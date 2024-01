रिश्ते में आने लगें ये 5 बदलाव तो समझ लीजिए रिस्पेक्ट होने लगी है कम, कहीं आपके साथ तो नहीं हो रहा ऐसा?

Respect in relationship: रिश्तों में एक दूसरे का सम्मान भी होना जरूरी है, लेकिन कई बार यही सम्मान धीरे-धीरे कम होने लगता है। इस लेख में जानें रिश्तों में आने वाले बदलाव, जो बताते हैं कि रिलेशन में अप रिस्पेक्ट कम होने लगी है।

Signs of lack of respect in relationship: रिश्ते हर किसी के लिए जरूरी होते हैं और हर व्यक्ति के जीवन में रिश्तों का होना बहुत जरूरी है। लेकिन कई बार रिश्तों की अहमियत हम तब समझने लगते हैं, जब रिश्तें में कमियां आने लगती हैं। दरअसल, रिश्तों में कमियां आने के पीछे भी कहीं न कहीं हमारी ही गलती होती है, जिस कारण से रिश्ते हमारे कमजोर पड़ जाते हैं और रिश्तों में मिलने वाला सम्मान भी कम होने लगता है। अगर हमारे रिश्ते भी धीरे-धीरे बदलते जा रहे हैं, तो हमें भी इसके पीछे के कारण का पता लगाना होगा। लेकिन कैसे पता लगाएं कि रिश्तो में आपकी रिस्पेक्ट कम होती जा रही है। चलिए जानते हैं इस बारे में। इस लेख में हम आपको रिश्तों में आने वाले ऐसे ही कुछ बदलावों के बारे में बताएंगे, जो संकेत देते हैं कि रिश्ते में आपका सम्मान अब पहले से कम होने लगा है।

1. पहले से कम समय देना

रिश्तों के लिए समय कितना जरूरी होता है, यह बात बताने की जरूरत नहीं है। आप अपने रिश्तों को कितना समय दे रहे हैं, यह बताता है कि आप अपने रिश्तों का कितना सम्मान करते हैं। लेकिन जब आपके रिश्ते में कोई आपको कम समय देने लगे तो आप भी इससे समझ सकते हैं कि रिश्तों में रिस्पेक्ट कम होने लगी है। खासतौर पर किसी अपने के पास समय होने के बावजूद भी वह आपको नहीं दे रहा है, तो यह संकेत है कि रिस्पेक्ट कम होने लगी है।।

2. बिना पूछे या बताएं फैसले लेना

जब भी हम कोई नया या खास काम करते हैं, तो हमेशा अपनों से इस बारे में पूछा जाता है और यह संकेत है कि हम अपनों का सम्मान करते हैं। लेकिन अगर आपके रिश्तों में भी अब आपके अपने कोई काम करने से पहले आपसे इस बारे में पूछना बंद कर चुके हैं, तो भी रिस्पेक्ट कम होने का संकेत हो सकता है। हालांकि, आप एक या दो बार में इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि कई बार किसी दूसरी वजह से भी ऐसा हो सकता है।

TRENDING NOW

3. हर बात को मजाक में लेना

रिश्तों में एक दूसरे की भावनाओं को समझना सबसे ज्यादा जरूरी होता है और उन्हीं को असली रिश्ते कहा जाता है। कभी-कभार मजाक चलता है, लेकिन अगर आपकी हर बात का मजाक बन रहा है, तो यह भी संकेत देता है कि अब रिश्तों में आपकी रिस्पेक्ट कम होने लगी है। हालांकि, कुछ लोगों को का मजाकिया स्वभाव भी हो सकता है, जो कभी-कभी जरूरत से ज्यादा मजाक कर सकते हैं।

4. गलतियों का जिम्मेदार ठहराना

गलती हर इंसान से होती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर गलती एक ही इंसान से हो। रिश्तों में अनबन होने के पीछे की गलती कई बार रिश्ते में किसी एक तरफ से होती है, तो कई बार दोनों तरफ से भी हो जाती है। लेकिन अगर आपके रिश्तों में आई खटास का जिम्मेदार अगर सिर्फ आपको ही ठहराया जा रहा है, तो यह भी संकेत देता है कि रिश्तों में आपकी रिस्पेक्ट अब कम होने लगी है।

5. गलती करने पर भी माफी न मांगना

जैसा कि हमने कहा है कि गलती किसी से भी हो सकती है और अगर उस गलती का एहसास हो जाए तो माफी भी मांग लेनी चाहिए। हम गलती करने पर जब माफी मांगते हैं, तो इसका मतलब है कि हम सामने वाले कि रिस्पेक्ट करते हैं। अगर आपका पार्टनर गलती करने के बाद भी आपसे माफी नहीं मांगता तो समझ लीजिए कि अब आपकी रिस्पेक्ट रिश्तों में अपने आप कम होने लगी है।

You may like to read