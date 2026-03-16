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बातों-बातों में सब बता देते हो? ओवर शेयरिंग करने वाले 5 तरीकों से सुधारें ये आदत

Overshare Karne Ki Aadat Kaise Sudhare: क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि बातों-बातों में आप न बताने वाली बातें भी शेयर कर लेते हैं? अगर हां तो साइकोलॉजिस्ट से जानें इसे कैसे कंट्रोल करें।

बातों-बातों में सब बता देते हो? ओवर शेयरिंग करने वाले 5 तरीकों से सुधारें ये आदत
VerifiedMedically Reviewed By: Dr. Malini Saba

Written by Vidya Sharma |Published : March 16, 2026 4:58 PM IST

Jyada Share Karne Ki Habit Kaise Thik Kare: आज के डिजिटल दौर में हम अक्सर अपनी जिंदगी की कई बातें बिना ज्यादा सोचे-समझे दूसरों के साथ साझा कर देते हैं। चाहे सोशल मीडिया हो, वॉट्सऐप ग्रुप हों या रोजमर्रा की बातचीत, कई बार हम अपनी निजी जानकारी भी आसानी से बता देते हैं। इस आदत को ओवर शेयरिंग कहा जाता है। ओवर शेयरिंग सिर्फ हमारी निजता को ही प्रभावित नहीं करती, बल्कि कभी-कभी यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य और रिश्तों पर भी असर डाल सकती है। जब हम हर बात सभी के साथ साझा कर देते हैं, तो कई बार लोग हमारी बातों को गलत समझ सकते हैं या हमारी निजी जानकारी का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है।

साइकोलॉजिस्ट और महिला एवं मानवाधिकारों की समर्थक डॉ. मालिनी सबा बताती हैं कि ओवर शेयरिंग अक्सर भावनात्मक असुरक्षा, अकेलेपन या दूसरों से जल्दी जुड़ने की इच्छा के कारण होती है। कई बार हमें यह एहसास भी नहीं होता कि हम कितनी निजी बातें दूसरों के साथ साझा कर रहे हैं। लेकिन थोड़ी समझदारी और जागरूकता से इस आदत को बदला जा सकता है। आइए हम इन आदतों के बारे में विस्तार से जानते हैं।

ओवर शेयरिंग को नियंत्रित करने के 5 तरीके

1. सोच-समझ कर साझा करें

जब भी आप कोई निजी बात बताने लगें, पहले थोड़ा रुक कर सोचें। खुद से पूछें कि क्या यह जानकारी सच में साझा करना जरूरी है। अगर बात बताने कानकोई खास कारण नहीं है, तो बेहतर है कि उसे अपने तक ही रखें। जरूरी नहीं है कि मन में जो बात आ रही हो वो सभी शेयर की जाएं। चीजों को खुद तक सीमित रखें।

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2. अपनी सीमाएं तय करें

हर इंसान को अपनी निजी सीमाएं तय करनी चाहिए। अपनी व्यक्तिगत और पेशेवर जिंदगी की बातें हर किसी को बताना जरूरी नहीं होता। कुछ बातें केवल भरोसेमंद लोगों तक ही सीमित रखना बेहतर होता है। ऐसा करके आप अपने सर्कल को भी छोटा कर देते हैं और क्लोज लोगों को ही साथ रखते हैं।

3. सोशल मीडिया पर सावधानी रखें

आजकल सोशल मीडिया पर तुरंत पोस्ट या प्रतिक्रिया देने की आदत बहुत आम हो गई है। लेकिन हर भावना या अनुभव को ऑनलाइन साझा करना सही नहीं होता। पोस्ट करने से पहले सोचें कि क्या यह जानकारी सार्वजनिक रूप से साझा करने लायक है।

4. अपनी भावनाओं को संभालना सीखें

कई बार गुस्से, दुख या तनाव में हम बिना सोचे-समझे बहुत कुछ कह देते हैं। ऐसे समय में थोड़ा शांत होना जरूरी है। गहरी सांस लेना, ध्यान करना या अपनी भावनाओं को डायरी में लिखना भी मदद कर सकता है।

5. सुनने की आदत विकसित करें

अच्छी बातचीत केवल बोलने से नहीं, बल्कि सुनने से भी बनती है। अगर हम दूसरों की बातों को ध्यान से सुनें, तो हमारी खुद की ओवर शेयरिंग की आदत भी कम हो सकती है। इससे रिश्ते भी ज्यादा मजबूत और संतुलित बनते हैं। डॉक्टर मालिनी सबा कहती हैं कि हमारी निजी जिंदगी की जानकारी हमारी ताकत होती है। इसे समझदारी से साझा करना बहुत जरूरी है। जब हम अपनी बातों और भावनाओं को संतुलित तरीके से व्यक्त करते हैं, तो हम अपनी निजता की रक्षा कर पाते हैं और अपने रिश्तों में भरोसा भी बनाएरखते हैं।

ओवर शेयरिंग एक ऐसी आदत है जिसे समय के साथ बदला जा सकता है। थोड़ी जागरूकता और अभ्यास से हम अपनी बातचीत में संतुलन ला सकते हैं। इन पांच आसान तरीकों को अपनाकर हम न केवल अपनी निजी जिंदगी को सुरक्षित रख सकते हैं, बल्कि मानसिक शांति और मजबूत रिश्तों की ओर भी कदम बढ़ा सकते हैं।

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Highlights

  • हम अधिकतर अपने ज्यादा बोलने की वजह से ओवर शेयर कर लेते हैं, जो हानिकारक होता है।
  • अगर हम दूसरों की बातों को ध्यान से सुनें, तो ओवर शेयरिंग की आदत भी कम हो सकती है।
  • गहरी सांस लेना, ध्यान करना या अपनी भावनाओं को डायरी में लिखना भी मदद कर सकता है।

Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

About the Author

विद्या शर्मा को डिजिटल मीडिया में लगभग 5 साल का अनुभव है। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता ... Read More