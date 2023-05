Is Your Partner Your Best Friend: इन संकेतों से समझे आपका जीवनसाथी है आपका सबसे अच्छा दोस्त

कुछ छोटे-मोटे संकेतों से आप समझ सकते हैं कि आपका पार्टनर आपके लिए कितना फिक्रमंद है या आपका कितना अच्छा दोस्त है। (Signs Your Partner Is Your Best Friend )

Is Your Partner Your Best Friend: कहते हैं कि आपका जीवनसाथी आपका सबसे अच्छा दोस्त बन सकता है। लेकिन, कई बार लाख कोशिशों के बाद भी पार्टनर्स एक-दूसरे के साथ ना तो दोस्ती कर पाते हैं और ना ही उन्हें उनका सबसे अच्छा दोस्त होने का विश्वास ही दिला पाते हैं। खासकर, अर्बन एरियाज़ में रहने वाले कपल्स (Couples) के बीच यह समस्या बहुत अधिक देखी जाती है कि वे अपने पार्टनर के साथ बहुत अधिक समय नहीं बिता पाते और ना ही उन्हें अपने साथी की भावनाओं को समझने का मौका मिल पाता है। लेकिन, कुछ छोटे-मोटे संकेतों से आप समझ सकते हैं कि आपका पार्टनर आपके लिए कितना फिक्रमंद है या आपका कितना अच्छा दोस्त है। (Signs Your Partner Is Your Best Friend In Hindi)

क्या आपका पति या आपकी बीवी है आपका बेस्ट फ्रेंड ? (Signs Your Partner Is Your Best Friend)

जब उनसे बातें करते समय ना हो कोई झिझक

हर वह रिलेशनशिप जिसमें औपचारिकता की ज़रूरत ना है और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्कि पर भरोसा कर अपने मन की बात कर सके उस रिश्ते में दोस्ती की संभावना भी बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो अगर आप भी अपने पति या पत्नी से अपने एम्बीशन, सपनों, काम, फ्यूचर प्लानिंग ऑफिस के कलिग्स (collogues) या अपने दोस्तों के साथ रिश्तों और तालमेल आदि के बारे में खुलकर बात कर सकें और ऐसा करते हुए आपको इस बात का डर ना हो कि वह आपके बारे में क्या सोचेंगे या कहीं वह आपकी बातों को केवल उनके और आपके बीच ही रहने देंगे तो समझ जाएं कि आप उनपर पूरी तरह विश्वास कर सकते हैं और आपको एक जीवनसाथी के रुप में एक अच्छा दोस्त मिल चुका है।

उनके पास रहने से आपको मिलती है खुशी

ऐसा कहा जाता है कि एक अच्छा मित्र आपके लिए दवा की तरह काम करता है। अगर आपका जीवनसाथी आपकी बातें सुनता है और आपको समझने की कोशिश करता है और स्थिति के अनुसार आपको आगे बढ़ने की सलाह देता है तो आप समझ जाएं कि वह आपके लिए केवल आपका साथी नहीं बल्कि एक चिकित्सक भी है। ऐसे दोस्त की सलाह आपको हर मुश्किल स्थिति से बाहर निकालने का काम कर सकती है।

आप दोनों को नहीं है किसी और दोस्त की ज़रूरत

क्या शादी के बाद से आपको या आपके पार्टनर को किसी विशेष विषय पर चर्चा करने के लिए किसी और दोस्त या करीबी व्यक्ति की ज़रूरत नहीं पड़ी ? या वह आपकी बातों को पूरे धीरज के साथ सुनकर आपको हमेशा सपोर्ट भी करता है? तो आप इस बात को लेकर निश्चित हो जाए कि आपको आपका बेस्ट फ्रेंड मिल गया है। आपके पार्टनर ना केवल आपके बेस्ट फ्रेंड हैं बल्कि, सबसे अच्छा सलाहकार भी है। ऐसे में आपके साथ चाहे वह कम समय बिताते हैं या आप दोनों के बीच अक्सर नोंक-झोंक होती है, लेकिन, ऐसे कपल्स एक-दूसरे के बेस्ट फ्रेंड बन सकते हैं। (Signs Your Partner Is Your Best Friend)

(डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गयीं रिलेशनशिप टिप्स सूचनात्मक उद्देश्य से लिखी गयी है। अपनी रिलेशनशिप से जुड़े फैसले या किसी निष्कर्ष तक पहुंचने से पहले कृपया किसी रिलेशनशिप एक्सपर्ट से बात ज़रूर करें।)

