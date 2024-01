तलाक लेने से पहले कपल्स जरूर करें इन बातों पर डिस्कशन, टूटने से बच जाएगा रिश्ता

इन बातों पर डिस्कसन से ना केवल आपको अपना फैसला लेने में मदद होगी बल्कि हो सकता है कि आपके लिए अपने टूटते रिश्ते को बचाने में भी सहायता हो।

Things to discuss before getting divorced: पति-पत्नी के छोटे-मोटे झगड़े और नोंकझोंक कई बार बड़े मनमुटाव का कारण बन जाते हैं और कई बार स्थितियां तलाक तक पहुंच जाती हैं। कई बार लोगों को लगने लगता है कि अब वो अपने पार्टनर के साथ एकसाथ और एक छत के नीचे नहीं रह सकते हैं, और ऐसे में वे अलग होने या तलाक लेने के बारे में भी सोचने लगते हैं। अगर आपका रिश्ता भी ऐसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है और अगर आप अपने पति या पत्नी से अलग होने के बारे में सोच रहे हैं तो उससे पहले खुद से और अपने साथी से कुछ सवाल करें, चर्चा करें उन विषयों पर जो आपके रिश्ते और भविष्य से जुड़े हुए हैं। इन बातों पर बात करते समय खुद की गलतियों को स्वीकार करने से हिचकिचाएं नहीं और अपने पार्टनर की बात पूरी तरह शांत होकर सुनें। इससे ना केवल आपको अपना फैसला लेने में मदद होगी बल्कि हो सकता है कि आपके लिए अपने टूटते रिश्ते को बचाने में भी सहायता हो। (Things to discuss before divorce in Hindi)

तलाक लेने की सोच रहे हैं तो पहले डिस्कस करें ये बातें

एक-दूसरे पर भरोसा करते हैं आप ?

आमतौर पर तलाक की एक बड़ी वजह होती है शादी के बाहर के रिश्ते या एक्स्ट्रा-मैरिटल रिश्ते। जब पति या पत्नी में से किसी एक का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहा हो तो उसके साथी के लिए उसपर विश्वास कर पाना मुश्किल हो सकता है और ऐसे में तलाक होने के चांस भी बढ़ जाते हैं। अगर आपने अपनी गलती स्वीकार कर ली है और आप अपनी शादी को टूटने से बचाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी साथी से पूछें कि क्या आप दोनों के लिए एक-दूसरे पर विश्वास कर पाना संभव है और क्या आप अब दोबारा उसका भरोसा नहीं तोड़ेगा।

बच्चों की पढ़ाई का खर्च कौन उठाएगा

पैसा भी तलाक के पीछे का एक बड़ा कारण होता है और तलाक के बाद भी पैसों की वजह से बहुत अधिक परेशानियां हो सकती हैं। इसीलिए, अगर आप दोनों अलग होने का फैसला कर रहे हैं तो सबसे पहले बच्चों की पढ़ाई, होम लोन और बच्चों के भविष्य के लिए सेविंग्स के बारे में बात कर लें। पैसों के लिए छोटी-छोटी बातों पर बाद में लड़ने- झगड़ने से पहले इस बारे में सबकुछ तय कर लें।

TRENDING NOW