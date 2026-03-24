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Civil Service Ka Exam Dene Wale Bacho Ka Stress Kam Kaise Kare: सिविल सेवा की तैयारी भारत में सिर्फ एक करियर विकल्प नहीं है, बल्कि एक सामाजिक प्रतिष्ठा का युद्ध बन चुका है। हर कोई कहता है- ‘बस एक बार निकल जाए, जिंदगी सेट है।’ लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि उस ‘एक बार’ तक पहुंचते-पहुंचते अंदर क्या बचा है। हर साल लाखों नौजवान इस सपने के साथ कोचिंग संस्थान की तंग गलियों या अपने घर के कमरों में कैद होते हैं कि एक दिन उनके नाम के आगे 'नीली बत्ती' का रसूख होगा।
साइकोलॉजिस्ट और महिला एवं मानवाधिकारों की समर्थक डॉक्टर मालिनी सबा कहती हैं कि ‘एक मनोवैज्ञानिक के तौर पर जब मैं इन छात्रों से मिलती हूं, तो मुझे चमकते हुए भविष्य के पीछे एक गहरा अंधेरा और टूटता हुआ मानसिक स्वास्थ्य नजर आता है। आंकड़े बताते हैं कि लगभग 90% छात्र इस लंबी रेस के दौरान ऐसी बुनियादी गलतियां करते हैं, जो उनके स्ट्रेस लेवल को उस सीमा तक ले जाती हैं जहां से वापसी मुश्किल हो जाती है।' इन तीन गलतियों को बार-बार दोहराने से उनकी मेहनत तो बढ़ती है, पर रिजल्ट और सुकून दोनों घट जाते हैं। आइए हम इन तीन गलतियों के बारे में जानते हैं।
हमारे समाज में एक अजीब सा मिथक है कि अगर आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको दुनिया से कट जाना चाहिए। छात्र महीनों तक अपने कमरे की कुंडी लगाकर बैठ जाते हैं। वे दोस्तों से बात करना छोड़ देते हैं, परिवार के छोटे-मोटे फंक्शन में जाना बंद कर देते हैं और यहां तक कि अपने मां-बाप का फोन तक 'टाइम वेस्ट' समझकर नहीं उठाते।
मनोविज्ञान की भाषा में इसे 'सोशल आइसोलेशन' कहते हैं। आप इंसान हैं, कोई हार्ड ड्राइव नहीं जिसे बस डेटा से भरना है। हमारे दिमाग को काम करने के लिए मानवीय जुड़ाव और हंसी की जरूरत होती है। जब आप खुद को अकेले अंधेरे कमरे में कैद करते हैं, तो दिमाग में 'कोर्टिसोल' यानी कि तनाव बढ़ाने वाला हार्मोन का स्तर बढ़ने लगता है। जिसे आप 'डेडिकेशन' समझ रहे हैं, वह असल में आपकी सोचने और समझने की शक्ति को धीरे-धीरे खत्म कर रहा है।
छात्र ऐसा टाइम-टेबल बनाते हैं जो किसी रोबोट के लिए भी नामुमकिन हो। 15-15 घंटे की पढ़ाई, न सोने का ठिकाना, न ठीक से खाने का। अब मान लीजिए किसी दिन सिर में दर्द हुआ या मन थोड़ा उदास हुआ और दो घंटे पढ़ाई नहीं हो पाई। बस, यहीं से शुरू होता है असली तनाव।
छात्र खुद को अपराधी (Guilt) मानने लगता है। वह अगले तीन दिन इसी अफसोस में गुजार देता है कि उसका समय बर्बाद हो गया। यह 'गिल्ट' पढ़ाई न होने से कहीं ज्यादा खतरनाक है। मैं हमेशा कहती हूं कि थोड़ा लचीला बनिए। अगर किसी दिन पढ़ाई कम हुई, तो कोई बात नहीं। खुद को कोसना बंद कीजिए। मशीन भी गर्म होकर रुक जाती है, आप तो फिर भी हाड़-मांस के इंसान हैं।
आजकल टेलीग्राम और यूट्यूब पर 'ज्ञान' की बाढ़ आई हुई है। हर दूसरा इंसान आपको बता रहा है कि उसने कैसे किया। छात्र दिन भर 'टॉपर्स टॉक' और नई-नई स्ट्रैटेजी देखते रहते हैं। उन्हें हर वक्त यह डर सताता है कि कहीं उनके पड़ोस वाले छात्र ने कोई ऐसी जादुई किताब न पढ़ ली हो जो उन्हें नहीं पता।
इसे हम 'FOMO' (छूट जाने का डर) कहते हैं। इस चक्कर में छात्र कभी एक किताब पर टिक ही नहीं पाता। उसका दिमाग हमेशा 'अलर्ट मोड' पर रहता है, जिससे उसे हर वक्त घबराहट (Anxiety) महसूस होती है। आप पढ़ तो रहे होते हैं, पर मन में हमेशा सवाल चल रहा होता है- ‘क्या मैं काफी हूं? क्या मेरा सिलेक्शन होगा?’ यह अनिश्चितता ही स्ट्रेस की जड़ है।
तैयारी का मतलब खुद को बीमार करना नहीं है। अगर आप भूखे पेट, अधूरी नींद और उदास मन के साथ पढ़ रहे हैं, तो आप अधिकारी बनने की नहीं, बल्कि अस्पताल पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। खुद पर थोड़ी दया कीजिए। यह परीक्षा आपकी काबिलियत का एक छोटा सा हिस्सा है, आपकी पूरी जिंदगी नहीं। जिस दिन आप अपनी दिमागी शांति को अपनी किताबों जितनी अहमियत देने लगेंगे, स्ट्रेस का वह पहाड़ अपने आप रेत की तरह बिखर जाएगा।
Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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