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Written By: Vidya Sharma | Published : May 22, 2026 4:43 PM IST
Medically Verified By: Dr. Malini Saba
आजकल लोगों की सबसे बड़ी परेशानी यह नहीं है कि उनके पास काम की कमी है, बल्कि यह है कि उनका दिमाग न एक जगह लग पाता है और न ही शांत हो पाता है। जैसे कि शरीर कुर्सी पर बैठा हो और दिमाग दस जगह भाग रहा हो या मन में एक साथ कई चीजें चल रही हो। कभी भविष्य की चिंता, कभी पैसों का तनाव, कभी मोबाइल की लगातार आती नोटिफिकेशन, तो कभी दूसरों से तुलना। जब काम पर ध्यान लगाना मुश्किल हो जाए तो इसे फोकस में कमी कहा जाता है।
यह समस्या आलस की वजह से नहीं होती है, बल्कि मानसिक थकान के कारण होती है। जब दिमाग लगातार दबाव में रहता है, तो छोटी-सी चीज भी भारी लगने लगती है। इंसान काम शुरू तो करता है, लेकिन कुछ ही मिनट में उसका ध्यान भटक जाता है। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मालिनी सबा का कहना है कि फोकस बढ़ाने से पहले दिमाग को शांत करना जरूरी है। अगर मन ही बेचैन हो, तो कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक एकाग्र होकर काम नहीं कर सकता। कुछ छोटी आदतें रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करके मानसिक शांति और फोकस दोनों बेहतर किए जा सकते हैं।
आजकल लोगों को 2 मिनट का टाइम मिलता नहीं है कि वह मोबाइल देखना शुरू कर देते हैं। कोई मैसेज आया या नहीं? किसने क्या पोस्ट किया, कौन ऑनलाइन है आदि-आदि। ये सारी चीजें हमारे धीरे-धीरे दिमाग को थका देती हैं। इसलिए आपको हर समय फ्री रहना जरूरी नहीं है। आप अपना काम करते समय फोन साइलेंट पर रखें और सोशल मीडिया से दूरी बनाएं। यह तरीके दिमाग को शांत करने में मदद करेंगे।
हम सभी जानते हैं कि शरीर थकता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे दिमाग को भी थकान होती है? जी हां, और शरीर की तरह इसे भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। लगातार काम करते रहना हमेशा प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाता है। कई बार सिर्फ 10 मिनट तक शांत बैठना, बालकनी में बैठना, हल्की वॉक या बिना फोन के चाय पीना भी दिमाग को रीसेट कर देता है।
अक्सर ऐसा होता है कि हम अपना काम करते हैं और जब वो पूरा नहीं होता है तो अपना बाकी का समय भी उसी के बारे में सोचने में लगा देते हैं। यही ओवरथिंकिंग धीरे-धीरे मानसिक शोर बन जाती है। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो चीजों को उसी समय कंट्रोल करने की आदत को सुधारें। ऐसा करने से काम बने या न बने, लेकिन आपकी मेंटल हेल्थ जरूर खराब होगी।
हम सभी के पास बहुत काम हैं, इतने की सुबह उठते ही हमारे दिमाग में पूरे दिन में किए जाने वाले कामों को लेकर ही टेंशन चलती रहती है। डॉक्टर मालिनी बताती हैं कि यही कारण है कि कुछ लोग सुबह उठते ही सिरदर्द की शिकायत करते हैं। वहीं कुछ लोगों को सुबह उठते ही लंबी टू-डू लिस्ट बनाने की आदत होती है और अगर आधा काम भी पूरा न हो तो पर खुद को दोष देने लगते हैं। इसलिए दिमाग को इतना न थकाएं और छोटे और जरूरी कामों से शुरुआत करें।
डॉक्टर सबा के अनुसार दिमाग की शांति के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम खुद को समझें। कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि वह काम पर ध्यान नहीं लगा पाते हैं और फिर खुद को कमजोर महसूस करना शुरू कर देते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि यहां कोई भी परफेक्ट नहीं है और हर किसी की कोई न कोई समस्या है। मानसिक शांति तभी आती है जब इंसान खुद के साथ थोड़ा प्यार से बरताव करता है।
डिस्क्लेमर: आज की बिजी लाइफस्टाइल में दिमाग को शांत रखना हर किसी की जरूरत बन चुका है। जब मन शांत रहता है तो इंसान सही तरीके से सोच और समझ पाता है। इसलिए सिर्फ काम बढ़ाने पर नहीं, मानसिक संतुलन बनाए रखने पर भी ध्यान दें।