी से अपनी लीडरशिप क्षमता को समझ सकती हैं।’ आइए आपको 5 आसान तरीकों के बारे में बताते हैं।

आत्मविश्वास को पहचानें और मजबूत बनाएं

कई बार महिलाएं समाज के प्रभाव में अपने कौशल को भूल जाती हैं। ऐसा सिर्फ एक नहीं बल्कि कई महिलाओं के साथ है। हम अपने दिमाग में सोसाइटी द्वारा बनाए रूल्स को इतना थोप लेते हैं कि सही-गलत तक नहीं सोच पाते हैं। लीडर बनने की शुरुआत आत्मविश्वास से होती है। कई बार महिलाएं अपने विचारों को सामने रखने से हिचकिचाती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद उनकी बात को महत्व नहीं दिया जाएगा। लेकिन एक अच्छा लीडर वही होता है जो अपनी बात स्पष्ट रूप से रख सके। इसलिए महिलाओं को अपने विचारों पर भरोसा करना चाहिए और उन्हें खुलकर व्यक्त करना चाहिए।

अपनी ताकत और प्रतिभा को समझें

हर व्यक्ति के अंदर कुछ खास गुण होते हैं। कोई अच्छा निर्णय लेने में सक्षम होता है, तो कोई लोगों को साथ लेकर चलने में माहिर होता है। महिलाओं को चाहिए कि वे अपनी इन खूबियों को पहचानें। जब व्यक्ति अपनी ताकत को समझ लेता है, तब वह नेतृत्व की भूमिका निभाने में अधिक सहज महसूस करता है।

निर्णय लेने की क्षमता विकसित करें

एक लीडर की सबसे बड़ी पहचान उसकी निर्णय लेने की क्षमता होती है। कई बार महिलाएं गलत निर्णय लेने के डर से निर्णय लेने से बचती हैं। लेकिन यह समझना जरूरी है कि हर निर्णय सही ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। अनुभव के साथ निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होती जाती है।

सीखने की इच्छा बनाए रखें

एक अच्छा लीडर हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता है। नई जानकारी, नए अनुभव और नई चुनौतियां व्यक्ति को आगे बढ़ने में मदद करती हैं। डॉक्टर मालिनी सबा का कहना है कि जो महिलाएं लगातार सीखने की इच्छा रखती हैं, वे समय के साथ अपने अंदर छिपी नेतृत्व क्षमता को और मजबूत बना सकती हैं।

दूसरों को प्रेरित करने की क्षमता विकसित करें

लीडर वही होता है जो केवल खुद आगे न बढ़े, बल्कि दूसरों को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। जब महिलाएं अपने आसपास के लोगों को सहयोग देती हैं, उनकी समस्याओं को समझती हैं और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं, तो वे स्वाभाविक रूप से नेतृत्व की भूमिका निभाने लगती हैं। यह एक लीडर के गुण होते हैं, वह पहले से भी हो सकते हैं और विकसित भी किए जा सकते हैं।

महिलाओं की भूमिका समाज में क्यों महत्वपूर्ण है

समाज के विकास में महिलाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। जब महिलाएं नेतृत्व की जिम्मेदारी निभाती हैं, तो वे केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं। डॉक्टर मालिनी सबा का मानना है कि महिलाओं का नेतृत्व समाज को अधिक संवेदनशील, संतुलित और न्यायपूर्ण बनाने में मदद करता है।

आखिर में क्या बोलीं डॉक्टर सबा

हर महिला के अंदर लीडर बनने की क्षमता होती है। जरूरत केवल अपने अंदर छिपी ताकत को पहचानने और उस पर विश्वास करने की है। अगर महिलाएं आत्मविश्वास रखें, लगातार सीखती रहें और अपने विचारों को साहस के साथ सामने रखें, तो वे किसी भी क्षेत्र में नेतृत्व की भूमिका निभा सकती हैं। International Women’s Day हमें यही याद दिलाता है कि जब महिलाएं अपनी क्षमता को पहचानती हैं, तो वे न केवल अपनी जिंदगी बल्कि समाज की दिशा भी बदल सकती हैं।

