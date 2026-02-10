बोर्ड परीक्षाओं और कॉम्पिटिशन के दौरान बच्चों के मानसिक दबाव को कैसे कम करें?

Don’t Miss Out on the Latest Updates.
आज के समय में बच्चों की पढ़ाई केवल किताबों और परीक्षाओं तक सीमित नहीं रह गई है। बोर्ड परीक्षाएं, प्रतियोगी परीक्षाएं, करियर की चिंता, माता-पिता की अपेक्षाएं और समाज का दबाव- ये सभी मिलकर बच्चों के मन पर गहरा असर डालते हैं। खासकर 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए यह दौर मानसिक रूप से सबसे चुनौतीपूर्ण माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह वह समय होता है जब बच्चा नंबर्स, परसेंटेज और कटऑफ की वजह से अधिक तनाव में रहता है। यह प्रेशर बच्चा का कॉम्पिटिशन को लेकर भी हो सकता है और माता-पिता द्वारा अधिक अपेक्षाओं की वजह से भी।
साइकोलॉजिस्ट और महिला एवं मानवाधिकारों की समर्थक डॉक्टर मालिनी सबा बताती हैं कि
‘परीक्षा का डर केवल नंबरों का डर नहीं होता, बल्कि यह बच्चे की भावनात्मक सुरक्षा, आत्मविश्वास और स्वीकार किए जाने की भावना से जुड़ा होता है। अगर समय रहते इस दबाव को समझा और संभाला न जाए, तो इसके गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं।’
यहां यह गंभीर परिणाम बच्चों का सुसाइड करना भी हो सकता है और डिप्रेशन में जाना भी। इसलिए आज हम आपको इस लेख में बोर्ड परीक्षाओं और कॉम्पिटिशन के दौरान बच्चों पर पड़ने वाले मेंटल प्रेशर को कम करने का तरीका बताने वाले हैं। ताकि आप अपने बच्चे को कोई भी गलत कदम उठाने से रोक पाएं।
नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन ने पबमेड(Pubmed) द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट में 2019 से 2023 तक के अखबारों का 'स्टूडेंट सुसाइड इन इंडिया' विषय पर एनालिसिस किया। उस रिपॉर्ट में लिखा गया कि 'छात्र आत्महत्या भारत सहित दुनिया भर में एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता है। हाल के वर्षों में, आत्महत्या के मामलों में वृद्धि ने मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों और नीति निर्माताओं को और अधिक चिंतित कर दिया है। 2019 और 2023 के बीच प्रकाशित समाचार पत्रों की रिपोर्टों के विश्लेषण के आधार पर छात्रों की कुल 491 सुसाइडल डेथ का पता चला।
रिसर्च बताती है कि एकेडमिक रीजन, इंस्टीट्यूशनल धमकाने, जातिगत भेदभाव, रैगिंग, मानसिक स्वास्थ्य मुद्दे (जैसे अवसाद, मनोवैज्ञानिक तनाव और चिंता), फाइनेंशियल क्राइसिस और ऑनलाइन गेमिंग छात्र आत्महत्याओं के पीछे सबसे आम कारण हैं। आत्महत्या करने वाले अधिकांश पीड़ित 16-21 वर्ष की आयु सीमा के भीतर थे। आत्महत्या के सबसे ज्यादा मामले कोटा से सामने आते हैं, जिसे अक्सर भारत की कोचिंग राजधानी कहा जाता है।
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के अनुसार, भारत में छात्रों की मानसिक स्थिति लगातार चिंता का विषय बनती जा रही है। 2023 में कुल 13,892 छात्रों ने आत्महत्या की, जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। पिछले 10 वर्षों में छात्रों की आत्महत्या के मामलों में करीब 65 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इन मामलों में बड़ी संख्या स्कूल के छात्रों, विशेष रूप से 10वीं और 12वीं के बच्चों की रही पढ़ाई का दबाव, परीक्षा में असफलता का डर और भविष्य की अनिश्चितता को मुख्य कारणों में गिना गया। ये आंकड़े साफ संकेत देते हैं कि बच्चों पर पढ़ाई का दबाव केवल ‘तनाव’ नहीं, बल्कि एक गंभीर मानसिक स्वास्थ्य संकट बन चुका है।
डॉक्टर मालिनी ने 10वीं और 12वीं के छात्रों में होने वाले तनाव के बीच अंतर किया है। आइए पहले आपको दसवीं के बच्चों के तनाव के कारण बताते हैं। डॉक्टर बताती हैं कि 10वीं कक्षा के बच्चों के लिए यह पहला बड़ा अकादमिक पड़ाव होता है। पहली बार बोर्ड परीक्षा का अनुभव, असफल होने का डर, माता-पिता और शिक्षकों की अपेक्षाएं, खुद को साबित करने की चिंता आदि। इस उम्र में बच्चे भावनात्मक रूप से अभी पूरी तरह मजबूत नहीं होते, इसलिए वे दबाव को अंदर ही अंदर दबा लेते हैं। (यह आंकड़ें ncbi की एक स्टडी से लिए गए हैं।)
साथ ही, IC3 Institute और CISCE की रिपोर्ट के अनुसार कई 12वीं के छात्रों को नींद की कमी, उत्साह की कमी और मनोवैज्ञानिक तनाव जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लगभग प्रत्येक पांचवें छात्र को तनाव के चलते शांति से नहीं जीने की शिकायत है।
डॉक्टर मालिनी सबा के अनुसार, बच्चे अक्सर सीधे शब्दों में नहीं बताते कि वे परेशान हैं। वे अपने व्यवहार के जरिये संकेत देते हैं, जैसे- बार-बार घबराहट महसूस करना, नींद न आना या बहुत ज्यादा सोना, पढ़ाई से अचानक दूरी बनाना, छोटी बातों पर रोना या गुस्सा आना, सिरदर्द, पेट दर्द, थकान, खुद को बेकार या असफल समझना। इन संकेतों को ‘नखरे’ या ‘आलस’ समझ कर अनदेखा करना खतरनाक हो सकता है।
साइकोलॉजिस्ट बताती हैं कि ‘हमारा यह समझना जरूरी है कि बच्चे आत्महत्या केवल नंबर कम आने की वजह से नहीं करते। इसके पीछे कई भावनात्मक कारण भी होते हैं, जैसे-
NCRB के अनुसार, कई मामलों में बच्चों ने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि वे किसी को निराश नहीं करना चाहते थे। यह बताता है कि बच्चे अपने दर्द से ज्यादा दूसरों की उम्मीदों का बोझ महसूस करते हैं।
माता-पिता को एक न एक बार खुद से यह पूछना चाहिए कि क्या आप बच्चे की तुलना दूसरों से करते हैं?, क्या आप सिर्फ नंबरों की, बात करते हैं या प्रयास की भी सराहना करते हैं?, क्या बच्चा आपसे बिना डर अपनी बात कह सकता है?, क्या आप उसकी नींद, खाने और आराम का ध्यान रखते हैं? और क्या आप असफलता को सीखने का मौका मानते हैं? डॉ. मालिनी सबा कहती हैं कि माता-पिता का व्यवहार ही तय करता है कि बच्चा दबाव को कैसे संभालेगा।
आज कई स्कूलों में काउंसलिंग सेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट वर्कशॉप, परीक्षा के समय हेल्पलाइन नंबर शुरू किए जा रहे हैं। यह एक सकारात्मक पहल है, लेकिन असली बदलाव घर और समाज से आता है।
बच्चों को यह समझना चाहिए कि- एक परीक्षा पूरी जिंदगी तय नहीं करती, असफलता जीवन का अंत नहीं है, मदद मांगना कमजोरी नहीं है और उनकी जिंदगी अनमोल है। डॉक्टर मालिनी सबा मानती हैं कि जब बच्चा खुद को सुरक्षित और समझा हुआ महसूस करता है, तो उसका डर धीरे-धीरे कम होने लगता है।
बोर्ड और प्रतियोगी परीक्षाएं ज़रूरी हैं, लेकिन बच्चे की मानसिक सेहत उनसे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हम समय रहते बच्चों की बात सुनें, उन्हें स्वीकार करें और बिना शर्त समर्थन दें, तो कई दुखद घटनाओं को रोका जा सकता है। एक स्वस्थ समाज वही है, जो बच्चों को सिर्फ सफल नहीं, बल्कि खुश, आत्मविश्वासी और मानसिक रूप से मजबूत इंसान बनाना जानता हो।
Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
