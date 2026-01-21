Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Office Ke Toxic Logo Se Kaise Nipte: हम में से बहुत से लोग ऑफिस से इसलिए परेशान नहीं रहते हैं क्योंकि हमारा काम ज्यादा है। बल्कि वहां हमारे साथ पूरे दिन रहने वाले कलीग ऐसे हैं जो पूरी टीम और ऑफिस में टॉक्सिसिटी फैला देते हैं। ऐसे में न सिर्फ हमारे काम पर इम्पैक्ट पड़ता है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। टॉक्सिक कलीग खुद तो खुश रहते हैं, लेकिन सबका खून जरूर जला देते हैं। अब ऐसे में इन लोगों से बचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि यह हर तरीके से आपको परेशान करने का मौका ढूंढ ही लेते हैं।
कुछ लोगों के साथ काम करना बहुत चुनौती भरा लग सकता है। ऐसे में सबसे जरूरी बात यह है कि हम अपने मन को शांत रखें और काम पर ध्यान बनाए रखें। अनुभवी साइकोलॉजिस्ट और महिला एवं मानवाधिकारों की समर्थक डॉक्टर मालिनी सबा कहती हैं कि 'ऑफिस में मानसिक संतुलन बनाए रखना दूसरों को बदलने से नहीं, बल्कि अपनी सोच और प्रतिक्रिया को समझदारी से संभालने से आता है।' यह काम कैसे करना है, इसके लिए उन्होंने 5 तरीके बताए हैं, जिनकी मदद से आप ऑफिस में नेगेटिव लोगों से दूरी बना सकते हैं।
कई बार लोग थकान, दबाव या निजी कारणों से वैसा व्यवहार कर जाते हैं, जैसा हमें अच्छा नहीं लगता। इसका मतलब यह नहीं कि वे हमारे खिलाफ हैं। इसे लेकर डॉक्टर सबा कहती हैं कि जब हम हर बात को अपने मन में बैठा लेते हैं, तो खुद ही परेशान हो जाते हैं। यह समझना जरूरी है कि हर व्यक्ति अपनी परिस्थितियों से गुजर रहा होता है। इस सोच से मन हल्का रहता है और काम पर ध्यान बना रहता है।
साइकोलॉजिस्ट कहती हैं कि ऑफिस में विनम्र और स्पष्ट बातचीत जरूरी होती है। लेकिन हर किसी से अपनी निजी जिंदगी की बातें साझा करना सही नहीं होता। काम से जुड़ी बातें साफ शब्दों में रखें और अनावश्यक चर्चा से बचें। जब बातचीत सीमित रहती है, तो गलतफहमी की संभावना भी कम हो जाती है और काम का माहौल बेहतर रहता है।
डॉक्टर सुझाव देती हैं कि कुछ लोग बातचीत में बार-बार शिकायत या नकारात्मक बातें कर सकते हैं। ऐसे समय में बात को किसी सकारात्मक विषय या काम से जुड़ी दिशा में ले जाना अच्छा होता है। अगर बातचीत फिर भी असहज लगे, तो चुप रहना या शांति से वहां से हट जाना भी एक समझदारी भरा कदम है।
साइकोलॉजिस्ट कहती हैं कि ऑफिस की कोई भी स्थिति तब ज्यादा भारी लगती है, जब हम खुद थके हुए या तनाव में होते हैं। इसलिए अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे रोज थोड़ा आराम करें, समय पर खाना खाएं, पूरी नींद लें, काम के अलावा भी अपनी पसंद की चीजों के लिए समय निकालें आदि। जब हम खुद को संतुलित रखते हैं, तो बाहर की बातें कम असर डालती हैं।
अगर कोई बात बार-बार मन को परेशान कर रही हो, तो उसे दबाकर रखने की बजाय शांति से व्यक्त करना बेहतर होता है। बिना गुस्से और बिना आरोप लगाए अपनी भावना को शब्दों में कहना रिश्तों को बेहतर बनाता है। स्पष्ट और सम्मानजनक संवाद से काम का माहौल और भी सहज हो जाता है।
हर ऑफिस अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाता है। अलग-अलग स्वभाव वाले लोगों के साथ काम करने से हमें धैर्य, समझ और संतुलन सीखने का मौका मिलता है। डॉक्टर मालिनी सबा के अनुसार, जब हम हर स्थिति को सीख की तरह देखते हैं, तो तनाव अपने आप कम होने लगता है। ऑफिस में शांति बनाए रखना किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं करता।
यह हमारी सोच, प्रतिक्रिया और संतुलन से जुड़ा होता है। जब हम अपने मन को शांत रखते हैं, सीमाएं समझते हैं और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं, तो हर कार्यस्थल सहज लगने लगता है। संतुलित मन के साथ किया गया काम न केवल बेहतर परिणाम देता है, बल्कि रोज के अनुभव को भी सुखद बना देता है।
Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
