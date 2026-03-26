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Panic Attack Mai Khud Ko Kaise Manage Kare: हम में से बहुत से लोगों के साथ ऐसी स्थिति जरूर आई होगी जब उन्हें पैनिक अटैक का सामना करना पड़ा हो, लेकिन साथ कोई न हो। यह बहुत ही बुरी सिचुएशन होती है, जिसमें खुद को संभालना हर किसी के लिए मुश्किल हो जाता है। ऐसे में हर किसी को कुछ सामान्य जानकारी जरूरी होनी चाहिए कि अग कभी अकेले में पैनिक अटैक आ जाए तो खुद को कैसे संभाला जाए। इस विषय पर हमने साइकोलॉजिस्ट और महिला एवं मानवाधिकारों की समर्थक डॉक्टर मालिनी सबा से बात की।
वह बताती हैं कि पैनिक अटैक अचानक आता है। आप ठीक-ठाक बैठे होते हैं, और अचानक दिल तेज धड़कने लगता है, सांस भारी लगती है, और दिमाग डर से भर जाता है। उस समय ‘शांत हो जाओ’ सुनना आसान है, करना नहीं। ऐसे में सबसे जरूरी है ध्यान को थोड़ा सा कहीं और ले जाना, ताकि दिमाग उस डर के चक्कर से बाहर आ सके। मालिनी सबा, साइकोलॉजिस्ट और महिला एवं मानवाधिकारों की समर्थक, संस्थापक सबा फैमिली फाउंडेशन दृष्टिकोण से समझते हैं, नीचे कुछ आसान तरीके, जो उस वक्त काम आ सकते हैं।
पैनिक अटैक आने से पहले ही आप अपने दिमाग को छोटी-छोटी चीजों में लगाएं या लगाने की कोशिश करें। इसके लिए आप अपने आसपास की सामने रखी 5 चीजों को देखें। 4 चीजें छुएं और 3 तरह की आवाजें सुनें। इस ट्रिक से आपका ध्यान डर से हटकर बाहर की दुनिया में आने लगता है।
अपना ध्यान भटकाने के लिए आप अपने चेहरे पर ठंडा पानी डालें, हाथ धो लें और अगर हो सके तो बर्फ पकड़ें लें ये फेस पर लगाना शुरू कर दें। ठंडक शरीर को थोड़ा शांत करने में मदद करती है और जब आप दूसरे काम में लग जाएंगे तो अपने आप ही घबराहट भी कम होगी और पैनिक अटैक आने की संभावना कम हो जाएगी।
अगर आपके मन में उल्टे ख्याल आ रहे हैं और उन्हें रोकना मुश्किल हो रहा है तो आप उल्टी गिणती करना शुरू कर दें। जैसे 100 से 3-3 कम करते हुए गिनें (100, 97, 94…)। यह इतना ज्यादा ट्रिकी और दिमाग लगाने वाली एक्टिविटी है कि इसमें दिमाग डर से हटकर सोचने में लग जाता है।
अक्सर जब हमें पैनिक अटैक आने वाला होता है जो हम किसी न किसी बात के बारे में सोच रहे होते हैं और एक जगह बैठकर जोनआउट हो जाते हैं। इसलिए इस दौरान जरूरी है कि आप अपने कमरे में थोड़ा चल लें और हाथ-पैरों की स्ट्रेचिंग कर लें। शरीर में जो घबराहट जमा होती है, वो धीरे-धीरे कम होने लगती है।
अगर हम ज्यादा देर तक शांत रहें तो दिमाग में कई तरह के बुरे विचार आने लगते हैं और फिर एंग्जायटी और पैनिक अटैक आने की स्थिति पैदा हो जाती है। इसलिए धीरे से खुद को समझाएं और बोलें कि 'ये बस पैनिक है, ये चला जाएगा', 'मैं सुरक्षित हूं' आदि-आदि। ये बातें दिमाग को भरोसा देती हैं। इसके अवाला आप अपने लिए अन्य अच्छी बातें भी कर सकते हैं जैसे शॉपिंग के बारे में, आप कितने सुंदर हैं, आप अपने दोस्तों के साथ बिताए पलों को याद कर सकते हैं।
पैनिक अटैक के दौरान सांस लेने में बहुत परेशानी होती है और बहुत ही ज्यादा गर्मी फील होने लगती है। आप सांस को जबरदस्ती ठीक करने की कोशिश न करें, बस थोड़ा धीमा कर लें। 4 सेकंड में सांस अंदर, 6 सेकंड में बाहर और ऐसे धीरे-धीरे शरीर शांत होने लगता है।
अगर आपको लगता है कि आप अपनी फिलींग्स को किसी के साथ शेयर कर सकते हैं या फिर कोई है जो आपको बेहतर तरीके से समझ सकता है तो उनसे बात करें। उन्हें कॉल या मैसेज करें, अपनी बात बताएं और मूड को लाइट करने की कोशिश करें। दोस्त स्पॉर्ट करेंगे, उन्हें बस इतना रहना ही काफी है कि ‘थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, बात कर सकते हो?’
पैनिक अटैक बहुत डरावना लगता है, लेकिन यह हमेशा के लिए नहीं रहता। कुछ मिनटों में शरीर खुद ही धीरे-धीरे सामान्य होने लगता है। आपको बस उस समय को पार करना है। और आप कर सकते हैं।
Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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