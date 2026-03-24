बोर्ड एग्जाम में कम नंबर से निराश बच्चों को टूटने से कैसे बचाएं? इन 5 बातों का ध्यान जरूर रखें पेरेंट्स

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Bihar & Rajasthan Board Exam Results: हर साल बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे आने के बाद लाखों बच्चे अपने भविष्य को लेकर चिंतित हो जाते हैं। कई बार बच्चे पूरे सालभर मेहनत करते हैं और पूरी जी-जान लगाकर परीक्षा की तैयारी करते हैं। लेकिन, इसके बावजूद भी कुछ छात्रों को उम्मीद से कम नंबर मिलते हैं। रिजल्ट में नंबर कम आने से बच्चे टूट जाते हैं और निराश-तनाव से घिर जाते हैं। जैसे ही रिजल्ट में नंबर कम आते हैं, उनका आत्मविश्वास भी गिर जाता है और वे अपने भविष्य को लेकर चिंता में आ जाते हैं। इस समय पर बच्चों को सबसे ज्यादा जरूरत होती है, पेरेंट्स की। अगर इस समय माता-पिता अपने बच्चों का साथ दें, उन्हें संभालें और उन्हें भविष्य के लिए प्रेरित करें, तो बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल कई गुना बढ़ जाता है। ऐसे समय में अगर बच्चों को सही तरीके से संभाला जाए, तो वे इस स्थिति से आसानी से बाहर आ सकते हैं।
आपको बता दें कि 24 मार्च को 1 बजे राजस्थान बोर्ड 10वीं (Rajasthan Board Exam Result Announced) और 23 मार्च को बिहार के 12वीं कक्षा (Bihar Board Exam Result announced) के रिजल्ट के नतीजे जारी हो चुके हैं। राजस्थान के लगभग 10 लाख बच्चों को 10वीं के रिजल्ट का इंतजार था। वहीं, बिहार बोर्ड एग्जाम 10वीं का रिजल्ट और राजस्थान बोर्ड एग्जाम 12वीं का रिजल्ट भी जल्द ही जारी कर सकता है।
कई पेरेंट्स रिजल्ट खराब आने पर बच्चों को डांटना शुरू कर देते हैं, यह सरासर गलत है। जब एक बच्चे का पूरे साल मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट अपेक्षा से कम आता है, तो इस समय उसे सबसे ज्यादा अपने पेरेंट्स की सहानुभूति की जरूरत होती है। अगर उसी समय आप बच्चों को डांटने लगेंगे, तो इसका बच्चे के मन पर गहरा असर पड़ सकता है। बच्चे का रिजल्ट सही नहीं भी आया है तो उन्हें उनके भविष्य के लिए मोटिवेट करें और उन्हें शांत करने की कोशिश करें।
कई घरवाले अपने बच्चे के रिजल्ट को पड़ोस और रिश्तेदारों के बच्चों से तुलना करने लगते हैं। अगर किसी बच्चे की ज्यादा पर्सेंटेज आई है, तो कुछ पेरेंट्स तुलना करने लगते हैं कि फलाने के बच्चे के इतने अच्छे नंबर आए है, लेकिन तुम्हारे काफी कम नंबर है। आपकी यह आदत बच्चों के आत्मसम्मान को काफी कम कर देती है। आपको यह समझना जरूरी है कि हर बच्चे की क्षमता और रुचि अलग होती है। इसलिए यह जरूरी है कि माता-पिता बच्चों को प्रेरित करें न की किसी से उनकी तुलना करें।
नंबर कम आने के बाद बच्चों का आत्मविश्वास काफी गिर जाता है। ऐसे में पेरेंट्स को ही उनकी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना जरूरी होता है। इस स्थिति में पेरेंट्स को बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाना चाहिए और उन्हें आने वाले भविष्य के लिए आशीर्वाद देना चाहिए। बच्चों को समझाएं कि अगर नंबर कम आए है, तो भी कोई बात नहीं है। उन्होंने अभी तक जो भी छोटी-छोटी उपलब्धियां हासिल की है, उसकी तारीफ करें। इससे बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा।
कुछ माता-पिता बच्चों का रिजल्ट खराब आने पर, उनपर अगले साल अच्छे नंबर और ज्यादा पढ़ाई का दबाव डालने लगते हैं। इससे बच्चों में तनाव और चिंता बढ़ सकती है। ऐसे में बच्चों को थोड़ा समय देना चाहिए, ताकि वे मानसिक रूप से खुद को संभाल सकें। पेरेंट्स इस दौरान अपने बच्चों को आराम करने दें और उन्हें उनकी हॉबीज पर भी ध्यान देने दें।
ज्यादातर पेरेंट्स को लगता है कि जिन बच्चों के नंबर सबसे ज्यादा आते हैं, सिर्फ वहीं बच्चे अपने जीवन में कामयाब हो पाते हैं। जबकि, सच्चाई इससे कोसों दूर है। कई बच्चे ऐसे होते हैं, भले ही स्कूल में उनके नंबर कम आए हो लेकिन वे जीवन में काफी सफल हुए हैं। कम नंबर लाने वाले लोग भी जीवन को सफल बना पाते हैं और एक बेहतरीन जीवन जी पाते हैं। इसलिए रिजल्ट में कम नंबर आने का यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि बच्चा आने वाले जीवन में कुछ नहीं कर सकता है।
Disclaimer : प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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