दिमाग को थका देती है बार-बार सोचने की आदत, जानें कैसे करें कंट्रोल

Jyada Sochne Ki Aadat Kaise Thik Kare: क्या आपको भी एक बात के बारे में बहुत ही ज्यादा सोचने की आदत है? अगर हां तो आइए आपको इसे कंट्रोल करने का तरीका बताएं।

Dimag Ki Thakan Or Overthinking Ki Aadat Kaise Sudhare:कल रात फिर वही हुआ। नींद आ तो रही थी, लेकिन दिमाग ने जैसे जिद पकड़ ली - ‘पहले ये सोच लो।’ और वो ‘ये’ क्या था? कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं, बस दिन में हुई एक छोटी-सी बातचीत। किसने क्या कहा, मैंने क्या जवाब दिया, मुझे और क्या कहना चाहिए था- वही सब बार-बार घूमता रहता है। पहले तो लगा, चलो सोच लेते हैं, शायद बात साफ हो जाएगी। लेकिन जितना सोचा, उतना ही उलझती चली गई। आखिर में थककर फोन उठा लिया, बिना मतलब स्क्रॉल किया, फिर कहीं जाकर नींद आई। सुबह उठते ही एक ही बात मन में आई - बेवजह खुद को इतना क्यों परेशान किया?

सच कहें, तो हम में से ज्यादातर लोग कभी न कभी इस दौर से गुजरते हैं। फर्क बस इतना होता है कि कोई इसे जल्दी पहचान लेता है, और कोई धीरे-धीरे इसकी आदत बना लेता है। किसी एक चीज के बारे में इतना अधिक सोचना हमारी मेंटल हेल्थ के लिए नुकसानदेह हो सकता है। आइए साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मालिनी सबा से जानते हैं कि इस आदत को कंट्रोल कैसे किया जाए।

धीरे-धीरे बनती है ये आदत

बार-बार सोचने की आदत एकदम से नहीं आती। शुरुआत छोटी होती है, हम किसी एक बात को थोड़ा ज्यादा सोचते हैं। फिर वही आदत बढ़ती जाती है। दो बातें, तीन बातें और देखते ही देखते हर छोटी चीज पर दिमाग अटकने लगता है। कोई मैसेज देर से आए, तो हम अंदाज़े लगाने लगते हैं। कोई बात अधूरी रह जाए, तो हम अपने हिसाब से उसके मतलब निकाल लेते हैं।

उस वक्त लगता है, हम बस समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यही ‘समझने की कोशिश’ कब थकान बन जाती है, ये हमें तब पता चलता है जब हम बिना कुछ किए ही थके हुए महसूस करने लगते हैं।

खाली समय और बढ़ती उलझन

ओवरथिंकिंगकी एक और सच्चाई है, ये अक्सर तब बढ़ती है, जब हम खाली होते हैं। जब ध्यान कहीं और नहीं होता, तो दिमाग खुद ही कुछ ढूंढ लेता है। और ज्यादातर वो वही बातें होती हैं, जो अधूरी हैं या जिनका जवाब हमें नहीं मिला। तभी लगता है जैसे दिमाग चल तो रहा है, लेकिन आगे नहीं बढ़ रहा, बस एक ही जगह घूम रहा है। डॉक्टर मालिनी सबा के अनुसार, यह कुछ चीजें की जा सकती हैं-

खुद से सवाल पूछिए

जब लगे कि आप एक ही बात में उलझ गए हैं, तो रुक कर खुद से पूछिए- ‘क्या मैं अभी इसका कोई हल निकाल सकता/सकती हूं?’ अगर जवाब ‘नहीं’ है, तो उस सोच को थोड़ी देर के लिए छोड़ देना ही बेहतर है।

मन में रखने के बजाय बाहर निकालिए

कभी-कभी जो दिमाग में चलता रहता है, उसे लिख देने से ही फर्क पड़ जाता है। चीजे साफ दिखने लगती हैं, और मन हल्का लगता है।

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हर बात को इतना महत्व मत दीजिए

हर छोटी चीज उतनी बड़ी नहीं होती, जितनी हम उसे बना लेते हैं। थोड़ा समय बीतने पर वही बात खुद ही हल्की लगने लगती है।

ध्यान बदलना भी जरूरी है

जब दिमाग एक ही दिशा में जा रहा हो, तो खुद को थोड़ा मोड़ना पड़ता है। थोड़ा टहल लेना, कोई गाना सुन लेना, या किसी से बात कर लेना- ये छोटी चीज़ें भी बड़ा फर्क डालती हैं।

खुद के साथ थोड़ा नरम रहिए

हम अक्सर अपनी ही गलतियों को पकड़कर बैठ जाते हैं। लेकिन हर बात को बार-बार दोहराने से कुछ बदलता नहीं। खुद को समझना और थोड़ा छोड़ देना भी जरूरी है।

आखिर में दें इन बातों पर ध्यान

ओवर थिंकिंग को एक दिन में खत्म नहीं किया जा सकता। लेकिन इसे कम जरूर किया जा सकता है- थोड़ा समझ कर, थोड़ा रुक कर और थोड़ा खुद को राहत देकर।

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Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।