बच्चा होने के बाद पेरेंट्स के बीच इन 3 छोटी-बड़ी बातों पर हो सकती है लड़ाई, इस तरह सुलझाएं झगड़े

कुछ स्थितियां और मुद्दे ऐसे हैं जिनपर लगभग पूरी दुनिया में ही न्यू पेरेंट्स के बीच बहस होती ही रहती है

News Parents Fighting After Baby: बच्चे के जन्म के बाद हर शादीशुदा जोड़े की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। नयी जिम्मेदारियों को निभाने की कोशिश में कई तरह की चुनौतियां सामने आती हैं और इसी के साथ हस्बैंड और वाइफ के बीच शुरू हो जाते हैं कुछ झगड़े और बहस जैसी स्थितियां। हर घर की अपनी कहानी होती है और हर माता-पिता की अपनी-अपनी समस्याएं। लेकिन, कुछ स्थितियां और मुद्दे ऐसे हैं जिनपर लगभग पूरी दुनिया में ही न्यू पेरेंट्स के बीच बहस होती ही रहती है। यहां इस लेख में ऐसे ही कुछ मुद्दों पर हम बात करेंगे जो बच्चे के जन्म के बाद माता-पिता के बीच झगड़े की वजह बन सकता है और इस समस्या से कैसे निपटा जा सकता है उससे जुड़ी कुछ टिप्स भी पढ़ें यहां। (Why do new parents fight after baby is born in Hindi)

बच्चा आने के बाद इन बातों पर हो सकती है मां-बाप में लड़ाई

समय की कमी

अपने लिए समय या मी टाइम (me time) की कमी न्यू पेरेंट्स को हमेशा होती है। ऐसे में लोगों को बहुत अधिक थकान, उदासी और निराशा महसूस होती है और इसके चलते घर के काम, बच्चे के काम और ऑफिस के कामों को पूरा करने में भी दिक्कत आती है। ये सारी परेशानियों लोगों का मूड बिगाड़ने और झगड़े की वजह बन सकती हैं।

मतभेद

भले ही बच्चे के आने के बाद मां-बाप की जिंदगी में खुशी समान रूप से आती है लेकिन, बच्चे से जुड़े कई मुद्दों पर माता-पिता में मतभेद हो सकते हैं। कई बार ना चाहते हुए भी बातचीत अच्छी तरीके से आगे बढ़ने की बजाय झगड़े और बहस में तब्दील हो जाती है।

पेरेंटिंग स्टाइल

बच्चे की परवरिश से जुड़े कुछ तरीके होते हैं और माता-पिता दोनों ही अपने-अपने तरीके से बच्चे की देखभाल करना चाहते हैं और इसी के कारण कई बार माता-पिता के बीच जमकर बहस हो जाती है।

न्यू पेरेंट्स रखें इन बातों का ध्यान कम होंगे झगड़े

सबसे पहले प्लानिंग करें कि आपको दिनभर में कितने काम करने हैं और उन्हें कितनी देर में पूरा करना है। घर और दफ्तर के कामों की अलग-अलग लिस्ट बनाएं और उन्हें धीरे-धीरे पूरा करे। बच्चे की देखभाल की जिम्मेदारी दोनों की होती है और इसीलिए अपनी सुविधा और अपने पार्टनर की सुविधा का पूरा ख्याल रखें। दिन में अलग-अलग समय बच्चे की देखभाल की जिम्मेदारी उठाएं। न्यू मदर्सको आमतौर पर डिलीवरी के बाद बहुत अधिक तनाव (postpartum stress) महसूस होता है। ऐसे में पति को पत्नी का स्ट्रेस कम करने के लिहाज से उसकी मदद करनी चाहिए और इमोशनल सपोर्ट देना चाहिए। घर के कामों का बोझ किसी एक पर डालने की बजाय परिवार के सभी सदस्यों को छोटे-छोटे कामों की जिम्मेदारी देनी चाहिए। इससे काम भी जल्दी होगा और झगड़े की संभावना भी कम होगी। फाइनेंशियल सिक्योरिटी या पैसे की तंगी से निपटने के लिए सेविंग्स प्लान करें। बच्चे और मां के रेग्यूलर चेकअप्स और फॉलो-अप्स का ट्रैक पिता को भी रखना चाहिए, ताकि वे बच्चे और मां को स्वस्थ रहने में मदद कर सकें।