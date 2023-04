Life After Divorce : टीवी एक्ट्रेस स्नेहा वाघ ने कहा तलाक के बाद उठ गया है शादी से विश्वास, अब खुद को संभाल रही हूं ऐसे

स्नेहा वाघ और रश्मि देसाई जैसी अभिनेत्रियों ने तलाक पर ना केवल खुलकर बात की बल्कि, इस दुख से बाहर निकलकर खुद को निखारने का भी काम किया। ( Tips to overcome pain after divorce)

Tips to overcome pain after divorce: फिल्म अभिनेत्री कीर्ति कुल्हारी (Kriti Kulhari) और शिखर धवन (Shikhar Dhawan) की पत्नी आएशा मुखर्जी (Aesha Mukherjee) के बाद अब टीवी एक्ट्रेस स्नेहा वाघ (Sneha Wagh) ने भी अपने तलाक के बारे में खुलकर बात की। ज्योति और वीर की अरदास वीरा जैसे टीवी सीरियल्स में स्टॉन्ग कैरेक्टर्स निभानेवाली स्नेहा ने हाल ही में अपनी 2 बार टूट चुकी शादियों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि अब उनका शादी शब्द पर विश्वास नहीं और वह खुद को बिना किसी जीवनसाथी के भी संभाल सकती हैं।

घरेलू हिंसा शिकार रह चुकी हैं स्नेहा

स्नेहा इन दिनों महेश मांजरेकर (Mahesh Manjrekar) द्वारा होस्ट किए जा रहे एक रियालिटी शो में दिखायी दे रही हैं। स्नेहा ने शो के दौरान खुलासा किया कि उनकी 2 बार शादी हुई थी और दोनों बार उनका रिश्ता नाकामयाब रहा। स्नेहा ने बताया कि पहली शादी में उन्हें घरेलू हिंसा जैसे बुरे अनुभव भी हुए। दरअसल, स्नेहा के पहले पति उनके साथ मारपीट करते थे जबकि दूसरी शादी में भी उन्हें बहुत प्रताड़ना मिली।

बता दें कि 19 साल की उम्र में स्नेहा की पहली शादी हुई थी। लेकिन, घरेलू हिंसा से परेशान होकर स्नेहा ने 2018 में तलाक (Divorce) ले लिया। शादी टूटने के बाद स्नेहा ने अपने पति के बारे में मीडिया से बात की और कहा, "मेरा यह कहना ठीक नहीं कि वह एक ग़लत इंसान है लेकिन, मेरे लिए वह लड़का ठीक नहीं था। (Tips to overcome pain after divorce in Hindi)

तलाक के दर्द से उबरना है मुश्किल

कुछ समय बाद स्नेहा ने दोबारा शादी की। लेकिन, दूसरी बार शादी को 8 महीने से अधिक समय तक चला पाना भी संभव नहीं हो सका। स्नेहा ने कहा कि, 7 साल के बाद मैं दूसरा चांस लिया और शादी की। लेकिन, बदकिस्मती से यह शादी भी नहीं चल सकी। मैंने दोबारा वही ग़लती की। दूसरी बार तलाक होने के बाद अब मेरा शादी पर से विश्वास ही उठ गया है। मैं अब अकेले ही रहना पसंद करूंगी।

तलाक के बाद खुद को संभाले ऐसे

शादी टूटने के बाद रिश्ते के साथ इंसानों का मनोबल भी टूट जाता है। ऐसे में रिश्तों पर से विश्वास उठने और बहुत अधिक तनाव महसूस करने जैसे अनुभव भी होते हैं। लेकिन, ऐसे में खुद को संभालने के लिए इन बातों पर ध्यान दें-

प्रोफेशन पर ध्यान दें

माना तलाक का दुख बहुत अधिक है लेकिन इन सबके बीच खुद की पहचान ना मिटने दें। अपने प्रोफेशन और करियर पर ध्यान दें। यह आपको अपने दुख को भुलाने में तो मदद करेगा ही साथ ही, आपको प्रोफेशनली ग्रो करने में भी मदद करेगा।

खुद को ना कोसे

रिश्ता टूटने का निर्णय आप दोनों का होता है और ऐसे में ग़लती भी दोनों की मानी जाती है। लेकिन, रिश्ता टूटने के बाद खुद को कोसते ना रहें।