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Fraud Ho Gya Hai To Uske Trauma Se Kaise Nikle: आजकल फ्रॉड बहुत ही ज्यादा बढ़ गए हैं। पहले जहां नॉर्मल कॉल के जरिए ठगा जाता था, आज तकनीक के साथ इसके तरीकों में भी बढ़ोतरी हुई है। जैसे फॉटो की डॉक्यूमेंट फाइल, वॉट्सएप लिंक, सामान्य फोटो, एसएमएस लिंक, वीडियो आदि ये सभी तरीके अब फ्रॉड करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इनका ज्यादा शिकार हमारे माता-पिता की उम्र के लोग बन रहे हैं क्योंकि उन्हें फोन चलाने की इतनी जानकारी नहीं है व वह किसी भी लालच व लिंक पर क्लिक कर देते हैं जिससे जाने-अनजाने वह फंस जाते हैं।
हमने स्कैम और फ्रॉड के बाद डिप्रेस लोगों को उस ट्रामा से निकलने का उपाय बताने के लिए साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर सबा मालिनी से बात की। वह बताती हैं कि साइबर धोखाधड़ी का असर केवल आर्थिक नहीं होता, यह मन पर गहरा आघात छोड़ता है। आइए थोड़ा गहराई से जानते हैं कि लाखों से नुकसान के बाद किसी के दिमाग पर क्या असर पड़ता है और वह इसे कैसे ठीक कर सकता है।
जब कोई व्यक्ति साइबर धोखाधड़ी का शिकार होता है, तो उसके भीतर कई तरह की मानसिक प्रतिक्रियाएं पैदा होती हैं। जैसे-
साइबर फ्रॉड सिर्फ पैसे नहीं लेता- यह सुरक्षा की भावना छीन लेता है। हम जिस डिजिटल दुनिया पर रोज भरोसा करते हैं, वही अचानक अनसेफ लगने लगती है। यह अनुभव व्यक्ति के सेल्फ वर्थ (self-worth) और डिसीजन मेकिंग कॉन्फिडेंस को भी हिला देता है।
अगर आप या आपके आसपास कोई साइबर फ्रॉड का शिकार हुआ है, तो तुरंत-
हमारा समाज अक्सर विक्टिम को ही ब्लेम करता है- ‘इतना भी नहीं पता था?’ यह सोच बदलनी होगी। साइबर फ्रॉड का शिकार होना अज्ञानता नहीं, एक टार्गेटेड अटैक परिणाम है। हमें विक्टिम को सपोर्ट और एम्पैथी देनी चाहिए, न कि जजमेंट।
साइबर धोखाधड़ी सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं है, यह व्यक्ति की सुरक्षा, विश्वास और आत्मसम्मान पर सीधा हमला है। इससे उबरने के लिए फाइनेंशियल रिकवरी के साथ इमोशनल हीलिंग भी उतनी ही जरूरी है।
Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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