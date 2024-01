रोज-रोज के झगड़ों से तलाक तक पहुंच गयी है नौबत तो कपल्स करें इस तरह बात, टूटने से बच जाएगा रिश्ता

अगर आपका रिश्ता भी इसी मुश्किल दौर से गुज़र रहा है तो आप इन बातों पर ध्यान दें और अपने पार्टनर के साथ बात करें ताकि आपके रिश्ते को खत्म होने से रोका जा सके।

How to prevent divorce in constant fighting: पति और पत्नी के रिश्ते के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उनमें लड़ाई-झगड़े ना हों तो पता ही ना चले कि दोनों शादी-शुदा है। मजाक में कही जाने वाली इस बात पर भले ही लोग थोड़ा-सा मुस्कुरा लेते हों लेकिन यह बात भी सभी को पता है कि जिन कपल्स में रोजाना छोटी-छोटी बातों पर झगड़ा होता है उनके लिए अपने रिश्ते और घर को संभाल पाना कितना मुश्किल हो सकता हैष

कई बार रोजमर्रा के ये झगड़े इतने गम्भीर और गंदे हो जाते हैं कि बात तलाक तक पहुंच जाती है। इन झगड़ों से खुद कपल्स भी परेशान हो जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि झग़ड़े कैसे रोकें। अगर आपका रिश्ता भी इसी मुश्किल दौर से गुज़र रहा है तो आप इन बातों पर ध्यान दें और अपने पार्टनर के साथ बात करें ताकि आपके रिश्ते को खत्म होने से रोका जा सके। (Talaq se bachane ke upay in hindi.)

रोज लड़ने वाले कपल्स यूं बचें तलाक से (How to avoid divorce)

दिखाए थोड़ी समझदारी

किसी भी रिलेशनशिप को बचाने के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि दोनों साथी एक-दूसरे को समझने की कोशिश करें। जब भी आप दोनों के बीच बहस हो तो पार्टनर को पलटकर जवाब देने की बजाय कुछ देर शांत रहें। पार्टनर की बात सुनें और उसकी बात खत्म होने के बाद बोलें।

TRENDING NOW

सुनी-सुनायी बातों पर ध्यान ना दें

जब कपल्स के बीच सब ठीक ना हो तो आस-पास के लोग भी बहुत कुछ कहने, चुगली करने और झगड़े बढ़ाने वाली बातें कर सकते हैं। ऐसे में अपने पार्टनर के बारे में कोई भी बात सुनने के बाद उससे लड़ने की बजाय पहले बात करें। अपने साथी से पूछें कि आपने जो सुना है वह कितना सही है और इस बारे में उसका पक्ष क्या है। इस तरह आप झगड़े से बच सकते हैं।

साथी का नजरिया बदलने की कोशिश ना करें

कई बार देखा गया है कि कुछ कपल्स के बीच केवल इस बात के लिए झगड़ा होता है कि उनका नजरिया एक-दूसरे से मेल नहीं खाता। जीवन के अनुभव के अनुसार, हो सकता है कि दोनों ही अपनी-अपनी जगह सही हों। ऐसे में साथी के नजरिये को गलत बताने की बजाय उसे समझें और उसी के अनुसार कोई बीच का रास्ता अपनाने की कोशिश करें।

उसकी भावनाएं समझें

कपल्स के बीच झगड़ों की एक बड़ी वजह यह भी है कि दोनों एक-दूसरे की फीलिंग्स को समझ नहीं पाते। हालांकि, वे यह जरूर उम्मीद करते हैं कि उनकी बात सामने वाला समझ जाए। ऐसे में खुद की बात रखने के साथ-साथ अपने साथी की भावनाओं को भी समझने का प्रयास करें। एक-दूसरे की भावनाएं समझने से मनमुटाव की संभावना भी कम हो सकती है।

You may like to read