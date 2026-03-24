सोने-चांदी की कीमतों में आई गिरावट, क्या अब मिडिल क्लास की ‘फाइनेंशियल एंग्जायटी’ को मिलेगी राहत?

Financial anxiety middle class : सोने-चांदी के रेट अचानक से तेजी से गिरते नजर आ रहे हैं। ऐसे में क्या अब एक मिडिल क्लास लोगों को फाइनेंशियल एंग्जायटी से राहत दिला सकता है? आइए इस विषय के बारे में डॉक्ट से जानते हैं?

Gold and silver rate today

Gold and silver rate today : इन दिनों सोने और चांदी की कीमतों में काफी गिरावट देखने को मिल रही है। सोमवार यानि 23 मार्च 2026 को कमोडिटी मार्केट खुलते ही सोना-चांदी के भाव धड़ाम से नीचे आ गए हैं। जहां सोने के दाम 1.37 लाख रुपये/ 10 ग्राम से नीचे आ गया। वहीं, चांदी की कीमत 2.13 लाख रुपये/किलो से नीचे आ गई है। बता दें कि सोने के दाम में करीब 7,600 रुपये से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं, चांदी की कीमतों में 14,000 रुपये से ज्‍यादा की गिरावट देखी जा रही है। बीते दिनों में सोने और चांदी की कीमतों में काफी तेजी देखी जा रही थी, लेकिन अब इसके गिरते दाम मिडिल क्लास लोगों को राहत दे रहे हैं। अब आप सोच रहे हैं कि भला हेल्थ साइट पर सोने-चांदी की कीमतों की क्यों बात हो रही है, तो आपको बता दें कि सोने-चांदी के गिरते और बढ़ते भाव एक मिडिल क्लास फैमिली पर मानसिक और शारीरिक दोनों की रूप से असर डालती है।

क्या कहते हैं साइकाइट्रिस्ट

जयपुर स्थित नारायणा हॉस्पिटल के विजिटिंग साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर सुमित गक्खर का कहना है कि हालिया गिरावट को भले ही आप निवेश के नजरिए से देख रहे हैं, लेकिन इसका असर सिर्फ आपके जेब तक सीमित नहीं रहता। इसका सीधा संबंध मानसिक स्थिति से भी जुड़ा हो सकता है। खासकर मिडिल क्लास के लिए, जहां हर आर्थिक बदलाव को गहराई से महसूस किया जाता है, वहां ऐसी गिरावट को राहत के संकेत के रूप में देखा जाता है।

फाइनेंशियल एंग्जायटी को एक ऐसी स्थिति माना जाता है, जिसमें व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर लगातार तनाव महसूस करता है। यह तनाव रोजमर्रा के फैसलों, नींद और रिश्तों तक को प्रभावित करता है। ऐसे में जब सोने-चांदी जैसे सुरक्षित निवेश विकल्प सस्ते होते हैं, तो मन में एक तरह की उम्मीद पैदा की जाती है।

सोना-चांदी मिडिल क्लास के लिए नहीं है सिर्फ निवेश

भारतीय मिडिल क्लास में सोना सिर्फ एक निवेश नहीं बल्कि सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। इसे भविष्य की जरूरतों, शादी-ब्याह और आपातकालीन स्थिति के लिए सुरक्षित रखा जाता है। जब इसकी कीमतें गिरती हैं, तो इसे खरीदने का अवसर समझा जाता है।

इस अवसर को एक तरह की मानसिक राहत के रूप में देखा जाता है। ऐसा महसूस किया जाता है कि भविष्य के लिए कुछ सुरक्षित किया जा सकता है। यह भावना व्यक्ति के अंदर नियंत्रण का एहसास पैदा करती है, जो एंग्जायटी को कम करने में मदद करती है।

सोने-चाांदी के रेट कम होने से क्या सच में कम होती है एंग्जायटी?

यह जरूरी नहीं माना जाता कि कीमतों में गिरावट सीधे तौर पर फाइनेंशियल एंग्जायटी को खत्म कर देती है। यह सिर्फ अस्थाई राहत देती है। कई बार लोग इस मौके को देखकर जल्दबाजी में खरीदारी कर लेते हैं, जिससे बाद में पछतावा भी महसूस किया जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि अगर आपकी आर्थिक योजना स्पष्ट नहीं होती, तो यह गिरावट उल्टा तनाव बढ़ा सकती है। आपके अंदर खर्च बढ़ने का डर और सेविंग्स कम होने की चिंता भी सामने आ सकती है। इसलिए इसे एक संतुलित नजरिए से देखना जरूरी है।

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मीडिया और सोशल के ट्रेंड का होता है प्रभाव

आज के समय में सोशल मीडिया और न्यूज प्लेटफॉर्म पर निवेश से जुड़ी खबरों को तेजी से फैलाया जाता है। 'अभी खरीदें' जैसे- संदेश लोगों के मन में जल्द फैसले लेने का दबाव बनाते हैं। इस दबाव को फाइनेंशियल एंग्जायटी का एक बड़ा कारण माना जाता है। तुलना की भावना बढ़ती है और यह महसूस किया जाता है कि अगर अभी निवेश नहीं किया गया, तो नुकसान हो जाएगा। इस तरह का डर मानसिक शांति को प्रभावित करता है।

कैसे करें बेहतर मानसिक प्रबंधन?

इस स्थिति में सबसे जरूरी यह माना जाता है कि व्यक्ति अपनी आर्थिक क्षमता को समझे। निवेश को एक प्लान के तहत किया जाए, न कि भावनाओं के आधार पर। माइंडफुलनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस को अपनाना फायदेमंद माना जाता है। जब व्यक्ति अपनी जरूरतों और सीमाओं को स्पष्ट रूप से समझता है, तो एंग्जायटी को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। इसके साथ ही, यह भी जरूरी समझा जाता है कि हर गिरावट को मौके के रूप में नहीं देखा जाए। कई बार बाजार की अस्थिरता को समझना और इंतजार करना बेहतर विकल्प होता है।

रिश्तों और जीवनशैली पर प्रभाव

फाइनेंशियल तनाव का असर केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता। इसका असर परिवार और रिश्तों पर भी पड़ता है। जब आर्थिक फैसलों को लेकर असहमति होती है, तो तनाव बढ़ता है। अगर कीमतों में गिरावट को समझदारी से इस्तेमाल किया जाता है, तो यह परिवार में संतुलन और सुरक्षा की भावना को मजबूत करता है। वहीं जल्दबाजी में लिए गए फैसले तनाव को और बढ़ा सकते हैं।

सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट को एक अवसर के रूप में जरूर देखा जाता है, लेकिन इसे मानसिक राहत का स्थायी समाधान नहीं माना जाता। फाइनेंशियल एंग्जायटी को कम करने के लिए जागरूकता, योजना और संतुलित सोच को जरूरी माना जाता है। सही दृष्टिकोण अपनाया जाता है, तो यह गिरावट एक सकारात्मक अनुभव बन सकती है। वरना यह सिर्फ एक अस्थायी राहत बनकर रह जाती है।

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Highlights

मिडिल क्लास फैमिली के लिए सोने और चांदी का भाव गिरना खुशी की बात होती है।

सोने-चांदी खरीदना सिर्फ निवेश नहीं, सुरक्षा का प्रतीक होता है।

फाइनेंशियल तनाव सिर्फ व्यक्ति तक नहीं, पूरी फैमिली पर पड़ता है।

Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।