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जिस तरह शारीरिक बीमारियां डीएनए के जरिए पास होती हैं, उसी तरह मानसिक बीमारियां भी फैलती हैं। जी हां, यही कारण है कि हमें सिर्फ अपनी फिजिकल हेल्थ पर ही नहीं, बल्कि मेंटल हेल्थ का भी पूरा ख्याल रखना चाहिए। यह उम्र के साथ बदलता है। जैसे कम उम्र में हम अपनी बॉडी बनाने पर ध्यान देते हैं लेकिन जैसे-जैसे उम्र और जिम्मेदारियां बढ़ती जाती है, हम अपनी मेंटल हेल्थ को इम्पोर्टेंस देना शुरू कर देते हैं।
साइकोलॉजिस्ट और महिला एवं मानवाधिकारों की समर्थक डॉक्टर मालिनी सबा हमें बताती हैं कि कई बार कोई चुपचाप पूछता है- ‘हमारे घर में पहले भी किसी को ऐसी दिक्कत थी… क्या ये आगे भी जा सकती है?’ लोग मानसिक बीमारी के बारे में खुल के बात नहीं कर पाते हैं और फिर जब वह इसे आगे बढ़ता देखते हैं तो डॉक्टर के पास जाने में बहुत देर कर देते हैं। आइए हम साइकोलॉजिस्ट से ही जानते हैं कि क्या DNA से मेंटल डिजीज ट्रांसफर हो सकती हैं?
जब हमने डॉक्टर सबा से पूछा कि क्या DNA से मेंटल डिजीज ट्रांसफर हो सकती हैं? उन्होंने बताया कि ‘क्योंकि इसमें ‘अगर’ छुपा होता है। अगर घर में किसी को डिप्रेशन रहा हो, अगर कोई बहुत घबराने वाला रहा हो, अगर किसी का मूड बहुत तेजी से बदलता रहा हो, तो मन सीधा निष्कर्ष पर पहुंच जाता है कि ‘शायद मेरे साथ भी ऐसा ही होगा।’ लेकिन क्या यह सच है?
डॉक्टर सबा कहती हैं कि सच थोड़ा बीच का है। कुछ मानसिक स्थितियों में परिवार का असर देखा गया है- ये बात गलत नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वही चीज आगे भी होगी ही। इसे ऐसे समझिए कि घर से आपको एक ‘झुकाव’ मिल सकता है, पर जिंदगी यह तय करती है कि वह झुकाव कितना असर करेगा।
एक ही घर में दो बच्चे बड़े होते हैं। दोनों ने लगभग वही चीजें देखी होती हैं। फिर भी एक बच्चा छोटी-छोटी बातों से बहुत टूट जाता है, दूसरा उसी हालात में भी संभल जाता है। यह फर्क सिर्फ DNA से नहीं आता। बीच में और भी बहुत कुछ काम करता है।
आम तौर पर लोग इन स्थितियों को जोड़कर देखते हैं जैसे-
डॉ. मालिनी बताती हैं कि घर का माहौल बहुत मायने रखता है। क्या आपको अपनी बात कहने की जगह मिली? क्या आपको सुना गया? या हर बार कहा गया- ‘इतना मत सोचो?’ धीरे-धीरे यही बातें तय करती हैं कि अंदर जो चल रहा है, वह ठीक होगा या बढ़ेगा।
डॉक्टर ने 6 ऐसी मानसिक बीमारियों के बारे में बताया है जो जेनेटिक्स के माध्यम से फैल सकती हैं-
अगर माता-पिता में से किसी को डिप्रेशन रहा है, तो बच्चों में इसका जोखिम सामान्य से अधिक हो सकता है। यह मस्तिष्क के केमिकल संतुलन और भावनात्मक प्रतिक्रिया से जुड़ा होता है।
इस डिसऑर्डर में व्यक्ति का मूड अत्यधिक उतार-चढ़ाव से गुजरता है जैसे कभी बहुत उत्साह और कभी गहरी उदासी रहना। यह विकार अक्सर परिवारों में चलता हुआ देखा गया है।
डॉक्टर बताते हुए कहती हैं कि यह एक गंभीर मानसिक बीमारी है, जिसमें व्यक्ति वास्तविकता से दूर होने लगता है, जैसे- भ्रम या गलत विश्वास। अगर परिवार में किसी को यह बीमारी है, तो अगली पीढ़ी में जोखिम बढ़ जाता है।
एंग्जायटी बार-बार अत्यधिक चिंता, घबराहट या डर की स्थिति भी आंशिक रूप से आनुवंशिक हो सकती है।
यह एक न्यूरो डेवलपमेंट कंडीशन है, जिसमें सामाजिक व्यवहार और संचार प्रभावित होता है। इसमें जीन का प्रभाव काफी महत्वपूर्ण माना जाता है।
अगर किसी परिवार में किसी को एडीएचडी रहा है तो आने वाली पीढ़ी में भी उसके संकेत दिख सकते हैं जैसे- ध्यान की कमी, अत्यधिक सक्रियता और आवेगपूर्ण व्यवहार। यह विकार भी कई बार परिवार में देखा जाता है।
जिन लोगों को यह पता होता है कि उनके परिवार में पहले किसी को मानसिक परेशानी रही है, वे अगर इस बात को समझ लें - तो अक्सर खुद को बेहतर संभाल लेते हैं। क्योंकि वे अपने संकेत जल्दी पहचान लेते हैं। ऐसे में आपको डॉक्टर की बताई ये चीजें करनी चाहिए-
आखिर में आपका यह समझना जरूरी है कि हम हम अपने घरों से बहुत कुछ लेकर आते हैं- लेकिन हम उसी तक सीमित नहीं होते। DNA एक शुरुआत देता है, पर पूरी कहानी हम खुद लिखते हैं।
निष्कर्ष- शारीरिक बीमारी के साथ-साथ मानसिक बीमारी भी डीएनए के माध्यम से फैल सकती है। ऐसे में आपका यह ध्यान देना बहुत जरूरी है कि परिवार का कोई सदस्य या आप खुद ही किसी मेंटल डिजीज का शिकार हैं या नहीं। अगर आपको खुद में बार-बार खुद में या किसी में लंबे समय तक रहने वाली उदासी, मूड का बहुत जल्दी बदलना, बिना वजह घबराहट या बेचैनी, कुछ मामलों में हकीकत से अलग महसूस करना या बच्चों में ध्यान टिकाने में दिक्कत दिखे तो किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं।
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