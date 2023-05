मलाइका ने कहा, जल्दी शादी या बच्चे का फैसला नहीं बनता करियर में रोड़ा, प्रोफेशनल लाइफ में वह सब किया जो मैं चाहती थी

मलाइका ने कहा,“मेरी पर्सनल लाइफ कभी भी मेरी प्रोफेशनल लाइफ में रूकावट नहीं बनी।

Malaika Arora On Early Marriage And Divorce: बॉलीवुड अभिनेत्री और फिटनेस आइकॉन मलाइका अरोड़ा ना केवल अपनी लाइफस्टाइल बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़े फैसलों की वजह से हमेशा से चर्चा में रही हैं। कम उम्र में शादी हो या बच्चे के जन्म के बाद फिल्मों में काम करना, मलाइका ने हमेशा ट्रेंड्स सेट किए हैं। वहीं, खुद से उम्र में छोटे अभिनेता अर्जुन कपूर के साथ अपनी दोस्ती को स्वीकार करने के मामले में भी मलाइका ने कभी झिझकने का काम नहीं किया। वहीं, हाल ही में मलाइका से पूछा गया कि उन्हें कम उम्र में शादी करने का कोई पछतावा नहीं है। बता दें कि मलाइका अरोड़ा और अरबाज खान (Arbaz Khan) ने साल 1998 में शादी की थी और साल 2017 में दोनों के तलाक की खबरें आने लगीं। आज दोनों अलग हो चुके हैं और अपने करियर की तरफ ध्यान दे रहे हैं

तलाक के बाद मलाइका ने अपनी रिलेशनशिप खत्म होने से जुड़े कई मुश्किल सवालों के जवाब भी दिए। कुछ वर्ष पहले करीना कपूर के चैट शो पर मलाइका ने इस मुश्किल दौर से निकलने और ज़िंदगी में अपनी प्राथमिकता पर बातें कीं। वहीं, हाल ही में एक पॉडकॉस्ट टेल मी हाउ यू डिड इट (‘Tell Me How You Did It) पर भी मलाइका अरोड़ा ने अपनी निजी ज़िंदगी के बारे में कई बातें की। मलाइका ने कहा शादी करना और बच्चे के जन्म के बाद प्रोफेशनल लाइफ में उन्हें किसी तरह की समस्याएं महसूस नहीं हुई। मलाइका ने कहा,“मेरी पर्सनल लाइफ कभी भी मेरी प्रोफेशनल लाइफ में रूकावट नहीं बनी। मुझे देख कर इस बात का प्रमाण भी मिल जाता है। मेरी शादी या बच्चे की वजह से मेरी ज़िंदगी के किसी फैसले पर असर नहीं पड़ा।" (Malaika Arora On Early Marriage And Divorce In Hindi)

मुश्किल था तलाक का फैसला

48 वर्षीय अभिनेत्री ने कहा कि, सोसायटी में औरतों के बारे में अलग-अलग तरह के जजमेंट दिए जाते है, उनके ऊपर लोग टिप्पणियां करते हैं और अपनी राय थोपते रहते हैं। जिस समाज में कपड़ों और उम्र पर बार-बार कमेंट किए जाते हैं वहां तलाक का फैसलाभी आसान नहीं था। मलाइका कहती हैं कि, यह एक मुश्किल फैसला था क्योंकि इसका प्रभाव केवल मुझपर ही नहीं बल्कि मेरी फैमिलीज पर भी पड़ने वाला था।

फैमिली का सपोर्ट सबसे महत्वपूर्ण

एचटी की रिपोर्ट के अनुसार, मलाइका ने कहा कि, 'अपनी पर्सनल लाइफ में मैं कई संघर्षों से गुजर चुकी हूं। मैंने सेपरेशन की तकलीफ सही और मेरे ऊपर फैमिली का भी प्रेशर बहुत था। मन में भी कई बातें थीं कि, मैं और मेरा बच्चा इस स्थिति में क्या करेंगे, समाज की प्रतिक्रिया क्या होगी उसके बारे में भी सोच रही थी, लग रहा था कि क्या मैं इस मुश्किल फैसले को ले पाऊंगी या नहीं और आगे कैसे बढ़ पाऊं। मेरी ज़िंदगी का सबसे कठिन समय था क्योंकि इस फैसले के साथ मेरा परिवार, बच्चा भी जुड़ा हुआ था। पर मैंने खुद को मजबूत बनाया और इन सबसे बाहर निकली।'

मलाइका अरोड़ा ने कहा कि उन्हें मजबूत और पॉजिटिव रहने में योग से बहुत बड़ी मदद मिली। गौरतलब है कि मलाइका अरोड़ा अपने योगा सेशन की तस्वीरें और वीडियोज भी अक्सर सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं। मलाइका की तरह तलाक का दर्द झेल रही महिलाएं खुद को स्ट्रॉन्ग और मेंटली हेल्दी रखने के लिए इस तरह के उपाय कर सकती हैं-

परिवार के साथ रहें, करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों से मिले सपोर्ट को स्वीकार करें।

डाइट और फिजिकल एक्टिविटीज के लिए भी समय निकालें।

अपने पार्टनर को कोसने की बजाय मैच्योरिटी के साथ तलाक की प्रक्रिया को पूरा करने में योगदान करें।

कोशिश करें कि बच्चे की पढ़ाई-लिखाई पर इन सबका असर ना पड़े। अचानक से उनका स्कूल बदलने का फैसला ना करें।

भविष्य के बारे में बहुत अधिक चिंता ना करें। तलाक की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अपने करियर और अपने भविष्य पर पूरा फोकस करें और आगे बढ़ें।

