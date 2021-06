Kirti Kulhari on Marriage and Divorce: बॉलीवुड एक्ट्रेस कीर्ति कुल्हारी अपनी निज़ी ज़िंदगी और तलाक (Kirti Kulhari Divorce) को लेकर इन दिनों चर्चा में हैं। मिशन मंगल (Mission Mangal) और पिंक (Pink) जैसे फिल्मों में अपनी एक्टिंग के लिए मशहूर कीर्ति इन दिनों अपनी टूटी शादी और उसके बाद डिप्रेशन (Kirti Kulhari depression post divorce) में जाने के बारे में खुलकर बातें कर रही हैं। कीर्ति ने कहा है कि उन्होंने तलाक के बाद वो मानसिक स्तर पर बहुत परेशान थीं। अभिनेत्री ने अप्रैल महीने में एक सोशल मीडिया पोस्ट की थी जिसमें उन्होंने लिखा किअब वो अपने पति साहिल सहगल (Sahil Sahgal से अलग होने का फैसला लिया है। अब डिवॉर्स हो जाने के बाद कीर्ति ने बताया कि शादी को बचाने की उनकी सारी कोशिशें बेकार हो गयी और वो अपना तलाक होने से न बचा सकीं। (Kirti Kulhari on Marriage and Divorce in Hindi) Also Read - Radhika Madan Beauty Secrets: राधिका मदान को भारी पड़ा चेहरे पर चारकोल वाला फेस पैक लगाना, बताया अब कैसे रखती हैं स्किन का ख्याल

फैसला मुश्किल था पर सही था

अपने मीडिया इंटरव्यूज़ में कीर्ति ने कहा कि किसी रिश्ते को खत्म करना और किसी से अलग होना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन, जब एक रिश्ता ठीक तरीके से ना चल रहा हो तो उसमें बंधे रहकर किसी को खुशी नहीं मिलेगी। इससे, तो अच्छा है कि हिम्मत करके आगे बढ़ा जाए और फैसला लिया जाए। मैंने भी यही किया और मेरे इस फैसले की ज़िम्मेदारी मेरी है, मां-बाप या समाज की नहीं।

Aishwarya Rai-Abhishek Bachchan Marriage: क्या शादी कर पछता रही हैं ऐश्वर्या राय ? जानें अभिषेक से शादी के बारे में क्या सोचती हैं बच्चन परिवार की बहू

शादी को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करता है समाज

View this post on Instagram A post shared by Kirti Kulhari (@iamkirtikulhari)



बता दें कि 5 साल पहले कीर्ति और उनके पति साहिल सहगल की शादी हुई थी। 5 साल तक इस रिश्ते में रहने और अब तलाक के बाद कीर्ति ने रिलेशनशिप के विषय पर खुलकर बात ही है। उन्होंने कहा कि हमारे समाज में शादी एक ‘ओवररेटेड’ कॉन्सेप्ट है। कीर्ति के मुताबिक, शादी को बहुत बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जाता है। हम सबको बहुत ही छोटी-सी उम्र से सिखाया जाता है कि शादी 2 लोगों की बजाय 2 परिवारों का रिश्ता होता है। इसीलिए, शादी के साथ कई रिश्ते भी निभाने की उम्मीद हमसे की जाती है। लेकिन, सच तो यह है कि शादी के साथ आपसे जुड़े ये रिश्ते शादी के बाद खत्म हो जाते हैं। इसीलिए, मैं कहती हूं कि शादी ओवररेटेड है। (Kirti Kulhari on Marriage and Divorce)

कीर्ति कहती हैं कि शादी के बंधन में बंधने की बजाय भी 2 लोगों के बीच दोस्ती, अपनापन और सम्मान बना रह सकता है। इसीलिए, शादी का फैसला समाज के बारे में सोचकर नहीं लेने की बजाय अपनी खुशी और एडजस्टमेंट के लिए अपनी प्रतिबद्धता को देखते हुए करनी चाहिए।

तलाक की बात सुनकर मां-बाप ने दी अलग-अलग सलाहें

टाइम्स ग्रुप को दिए एक इंटरव्यू में कीर्ति ने कहा कि जब उन्होंने अपने तलाक के बारे में अपने माता-पिता को बताया तो उन दोनों ने ही अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दी। घर में ही उन्हें 2 अलग तरह के रिएक्शन मिलना भी एक अलग मुद्दा था। कीर्ति के पिता ने जहां बेटी के फैसले में उसका साथ देने की बात की वहीं, कीर्ति की मां ने उन्हें दोबारा विचार करने के लिए कहा।

यह भी पढ़ें-

Kareena Kapoor Post-Partum Care : दूसरी डिलीवरी के बाद करीना को हुई कई प्रॉब्लम्स करीना ने बताया कैसे रखा उन्होंने पोस्ट-प्रेगनेंसी फेज़ में अपनी हेल्थ का ख्याल

Health Tips For Long Life: 50 की उम्र के बाद भी नहीं होना चाहते बूढ़े, तो मानें हॉर्वर्ड एक्सपर्ट्स की ये 5 हेल्थ टिप्स, उम्र भी होगी लम्बी