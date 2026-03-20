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Kya Suicide Karne Se Sab Thik Ho Jata Hai: आजकल तनाव, अकेलापन और मानसिक दबाव के चलते कई लोगों के दिमाग में कभी-कभी आत्महत्या के ख्याल आते हैं। यह ख्याल किसी की कमजोरी या दोष नहीं है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्थिति का संकेत है। साथ ही यह सिर्फ कुछ लोगों के दिमाग में नहीं है बल्कि लोग अंदर से व भावनात्मक रूप से इतने कमजोर हो गए हैं कि चीजों को संभालने से पहले मर जाना बेहतर समझते हैं। वहीं कुछ लोग अपनी जिंदगी से सच में इतना थक जाते हैं कि उन्हें मर जाना ही बेहतर लगता है।
साइकोलॉजिस्ट और महिला एवं मानवाधिकारों की समर्थक डॉक्टर मालिनी सबा के अनुसार ‘जब व्यक्ति अपने दुख और समस्याओं से बहुत थक जाता है, तो उसका दिमाग ऐसे रास्ते तलाशने लगता है, जिससे वह तुरंत राहत महसूस करे। लेकिन यह सोच पूरी तरह गलत है। मर जाना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। हर समस्या का समाधान खोजा जा सकता है, अगर सही सहायता और समर्थन मिले।’ आइए हम जानते हैं कि लोगों के मन में ऐसी चीजें क्यों आती हैं और ऐसे नेगेटिव विचारों को कैसे रोका जा सकता है?
किसी के भी मन में आत्महत्या करने का ख्याल आने के कुछ मुख्य कारण हो सकते हैं जैसे-
इसलिए यह समझना जरूरी है कि ये ख्याल अक्सर अस्थायी होते हैं। यह आपकी कमजोरियों का संकेत नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य पर असर डालने वाला अलार्म है।
अगर आपके मन में विचार आ रहे हैं तो तुरंत अपने किसी भरोसेमंद दोस्त, परिवार के सदस्य या किसी मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से खुलकर बात करें। ऐसी स्थिति में खुद को अकेला महसूस न होने दें।
डायरी हमारी सबसे अच्छी दोस्त होती है। इसमें हम वह सभी बातें लिख सकते हैं जो किसी से भी शेयर नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप अपने दर्द और परेशानियों को एक डायरी में लिखें और इसे आदत बना लें। यह आपके दिमाग को हल्का करने और सोच स्पष्ट करने में मदद करता है।
आत्महत्या का ख्याल आना कोई आम बात नहीं है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो मतलब आपके मन में नकारात्मक विचार आ रहे हैं। ऐसे में इन्हें दूर करने के लिए व्यायाम, मेडिटेशन, योग या कोई रचनात्मक काम करें। यह नकारात्मक विचारों को कम करता है और मानसिक शांति लाता है।
यह किसी के लिए भी संभव नहीं है कि वह अपनी सभी परेशानियों को एक ही बार में ठीक कर दे या सुलझा दे। हर काम धीरे-धीरे ही होता है। इसलिए हर समस्या को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटकर हल करने की कोशिश करें। यह छोटे-छोटे कदम भी आपको बड़ी राहत दे सकते हैं।
अगर ख्याल लगातार आ रहे हैं, तो तुरंत किसी मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ या साइकोलॉजिस्ट से मिलें। विशेषज्ञ सही मार्गदर्शन और थेरेपी के जरिए मदद कर सकते हैं। बस ध्यान रखें कि आत्महत्या किसी समस्या का समाधान नहीं है, कठिन समय हमेशा स्थायी नहीं होता और मदद मांगना कमजोरी नहीं, बल्कि हिम्मत है।
डॉक्टर मालिनी सबा कहती हैं कि ‘जब भी आपको लगे कि आपके ख्याल बहुत भारी हो गए हैं, खुद को एक पल के लिए रोकें और किसी भरोसेमंद व्यक्ति या विशेषज्ञ से बात करें। जीवन में मुश्किलें आती हैं, लेकिन हर मुश्किल का समाधान मौजूद होता है। मर जाना अंतिम विकल्प नहीं, बल्कि समाधान की खोज और मदद मांगने में ही वास्तविक शक्ति है।’
Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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