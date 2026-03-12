Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Kya Kismat Ke Bharose Baithna Shi Hai: हम अक्सर यह सुनते हैं कि “जो होता है, अच्छे के लिए होता है।” कई लोग इस सोच के साथ अपने जीवन की कठिन परिस्थितियों को स्वीकार कर लेते हैं। यह सोच कभी-कभी मन को सांत्वना देती है और हमें कठिन समय से उबरने में मदद भी करती है। लेकिन अगर हर स्थिति में केवल यही सोचकर आगे बढ़ा जाए कि जो हुआ वह अपने आप सही है, तो कई बार व्यक्ति जरूरी कदम उठाने से पीछे रह सकता है।
साइकोलॉजिस्ट और महिला एवं मानवाधिकारों की समर्थक डॉक्टर मालिनी सबा कहती हैं कि सकारात्मक सोच अच्छी बात है, लेकिन अगर यह सोच हमें प्रयास करने से रोकने लगे, तो यह हमारे विकास में बाधा बन सकती है। आइए समझते हैं कि ऐसा सोचने वाले लोग किन कारणों से जीवन में पीछे रह सकते हैं।
कई बार लोग अपनी असफलता या गलत फैसलों को यह कह कर स्वीकार कर लेते हैं कि 'जो हुआ अच्छे के लिए हुआ।' यह सोच उन्हें अपनी गलतियों से सीखने से रोक सकती है। अगर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करेगा, तो वह खुद को बेहतर बनाने का अवसर भी खो देगा। इसलिए जो करना है दिल लगाकर करें और पूरी महनत करने के बाद सब भगवान पर छोड़ दें, कि जो होगा अच्छा ही होगा।
जब कोई व्यक्ति हर स्थिति को किस्मत या परिस्थितियों पर छोड़ देता है, तो वह बदलाव के लिए प्रयास कम कर देता है। वह सोचता है कि अगर कुछ गलत हुआ है, तो शायद यही सही था। लेकिन जीवन में आगे बढ़ने के लिए कई बार हमें खुद पहल करनी पड़ती है।
यह सोच कई बार व्यक्ति को सुरक्षित दायरे में ही रहने के लिए प्रेरित करती है। वह नए अवसरों को अपनाने से बचता है, क्योंकि उसे लगता है कि जो चल रहा है वही सही है। जबकि विकास के लिए कभी-कभी नए अनुभव और जोखिम लेना जरूरी होता है।
अगर कोई व्यक्ति बार-बार यह मान ले कि सब कुछ परिस्थितियों के अनुसार ही होता है, तो वह अपने प्रयासों की ताकत को कम आंकने लगता है। धीरे-धीरे उसे यह लगने लगता है कि उसकी मेहनत से ज्यादा किस्मत ही जीवन को तय करती है। इससे आत्मविश्वास कमजोर हो सकता है।
जीवन में कई अवसर अचानक सामने आते हैं। अगर व्यक्ति हर चीज को केवल भाग्य या परिस्थिति का परिणाम मानकर छोड़ देता है, तो वह इन अवसरों को पहचान नहीं पाता। सफल लोग अक्सर परिस्थितियों को स्वीकार करते हुए भी नए रास्ते खोजते हैं।
डॉ. मालिनी सबा कहती हैं कि सकारात्मक सोच जरूरी है, लेकिन उसे संतुलित तरीके से अपनाना चाहिए। उनके अनुसार, ‘कठिन परिस्थितियों को स्वीकार करना अच्छा है, लेकिन उसके साथ यह भी जरूरी है कि हम उनसे सीखें और बेहतर विकल्प तलाशें। सकारात्मक सोच तभी उपयोगी है जब वह हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे।’
‘जो होता है अच्छे के लिए होता है’- यह सोच मन को शांत रखने में मदद कर सकती है, लेकिन इसे जीवन का एकमात्र सिद्धांत बना लेना सही नहीं है। सफलता तब मिलती है जब हम परिस्थितियों को समझते हैं, उनसे सीखते हैं और आगे बढ़ने के लिए सक्रिय कदम उठाते हैं। जब सकारात्मक सोच के साथ प्रयास और जिम्मेदारी भी जुड़ जाती है, तभी जीवन में सही मायनों में प्रगति संभव होती है।
