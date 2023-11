झगड़े के बाद नाराज हो गई है बीवी? मनाने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके,मिनटों में शुरु हो जाएंगी बातें

अगर झगड़े की वजह से आपकी पत्नी भी आपसे नाराज चल रही हैं और आप उन्हें मनाना चाहते हैं तो ये आप उन्हें मनाने के लिए ये तरीके अपनाएं।

How to convince wife after fight: कहते हैं पति-पत्नी ना झगड़ें तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा वे मियां-बीवी हैं। मजाक-मजाक में कही गई ये बात ये दर्शाती है कि झगड़ा होना किसी भी शादीशुदा कपल के बीच बहुत नॉर्मल है और ये बहुत आम-सी बात है। लेकिन, कई बार झगड़ा बहुत अधिक बढ़ जाता है और कई दिनों तक दोनों के बीच बातचीत भी नहीं होती। बड़े-बुजुर्ग कहते हैं कि झगड़े के बाद पति-पत्नी में लम्बे समय तक मनमुटाव रहे और यह दरार बढ़े इससे पहले आपको सुलह कर लेनी चाहिए। अगर झगड़े की वजह से आपकी पत्नी भी आपसे नाराज चल रही हैं और आप उन्हें मनाना चाहते हैं तो ये आप उन्हें मनाने के लिए ये तरीके अपनाएं। आपकी तरफ से किए गए ये छोटे-छोटे काम उनका बिगड़ा मूड ठीक कर देंगे और आपकी दोबारा दोस्ती हो जाएगी।

झगड़े के बार रूठ गयी है वाइफ ऐसे मनाएं उन्हें

भेजें प्यार भरा मैसेज

फोन पर कोई प्यार-भरा रोमांटिक-सा मैसेज भेजकर भी आप उन्हें मना सकते हैं। इससे आप उनका गुस्सा भी कम कर पाएंगे और धीरे-धीरे बात करने की गुंजाइश भी बढ़ सकेगी।

कमरे की सजावट

यह भी एक अच्छा तरीका है किसी के बिगड़े मूड को बनाने का। झगड़े के बाद अगर आप भी अपनी पत्नी को मनाना चाहते हैं तो रूम में कुछ खास तरीके से डेकोरेट भी कर सकते हैं। अपनी पुरानी फोटोग्राफ्स को कमरे में लगाएं, उनकी पसंद के कुछ फूल ले आएं या कमरे में बलून से सजावट करें। ऐसी प्यारी-सी डेकोरेशन देखकर आपकी वाइफ पिघल जाएंगी।

उपहार दें

गिफ्ट्स भला किसे अच्छे नहीं लगते। अपनी पत्नी के लिए एक छोटा-सा गिफ्ट कहीं छुपाकर रख दें। जब वो देखेंगी तो खुश हो जाएंगी। उनकी पसंद की चॉकलेट, कोई मेकअप का सामान या एक प्यारा-सा मोबाइल कवर जैसी चीजें उन्हें गिफ्ट करें। उन्हें अच्छा लगेगा।

बनाएं उनकी पसंद का खाना

अच्छा खाना कई बिगड़ी बातों को बनाने का काम करता है। अपनी पत्नी को मनाने के लिए आप भी उनकी पसंद का खाना बना सकते हैं। गर्मागर्म गाजर का हलवा या क्रीमी पास्ता बनाकर आप उन्हें मिनटों में मना सकते हैं।

मूवी डेट पर ले जाएं

किसी रोमांटक बॉलीवुड फिल्म की टिकिट्स खरीदें और अपनी वाइफ को ले जाएं एक सरप्राइज मूवी डेट पर। उन्हें ये सब अच्छा लगेगा।

