करन कुंद्रा ने कहा बहुत पजेसिव हैं तेजस्वी प्रकाश! जब पार्टनर हो कुछ ज्यादा ही इमोशनल तो ऐसे संभाले सिचुएशन

तेजस्वी (Tejasswi Prakash) ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा कि, 'करन (Karan Kundrra) और वो एक-दूसरे के लिए बहुत पजेसिव (possessive) हैं।'

टीवी एक्टर्स करन कुंद्रा (Karan Kundrra) और तेजस्वी प्रकाश इन दिनों खूब चर्चा बटोर रहे हैं। बिग बॉस के 15वें सीजन की विनर बनने वाली तेजस्वी जहां अपनी जीत के लिए सुर्खियों में हैं। वहीं, बिग बॉस (Big Boss 15) के घर के अन्य सदस्य करन कुंद्रा के साथ तेजस्वी की रिलेशनशिप की बातें भी लम्बे समय से चल रही थीं। यहां तक कि शो में अपने घरवालों से वीडियो कॉल के दौरान करन ने तेजस्वी और अपने माता-पिता की बात भी करायी। इसके बाद इन दोनों की रिलेशनशिप के बारे में उनके फैंस और मीडिया में खूब बातें हुई।

ये दोनों एक कपल के तौर पर खूब पसंद भी किए जाते हैं और दोनों एक-दूसरे का काफी ख्याल भी रखते हैं। वहीं,करन और तेजस्वी (Tejasswi Prakash)की रिलेशनशिप से जुड़ी एक और बात हाल ही में सामने आयी जब करन ने कहा कि तेजस्वी उन्हें लेकर काफी पजेसिव ( possessive) हैं। करन कुंद्रा की बातों से समझ आ रहा था कि वे नहीं चाहते कि तेजस्वी का किसी बात पर मूड खराब हो और इसका असर उनके रिश्ते पर पड़े। इसी तरह तेजस्वी ने भी ईटी टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि, 'करन और वो एक-दूसरे के लिए बहुत पजेसिव हैं।' (Karan Kundrra and Tejasswi Prakash are possessive for each other)

क्या पार्टनर का पजेसिव होना है अच्छा

रिलेशनशिप में एक-दूसरे की फिक्र, सम्मान और उससे लगाव जैसी भावनाएं महसूस करना बिल्कुल स्वाभाविक है। किसी भी रिश्ते में एक पार्टनर दूसरे की तुलना में अधिक प्यार जताने वाला , फिक्र करने वाला और रिश्ते को मजबूत बनाने के प्रयास करने वाला होता है। वहीं, अक्सर यह भी देखा जाता है कि एक पार्टनर ऐसा अधिक कंट्रोलिंग या ऑब्सेसिव होता है। अपने पार्टनर को खुद के करीब रखने के लिए ऐसे लोग उनकी पूरी दुनिया को ही कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों का अपने पार्टनर का किसी दूसरे व्यक्ति से मेलजोल भी कम ही पसंद आता है और वे अक्सर अपने पार्टनर को उनके दोस्तों, कलिग्स और घरवालों से मिलने या बात करने पर आपत्ति जता सकते हैं। पार्टनर का इस तरह का व्यवहार कुछ समय तक तो अच्छा लग सकता है लेकिन, उसके बाद लोगों को अपने रिश्ते में फंसे हुए होने का अहसास होता है।

पजेसिव पार्टनर को कैसे हैंडल करें

बरतें थोड़ी सख्ती

अक्सर लोग और खासकर लड़कियां अपने पार्टनर से सख्त लहजे में बात करना पसंद नहीं करतीं। पार्टनर को नाराज ना करने की कोशिश में पजेसिव बिहेवियर के प्रति कभी कुछ बोलती नहीं। लेकिन, अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर आपकी जिंदगी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है तो उसे सरल लेकिन सख्त लहजे में बताएं कि वह कहां गलत है। उसकी भावनाओं को सम्मान करने के साथ अपनी भावनाओं को भी उसके सामने जाहिर करें ताकि वह आपके प्रति अपने व्यवहार में बदलाव कर सके। (tips to control obsessive partner in Hindi)

प्यार से समझाएं

माना आपकी रिलेशनशिप पुरानी है और वह आप पर हक जताना पसंद करता है लेकिन, अगर आपको उसके व्यवहार से घुटन होती है तो इस बारे में अपने साथी से बात करें। बार-बार की रोक-टोक, आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के फैसलों में उसका दखल या कपड़े पहनने से लेकर घूमने जाने जैसी बातों पर अपनी राय थोपने की आदतों के बारे में उसे बताएं और समझाएं कि इस तरह का व्यवहार आपको क्यों नापसंद है।

(डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गयीं रिलेशनशिप टिप्स केवल सूचनात्मक उद्देश्य से यहां लिखी गयी हैं। इन पर अमल करना या ना करना एक व्यक्तिगत निर्णय है। )

