मिनटों में देते हैं मैसेज का जवाब? जानें पास्ट से कैसे जुड़ी होती है ये आदत

Kuch Log Message Ka Jaldi Reply Kyu Karte Hain: आपने देखा होगा कि कुछ लोग सेकंड या मिनट भर में ही किए गए मैसेज का रिप्लाई कर देते हैं। आइए साइकोलॉजिस्ट से जानते हैं वह ऐसा क्यों करते हैं।

Jaldi Message Ka Reply Dene Ki Aadat: आज के डिजिटल दौर में मैसेज का जल्दी जवाब देना कई लोगों के लिए सामान्य बात है, हम उन्हें 'सुपर रिस्पॉन्सिव' कहते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मैसेज देखकर भी घंटों या दिनों तक जवाब नहीं देते। अगर सामने वाले का जवाब देर से आए तो बेचैनी होने लगती है, मन में सवाल उठने लगते हैं, और कभी-कभी मूड भी खराब हो जाता है।

क्या आपने कभी सोचा है कि 'इंस्टेंट रिप्लाई' करने की यह आदत सिर्फ समय की पाबंदी नहीं, बल्कि आपके व्यक्तित्व और आपके अतीत (Past) से गहराई से जुड़ी हो सकती है? देखने में यह केवल एक आदत लग सकती है, लेकिन मनोविज्ञान कहता है कि कई बार यह व्यवहार व्यक्ति के अतीत, भावनात्मक अनुभवों और मानसिक पैटर्न से गहराई से जुड़ा होता है। साइकोलॉजिस्ट और महिला एवं मानवाधिकारों की समर्थक डॉक्टर मालिनी सबा बताती हैं, मिनटों में जवाब देने वाली इस आदत के पीछे ये कारण छिपे हुए होते हैं-

'एंग्जायटी' और अधूरा काम छोड़ने का डर

मनोविज्ञान में इसे 'Zeigarnik Effect' से जोड़कर देखा जाता है। कुछ लोगों को अधूरा काम या अनपढ़ा नोटिफिकेशन तनाव देता है। जब कोई व्यक्ति हर बार तुरंत जवाब देने के लिए बाध्य महसूस करे-चाहे वह व्यस्त हो, थका हो या मानसिक रूप से परेशान, तो यह केवल आदत नहीं बल्कि भीतर चल रही किसी भावनात्मक जरूरत का संकेत हो सकता है।

अतीत का प्रभाव

कुछ लोग के लिए फोन का नोटिफिकेशन केवल नोटिफिकेशन नहीं होता, बल्कि सबकॉन्शियस लेवल पर एक सिग्नल बन जाता है- ‘अभी जवाब दो, वरना कुछ गलत हो जाएगा।’ बचपन के अनुभव या पिछले रिश्तों का असर हमारे संवाद करने के तरीकेपर पड़ता है।

जिन लोगों ने अतीत में अपनों को खोने का डर (Fear of abandonment) महसूस किया होता है, कुछ लोग इसलिए तुरंत जवाब देते हैं क्योंकि उनका नर्वस सिस्टम हमेशा अलर्ट मोड में रहता है। वे अक्सर मैसेज का तुरंत जवाब देते हैं। उन्हें डर होता है कि अगर वे देर करेंगे, तो सामने वाला व्यक्ति उनसे नाराज हो सकता है या उन्हें नजरअंदाज कर सकता है।

वैलिडेशन (Validation) की चाहत

अक्सर तुरंत जवाब देने की आदतइस इच्छा से भी पैदा होती है कि हम दूसरों की नजर में 'उपयोगी' और 'भरोसेमंद' बने रहें। मैसेज का जवाब देकर मिलने वाला 'थैंक यू' या 'स्माइली' दिमाग में डोपामाइन (Dopamine) रिलीज करता है, जो व्यक्ति को यह महसूस कराता है कि उसकी समाज में जरूरत है।

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पीपल प्लीजिंग (People Pleasing) का स्वभाव

अगर आपके अतीत में आपको हमेशा 'आज्ञाकारी' रहने के लिए सराहा गया है, तो आप बड़े होकर 'पीपल प्लीजिंग' स्वभाव विकसित कर सकते हैं। ऐसे लोग किसी को इंतजार कराना 'अशिष्टता' मानते हैं। वे अपनी प्राथमिकताएं छोड़कर दूसरों के मैसेज का जवाब देने को महत्व देते हैं ताकि कोई उन्हें गलत न समझे।

क्या तुरंत जवाब देना गलत है?

तुरंत जवाब देना एक अच्छी आदत है, यह समझना जरूरी है कि हर व्यक्ति जो जल्दी रिप्लाई करता है, उसके पीछे ट्रामा या इंस्कोरिटी नहीं होती। कुछ लोग नेचुरली प्रॉम्प्ट, ऑर्गेनाइज्ड और कम्यूनिकेटिव होते हैं, लेकिन तब तक जब तक यह आपकी अपनी शांति भंग न करे। अगर रिप्लाई करने में देरी होने पर आपको बेचैनी, पसीना आना या घबराहट महसूस होती है, तो यह 'डिजिटल एंग्जायटी' का संकेत हो सकता है।

कैसे पाएं संतुलन?

नोटिफिकेशन ऑफ करें: हर समय फोन की लाइट जलना आपको रिप्लाई करने के लिए मजबूर करता है।

बाउंड्री सेट करें: खुद को समझाएं कि हर मैसेज 'इमरजेंसी' नहीं होता।

डिजिटल डिटॉक्स: दिन में कुछ घंटे फोन से दूर रहने की आदत डालें।

धीरे-धीरे बाउंड्रीज बनाना, देरी से दिए जाने वाले रिस्पांस को को नॉर्मल मानना, और यह समझना कि हर देर रीजेक्शन नहीं होती, ये सब इमोशनल हीलिंग का हिस्सा हो सकते हैं।

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Highlights

मैसेज का मिनटों में जवाब देना आज के समय में एक सामान्य व्यवहार लग सकता है, लेकिन कई बार यह हमारे व्यक्तित्व, भावनात्मक जरूरतों और पार्ट एक्सपीरिएंस का रिफ्लेक्शन होता है।

आपका अतीत आपकी आदतों को आकार जरूर देता है, लेकिन वर्तमान में आप अपनी सीमाओं (Boundaries) को खुद तय कर सकते हैं।

अगली बार जब आप रिप्लाई करने के लिए दौड़ें, तो एक पल रुक कर खुद से पूछें-यह जरूरत है या मजबूरी?

Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।