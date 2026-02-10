बोर्ड परीक्षाओं और कॉम्पिटिशन के दौरान बच्चों के मानसिक दबाव को कैसे कम करें?

आजकल कॉम्पीटीशन इतना बढ़ गया है कि बच्चे अपना पूरा समय पढ़ने पर लगा रहे हैं और जब आखिर में जब रिजल्ट सही नहीं आता तो वह स्ट्रेस लेते हैं और सुसाइड कर लेते हैं। यह स्थिति कैसे रोकें, आइए जानते हैं।

आज के समय में बच्चों की पढ़ाई केवल किताबों और परीक्षाओं तक सीमित नहीं रह गई है। बोर्ड परीक्षाएं, प्रतियोगी परीक्षाएं, करियर की चिंता, माता-पिता की अपेक्षाएं और समाज का दबाव- ये सभी मिलकर बच्चों के मन पर गहरा असर डालते हैं। खासकर 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए यह दौर मानसिक रूप से सबसे चुनौतीपूर्ण माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह वह समय होता है जब बच्चा नंबर्स, परसेंटेज और कटऑफ की वजह से अधिक तनाव में रहता है। यह प्रेशर बच्चा का कॉम्पिटिशन को लेकर भी हो सकता है और माता-पिता द्वारा अधिक अपेक्षाओं की वजह से भी।

साइकोलॉजिस्ट और महिला एवं मानवाधिकारों की समर्थक डॉक्टर मालिनी सबा बताती हैं कि

‘परीक्षा का डर केवल नंबरों का डर नहीं होता, बल्कि यह बच्चे की भावनात्मक सुरक्षा, आत्मविश्वास और स्वीकार किए जाने की भावना से जुड़ा होता है। अगर समय रहते इस दबाव को समझा और संभाला न जाए, तो इसके गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं।’

यहां यह गंभीर परिणाम बच्चों का सुसाइड करना भी हो सकता है और डिप्रेशन में जाना भी। इसलिए आज हम आपको इस लेख में बोर्ड परीक्षाओं और कॉम्पिटिशन के दौरान बच्चों पर पड़ने वाले मेंटल प्रेशर को कम करने का तरीका बताने वाले हैं। ताकि आप अपने बच्चे को कोई भी गलत कदम उठाने से रोक पाएं।

क्या कहते हैं भारत में छात्र आत्महत्या के मामले?

नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन ने पबमेड(Pubmed) द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट में 2019 से 2023 तक के अखबारों का 'स्टूडेंट सुसाइड इन इंडिया' विषय पर एनालिसिस किया। उस रिपॉर्ट में लिखा गया कि 'छात्र आत्महत्या भारत सहित दुनिया भर में एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता है। हाल के वर्षों में, आत्महत्या के मामलों में वृद्धि ने मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों और नीति निर्माताओं को और अधिक चिंतित कर दिया है। 2019 और 2023 के बीच प्रकाशित समाचार पत्रों की रिपोर्टों के विश्लेषण के आधार पर छात्रों की कुल 491 सुसाइडल डेथ का पता चला।

रिसर्च बताती है कि एकेडमिक रीजन, इंस्टीट्यूशनल धमकाने, जातिगत भेदभाव, रैगिंग, मानसिक स्वास्थ्य मुद्दे (जैसे अवसाद, मनोवैज्ञानिक तनाव और चिंता), फाइनेंशियल क्राइसिस और ऑनलाइन गेमिंग छात्र आत्महत्याओं के पीछे सबसे आम कारण हैं। आत्महत्या करने वाले अधिकांश पीड़ित 16-21 वर्ष की आयु सीमा के भीतर थे। आत्महत्या के सबसे ज्यादा मामले कोटा से सामने आते हैं, जिसे अक्सर भारत की कोचिंग राजधानी कहा जाता है।

बच्चों पर परीक्षा का दबाव कितना गंभीर हो चुका है?

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के अनुसार, भारत में छात्रों की मानसिक स्थिति लगातार चिंता का विषय बनती जा रही है। 2023 में कुल 13,892 छात्रों ने आत्महत्या की, जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। पिछले 10 वर्षों में छात्रों की आत्महत्या के मामलों में करीब 65 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इन मामलों में बड़ी संख्या स्कूल के छात्रों, विशेष रूप से 10वीं और 12वीं के बच्चों की रही पढ़ाई का दबाव, परीक्षा में असफलता का डर और भविष्य की अनिश्चितता को मुख्य कारणों में गिना गया। ये आंकड़े साफ संकेत देते हैं कि बच्चों पर पढ़ाई का दबाव केवल ‘तनाव’ नहीं, बल्कि एक गंभीर मानसिक स्वास्थ्य संकट बन चुका है।

10वीं और 12वीं के छात्रों में अंतर क्यों दिखता है?

डॉक्टर मालिनी ने 10वीं और 12वीं के छात्रों में होने वाले तनाव के बीच अंतर किया है। आइए पहले आपको दसवीं के बच्चों के तनाव के कारण बताते हैं। डॉक्टर बताती हैं कि 10वीं कक्षा के बच्चों के लिए यह पहला बड़ा अकादमिक पड़ाव होता है। पहली बार बोर्ड परीक्षा का अनुभव, असफल होने का डर, माता-पिता और शिक्षकों की अपेक्षाएं, खुद को साबित करने की चिंता आदि। इस उम्र में बच्चे भावनात्मक रूप से अभी पूरी तरह मजबूत नहीं होते, इसलिए वे दबाव को अंदर ही अंदर दबा लेते हैं। (यह आंकड़ें ncbi की एक स्टडी से लिए गए हैं।)

12वीं के छात्र के छात्रों में दिखते हैं ये अंतर

12वीं के छात्रों पर दबाव और भी ज्यादा होता है- 12वीं के बच्चों का भविष्य उनके रिजल्ट पर निर्भर करता है, क्योंकि अब कट ऑफ हाई जाने लगी है, ऐसे में अगर कोई बच्चा साइंस स्ट्रीम से है लेकिन वो 90% भी लेकर आता है तो यह भी कम पड़ता है। इसलिए बारहवीं के बच्चों में स्ट्रेस होता है कि उन्हें 100% मार्क्स ही लाने हैं।

करियर और भविष्य को लेकर चिंता- 12वीं के बाद कॉलेज जाना होता है, तो उन्हें अपने करियर की चिंता होती है। उन्हें इस बात को लेकर स्ट्रेस होता है कि अगर नंबर कम आए तो वह मनचाही फील्ड में नहीं जा पाएंगे और फिर आगे जिसमें जॉब करने का सोचा है वह इच्छा पूरी नहीं हो पाएगी और करियर सेट नहीं हो पाएगा।

प्रतियोगी परीक्षाओं का तनाव- आजकल किसी पोस्ट के लिए या किसी कोर्स के लिए 1000 सीटें हैं, तो उसके लिए 10 हजार लोग अप्लाई करते हैं। इतना अधिक कॉम्पिटिशन बढ़ गया है। ऐसे में परीक्षा के लिए पढ़ना, उसका एग्जाम देना, अच्छे नंबर लाना, हर बच्चे को इन बातों का तनाव रहता है।

'अब सब कुछ तय हो जाएगा' जैसी सोच- कुछ बच्चे एक बार में ट्राई करते हैं और सोच लेते हैं कि इस बार हुआ तो ठीक, वरना फिर यही लास्ट ट्राई होगा। बच्चों में यह सोच नहीं होनी चाहिए। यह बच्चों में कोशिश करने की क्षमता को कमजोर करता है।

खुद की तुलना दूसरों से करना- 12वीं में आकर बच्चों में खुद को अन्य छात्रों से तुलना करने की आदत पैदा हो ही जाती है। उन्हें लगता है कि अगर हम दोनों सेम चीज पढ़ रहे हैं, बराबर घंटे पढ़ रहे हैं और अधिकतर चीजें सेम हैं तो फिर मेरे मार्क्स कम क्यों हैं! अगर यह हेल्दी कॉम्पीटीशन हो तो ठीक वरना बच्चा इससे मानसिक रूप से कमजोर हो सकता है और जल्दी हार मान सकता है।

साथ ही, IC3 Institute और CISCE की रिपोर्ट के अनुसार कई 12वीं के छात्रों को नींद की कमी, उत्साह की कमी और मनोवैज्ञानिक तनाव जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लगभग प्रत्येक पांचवें छात्र को तनाव के चलते शांति से नहीं जीने की शिकायत है।

बच्चे मानसिक दबाव में कैसे संकेत देते हैं?

डॉक्टर मालिनी सबा के अनुसार, बच्चे अक्सर सीधे शब्दों में नहीं बताते कि वे परेशान हैं। वे अपने व्यवहार के जरिये संकेत देते हैं, जैसे- बार-बार घबराहट महसूस करना, नींद न आना या बहुत ज्यादा सोना, पढ़ाई से अचानक दूरी बनाना, छोटी बातों पर रोना या गुस्सा आना, सिरदर्द, पेट दर्द, थकान, खुद को बेकार या असफल समझना। इन संकेतों को ‘नखरे’ या ‘आलस’ समझ कर अनदेखा करना खतरनाक हो सकता है।

बच्चे आत्महत्या जैसा कदम क्यों उठाते हैं?

साइकोलॉजिस्ट बताती हैं कि ‘हमारा यह समझना जरूरी है कि बच्चे आत्महत्या केवल नंबर कम आने की वजह से नहीं करते। इसके पीछे कई भावनात्मक कारण भी होते हैं, जैसे-

बार-बार तुलना किया जाना

डांट और अपमान का डर

असफल होने पर प्यार और स्वीकार्यता खोने का डर

अपनी बात किसी से न कह पाना

खुद को परिवार पर बोझ समझना

NCRB के अनुसार, कई मामलों में बच्चों ने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि वे किसी को निराश नहीं करना चाहते थे। यह बताता है कि बच्चे अपने दर्द से ज्यादा दूसरों की उम्मीदों का बोझ महसूस करते हैं।

माता-पिता खुद से पूछें ये सवाल

माता-पिता को एक न एक बार खुद से यह पूछना चाहिए कि क्या आप बच्चे की तुलना दूसरों से करते हैं?, क्या आप सिर्फ नंबरों की, बात करते हैं या प्रयास की भी सराहना करते हैं?, क्या बच्चा आपसे बिना डर अपनी बात कह सकता है?, क्या आप उसकी नींद, खाने और आराम का ध्यान रखते हैं? और क्या आप असफलता को सीखने का मौका मानते हैं? डॉ. मालिनी सबा कहती हैं कि माता-पिता का व्यवहार ही तय करता है कि बच्चा दबाव को कैसे संभालेगा।

10वीं के छात्रों के लिए तनाव कम करने के उपाय

पढ़ाई को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटे- अगर आपको स्ट्रेस की वजह से पढ़ने में परेशानी हो रोज थोड़ा समय खेल या टहलने के लिए निकालें ‘फेल हो गया तो क्या होगा’ जैसी सोच से दूरी बनाएं माता-पिता या शिक्षक से खुलकर बात करें खुद पर भरोसा बनाना सीखें

12वीं के छात्रों के लिए तनाव कम करने के उपाय

करियर को एक ही रास्ते तक सीमित न सोचें- कई बच्चे यह सोचकर चलते हैं कि मुझे डॉक्टर, इंजीनियर या फिर सीए बनना है, लेकिन ऐसा न होने पर बच्चे उदास हो जाते हैं और हार मान लेते हैं। आज के दौर में इतने करियर हैं कि अगर एक चीज नहीं हुई तो आप अपने पैशन या हॉबी की ओर भी रुख कर सकते हैं। सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी रखें- बच्चों का तनाव बढ़ने का एक कारण फोन भी है। इसलिए आप पढ़ाई के समय या भी पूरे दिनभर में अपने फोन के इस्तेमाल को कम करें। इंस्टाग्राम रील्स और स्नैपचैट की दुनिया दिखने में बहुत हसीन लगती है, पर एग्जाम के समय यह सबसे बड़ा दुश्मन है। इसलिए अगर अर्जेंट है तो दिन में फोन इस्तेमाल करने का समय निर्धारित करें। जैसे 1 घंटा या 30 मिनट और फिर पूरे दिन पढ़ें या जो चाहे करें, लेकिन फोन का इस्तेमाल न करें। बच्चों का तनाव बढ़ने का एक कारण फोन भी है। इसलिए आप पढ़ाई के समय या भी पूरे दिनभर में अपने फोन के इस्तेमाल को कम करें। इंस्टाग्राम रील्स और स्नैपचैट की दुनिया दिखने में बहुत हसीन लगती है, पर एग्जाम के समय यह सबसे बड़ा दुश्मन है। इसलिए अगर अर्जेंट है तो दिन में फोन इस्तेमाल करने का समय निर्धारित करें। जैसे 1 घंटा या 30 मिनट और फिर पूरे दिन पढ़ें या जो चाहे करें, लेकिन फोन का इस्तेमाल न करें। नींद और खान-पान से समझौता न करें- कई बार बच्चे अपनी पढ़ाई में इतना घुस जाते हैं कि स्ट्रेस की वजह से वह न समय पर खा पाते हैं और न सो पाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ज्यादातर छात्र सोचते हैं कि पूरी रात पढ़ने से ज्यादा अच्छे से याद होगा, लेकिन यह सबसे बड़ी गलतफहमी है। जब आपको नींद नहीं मिलेगी तो दिमाग थका-थका रहेगा और रात भर पढ़ने के बाद भी आपको सही से कुछ भी याद नहीं होगा। साथ ही खाना न खाने से आपके शरीर में कमजोरी आएगी। इसलिए समय पर खाएं और समय पर सोएं। खुद की तुलना दूसरों से करना बंद करें- हर बच्चे की पढ़ने और समझने की क्षमता अलग-अलग होती है, ऐसे में अगर आप खुद को किसी अन्य छात्र से कम्पेयर करते रहेंगे तो इससे बस स्ट्रेस बढ़ेगा। जैसे कि उसने 3 चैप्टर पढ़ लिए या उसने एक आंसर की सॉल्व कर दी आदि-आदि। यह चीजें सिर्फ तनाव बढ़ाती हैं। स्ट्रेस कम करने के लिए बेहतर तरीका है कि आप खुद पर ध्यान दें और चीजों को स्टेप टू स्टेप कम्पलीट करने की कोशिश करें। जरूरत पड़े तो काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट से बात करें- अगर आपको अधिक स्ट्रेस हो गया है, जिसके कारण आप पढ़ नहीं पा रहे हैं या फिर पढ़ रहे हैं तो कुछ समझ नहीं आ रहा है तो जरूरत पड़ने पर काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट से बात कर सकते हैं। वह आपकी समस्या को समझेंगे और चीजों को हल करने का तरीका बताएंगे।

स्कूल और समाज की भूमिका

आज कई स्कूलों में काउंसलिंग सेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट वर्कशॉप, परीक्षा के समय हेल्पलाइन नंबर शुरू किए जा रहे हैं। यह एक सकारात्मक पहल है, लेकिन असली बदलाव घर और समाज से आता है।

बच्चों के लिए सबसे जरूरी संदेश

बच्चों को यह समझना चाहिए कि- एक परीक्षा पूरी जिंदगी तय नहीं करती, असफलता जीवन का अंत नहीं है, मदद मांगना कमजोरी नहीं है और उनकी जिंदगी अनमोल है। डॉक्टर मालिनी सबा मानती हैं कि जब बच्चा खुद को सुरक्षित और समझा हुआ महसूस करता है, तो उसका डर धीरे-धीरे कम होने लगता है।

एक मानवीय सोच

बोर्ड और प्रतियोगी परीक्षाएं ज़रूरी हैं, लेकिन बच्चे की मानसिक सेहत उनसे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हम समय रहते बच्चों की बात सुनें, उन्हें स्वीकार करें और बिना शर्त समर्थन दें, तो कई दुखद घटनाओं को रोका जा सकता है। एक स्वस्थ समाज वही है, जो बच्चों को सिर्फ सफल नहीं, बल्कि खुश, आत्मविश्वासी और मानसिक रूप से मजबूत इंसान बनाना जानता हो।

