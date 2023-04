धनुष और ऐश्वर्या ने लिया तलाक ना लेने का फैसला, टूटते रिश्ते को बचाने के लिए इस तरह दें सेकेंड चांस

कुछ महीने पहले खबर आयी कि अब धनुष और ऐश्वर्या अब एक साथ नहीं रहना चाहते और वे जल्द ही तलाक ले सकते हैं। लेकिन, अब कहा जा रहा है कि दोनों अपने रिश्ते को बचाने के लिए एक और कोशिश करेंगे।

Dhanush and Aishwarya Rajinikanth's divorce cancel: गुरुवार को एक अच्छी खबर सामने आया जब पता चला कि साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार धनुष और उनकी पत्नी ऐश्वर्या रजनीकांत ने आपसी सहमति से तलाक ना लेने का फैसला किया है और वे अपनी शादी को बचाने का प्रयास करने वाले हैं। इस खबर की पुष्टि होने के बाद से ही इस स्टार कपल के फैंस बहुत खुश हुए क्योंकि, इनके रिश्ते के टूटने की खबर जब से बाहर आयी थी तब से लोग इस बात को लेकर दुखी थे। बता दें कि, कोरोना वायरस महामारी के बाद लगाए गए लॉकडाउन के दौरान पूरी दुनिया में ब्रेकअप और तलाक के मामलों में अचानक बढ़ोतरी देखी गयी। वहीं, भारत में भी कई कपल्स ने भी तलाक के लिए अर्जी पेश की। इनमें कई बड़ी सेलिब्रिटीज जोड़ियां भी शामिल हैं जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान अलग होने का फैसला किया। वहीं, कुछ महीने पहले खबर आयी कि अब धनुष और ऐश्वर्या अब एक साथ नहीं रहना चाहते और वे जल्द ही तलाक ले सकते हैं। ( Dhanush and Aishwarya Rajinikanth's divorce in Hindi)

साल 2004 में हुई थी शादी..

बता दें कि मेगास्टार रजनीकांत (Rajinikanth) की बड़ी बेटी ऐश्वर्या रजनीकांत (Aishwarya Rajinikanth) और साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार धनुष (Dhanush) ने साल 2022 की शुरूआत में एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए यह जानकारी अपने फैंस के साथ शेयर की थी कि वे दोनों अब अलग हो रहे हैं। इन दोनों की शादी साल 2004 में हुई थी और इन दोनों के दो बच्चे (Aishwarya Rajnikanth and Dhanush Kids) भी हैं जिनके नाम यात्रा राजा और लिंगा राजा। तकरीबन 9 महीने पहले (जनवरी 2022 में) धनुष और ऐश्वर्या ने अचानक से तलाक लेने का फैसला लेकर लोगों को चौंका दिया। लेकिन, अब खबर आयी है कि फिलहाल धनुष और ऐश्वर्यातलाक (Divorce) की बजाय अपनी शादी को एक सेकेंड चांस देने की सोच रहे हैं और इसीलिए उन्होंने तलाक ना लेने का फैसला किया है। हालांकि, अभी तक इन दोनों की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है।

18 साल पुराने रिश्ते को बचाने की कोशिश ?

ऐश्वर्या और धनुष लगभग 18 वर्षों से एक-दूसरे को जानते हैं और उनकी शादी टूटने की खबर से ना केवल उनके फैंस बल्कि उनके जाननेवाले भी शॉक्ड थे। वहीं, सुनने में यह भी आया है कि ऐश्वर्या के पिता रजनीकांत (Superstar Rajnikanth) ने अपनी तरफ से कोशिश करते हुए इन दोनों के बीच सुलह कराने की जिम्मेदारी उठायी है। खैर ऐश्वर्या और धनुष की तरफ से अगर तलाक ना लेने का फैसला लिया जाता है तो यह निश्चित तौर पर शादी के मजबूत और प्यारे रिश्ते को और स्ट्रॉन्ग बनाने का भी काम कर सकता है जिसके लिए भारतीय कपल्स की तारीफ दुनियाभर में होती है। खैर यह हर कपल का निजी अधिकार है कि वे अपने जीवन से जुड़े शादी और तलाक जैसे महत्वपूर्ण फैसले ले।

तलाक से पहले रिश्ते को बचाने के लिए करें ये काम (How to save marriage)

ऐसा कहा जाता है कि किसी भी शादी में दो लोगों के साथ दो परिवार और दो तरह के संस्कारों का भी गठबंधन होता है। इसीलिए, लोगोों को शादी का फैसला बहुत सूझ-बूझ और सोच-विचार के बाद लेने की सलाह दी जाती है। वहीं, जब लोग सेपरेशन या तलाक की बात करते हैं तो कपल्स को हर बार यह एडवाइस दी जाती है कि वे अपने रिश्ते को एक चांस और दें। इससे बच्चों और माता-पिता पर पड़ने वाले बुरे असर और उनकी तकलीफ को कम करने से रोकना आसान हो सकता है। बार-बार झगड़े और मनमुटाव के कारण कई बार कपल्स तलाक का फैसला तो ले लेते हैं। लेकिन, कई बार वे यह भी चाहते हैं कि किसी तरह उनकी शादी बची रहे। ऐसे कपल्स कैसे स्थिति को संभाल सकते हैं या किस तरह अपने रिश्ते को सेकेंड चांस दे सकते हैं, उसी से जुड़ी कुछ टिप्स पढ़ें यहां-

एक-दूसरे से करें बात

आमतौर पर तलाक जैसे फैसले गलतफहमियों, मनमुटाव और उसके साथ उभरे गुस्से के कारण लिए जाते हैं। धीरे-धीरे लोगों को गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि वे अपने पार्टनर से बात करना बंद कर देते हैं और उनके सामने भी आने से कतराने लगते हैं। लेकिन,बिना बात किए इस मामले को हर करना और तलाक से बचना संभव नहीं हो पाता। इसीलिए, अपने साथी के साथ बातचीत की पहल करें और धीरे-धीरे उन सभी मुद्दों पर चर्चा करें जो आपकी परेशानी का कारण हैं।

समझें एक-दूसरे का पक्ष

किसी भी रिलेशनशिप को बचाने के लिए पार्टनर्स को समझदारी से काम लेना चाहिए। इसीलिए, अगर आप केवल अपनी स्थिति के बारे में ही सोचेंगे और सामने वाले का पक्ष या उसकी परेशानियां समझने की कोशिश नहीं करेंगे तो आपके रिश्ते में दूरियां बढ़ती जाएंगी। इसीलिए, तलाक लेने से पहले अपनी और अपने पार्टनर के पक्ष को अच्छी तरह से चेक करें। उसे समझने की कोशिश करें और उसके बाद ही तलाक के फैसले पर आगे बढ़ें। (Tips to avoid divorce)

तय करें प्राथमिकता

शादी जैसे रिश्तों में जैसे-जैसे समय बितता है वैसे-वैसे दोनों पार्टनर्स की प्राथमिकताएं भी चेंज होने लगती हैं। हायर स्टडीज, बेहतर नौकरी, बच्चा, बिजनेस ट्रिप्स जैसी बातें जिंदगी में अधिक अहम लगने लगती हैं और ऐसे में कई बार पार्टनर्स एक-दूसरे को समय नहीं देते या पहले जैसी इम्पोर्टेंस नहीं देते। ऐसे में अपने पार्टनर को समय देना और उसे सपोर्ट करने के बारे में भी जरूर सोचें। अगर आपको लगता है कि यही वह बात है जो डिवॉर्स का कारणबन सकती है तो तुरंत अपने पा्र्टनर से बात करें और स्थिति को सम्भाल लें। (set your priorities in relationship)

मिनी वैकेशन करें प्लान

कई बार जब रिलेशनशिप्स में कुछ अच्छा नहीं चल रहा हो तो ऐसे में एक छोटी-सी ट्रिप बहुत काम आती है। तलाक की सोच रहे हैं तो अपने पार्टनर के साथ कुछ दिनों के लिए कहीं घूमने-फिरने निकल जाएं। इससे आप दोनों खुली हवा में धूप में टहलते हुए प्रकृति के बीच खुद को रिलैक्स कर पाएंगे। जब मन शांत होगा और आप और आपके पार्टनर खुश होंगे तो अच्छी तरह तलाक के मुद्दे पर चर्चा भी हो सकेगी। जिससे आपको यह क्लीयर भी हो जाएगा कि आपको आगे चलकर तलाक लेना है या नहीं।