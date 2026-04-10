Iran-Israel War भारतीयों को मानसिक रूप से कैसे प्रभावित कर रहा है?

Iran Or Israel War Se Mental Health Par Asar: ईरान और इजरायल के बीच युद्ध रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। फिलहाल अस्थायी युद्धविराम (ceasefire) लागू, लेकिन यह उन देशों के साथ-साथ भारतीयों को भी मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है। कैसे? आइए विस्तार से जानते हैं।

Iran-Israel War

Iran Or Israel War Indians Ki Mental Health Par Kya Asar Pad Rha Hai: ईरान और इज़राइल के बीच बढ़ता तनाव सिर्फ भौगोलिक सीमाओं तक सीमित नहीं है- यह ईंधन की कीमतों, वित्तीय प्रणालियों, समाचार, और सबसे ज्यादा असर हमारे दिमाग पर डाल रहा हैं। भारत में भले ही युद्ध सीधे नहीं हो रहा, लेकिन इसका असर यहां साफ दिख रहा है। आइए साइकोलॉजिस्ट और महिला एवं मानवाधिकारों की समर्थक डॉक्टर मालिनी सबा से इस बारे में विस्तार से जानते हैं।

पहली नजर में देखने में ये सब आम लगता है लेकिन, पेट्रोल-डीजल की कमी, और एलपीजी गैस की दिक्कत, बढ़ती महंगाई, शेयर बाजार में गिरावट, और आर्थिक मंदी का डर, ये सब मिलकर लोगों के मन और दिमाग पर गहरा असर कर रहा है। पहले से ही डिमोनेटाइजेशन, लॉकडाउन, रोजगार की चुनौती, नौकरियों की संख्या, सोशल प्रेशर के कारण भारतवासी चिंता , और तनाव से गुजर रहे हैं।

चिंता और महंगाई का गहरा रिश्ता

आर्थिक संकट केवल आंकड़े नहीं है, यह स्तिथि के कंट्रोल, और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से जुड़ा है, जब कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा होता है तो इसका सीधा असर, रोजमर्रा के चीजों सहित ट्रांसपोर्ट किराये, खादित पदार्थो में महंगाई आदि पर पड़ता है और सबसे ज़्यादा इसका दुष्प्रभाव पड़ता हैं मिडल और लोअर मिडल क्लास वर्ग के परिवारों पर। उनके लिए यह एक निरंतर तनाव का विषय बना हुआ होता हैं की वे अपना जीवन कैसे व्यापन करें, अगर हालात और बिगड़ गए तो क्या होगा?

इस तरह की अनिश्चितता दिमाग को बेचैन कर देती है, जिसके वज़ह से लोग-

एक ही चीज को बार-बार सोचते हैं

पर्याप्त नींद नहीं ले पाते हैं

चिड़-चिड़े रहने लगते है

मानसिक रूप से थके और इमोशनल रहने लगते हैं

निर्णय लेने में असमर्थ हो जाते हैं

अगर इन स्थितियों को समय रहते ठीक न किया जाए तो यह डिप्रेशन और एंग्जायटी डिसऑर्डर जैसी मानसिक दिक्कतों का रूप ले लेता हैं।

तनाव को करते रहते हैं अनदेखा

मौजूदा स्थिति का सबसे बड़ा खतरा यह हैं की तनाव धीरे-धीरे बढ़ता है। लोग अपनी बेचैनी को नहीं मानते और इस पर खुलकर बात नहीं करते, मगर फिर भी तनाव और उसके लक्ष्ण जैसे कि छोटी-छोटी बातो पर गुस्सा करना, हमेशा थका हुआ महसूस करना या चीजों भूलना, वे खुद कभी-कभी और उनके आस-पास के लोग उसको नोटिस करते हैं। कई व्यक्ति इस तनाव को व्यक्त करने के बजाय अपने भीतर दबा लेते हैं। परिणामस्वरूप, भावनात्मक तनाव धीरे-धीरे बढ़ता जाता है और गंभीर रूप ले लेता हैं।

नौकरी खोने का डर, आत्मविश्वास पर असर

आर्थिक मंदी का डर नौकरी की असुरक्षा को बढ़ाता हैं। रोजगार सिर्फ आय का स्रोत नहीं है; यह समाज में पहचान, आत्मसम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है।

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नौकरी खोने के डर से लोगों में यह बदलाव आ सकते हैं-

हर समय चिंता और डर

आत्मविश्वास और आत्मसम्मान में कमी

दूसरों से तुलना करना

अकेलापन और या मानसिक तनाव भावनात्मक अलगाव,

युवा और परिवार के ऐसे लोग जिन पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी और उमीदो का भार होता हैं, उन पर यह दबाव और भी ज्यादा होता है।

मीडिया का प्रभाव

हर समय खबरें और सोशल मीडिया पर युद्ध की बातें देखने से मन पर असर पड़ता है। लगातार नकारात्मक खबरें देखने से दिमाग खतरे को ज्यादा महसूस करने लगता है। इससे मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विकारियस ट्रॉमा कहा जाता है, जिसमें हमारा दिमाग और मन बताए गए खतरे और वास्तविक खतरे के बीच की रेखा को धुंधला करने लगता है। जिसमे हम किसी घटना को सीधे नहीं झेलते, फिर भी उसका असर हम पर पड़ता है।

समाज पर असर

हम जो देख और महसूस कर रहे हैं वह केवल व्यक्तिगत तनाव नहीं है, बल्कि एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक तनाव है। जब बड़ी आबादी एक साथ संदेह का सामना करती है, तो यह सामाजिक व्यवहार को प्रभावित करता है, लोग जल्दी गुस्सा होते हैं, धैर्य कम हो जाता है, और रिश्तों में तनाव बढ़ सकता है।

क्या करें: खुद को कैसे संभालें

भले ही युद्ध और दुनिया की स्थिति को नहीं बदल सकते, लेकिन अपने मन को संभाल सकते हैं-

खबरें सीमित देखें- जरूरी जानकारी लें, लेकिन बार-बार नहीं

फाइनेंशियल प्लानिंग और बजटिंग करे

रूटीन बनाए रखें- रोजमर्रा की आदतें मन को स्थिर रखती हैं

अपनी बात शेयर करें- किसी से बात करना बहुत जरूरी है

प्रॉपर नींद लेना है जरूरी

योग और ध्यान करें- यह मन को शांत करता है

जागरूकता जरूरी है, भय नहीं

इतिहास गवाह है कि युद्ध अर्थव्यवस्थाओं को भले ही अस्त-व्यस्त कर देते हैं, लेकिन उनका सबसे गहरा और दीर्घकालिक प्रभाव अक्सर मनोवैज्ञानिक होता है। इसे समझना ही इसका सामना करने की दिशा में पहला कदम है। यह क्षण घबराहट का नहीं, समझदारी और संतुलन बनाए रखने का हैं,क्योंकि कभी-कभी, सबसे महत्वपूर्ण लड़ाइयां सीमाओं पर नहीं, बल्कि हमारे भीतर लड़ी जा रहीं होती हैं ।

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Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।