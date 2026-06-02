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आम-चीकू से लेकर अदरक तक, होमियोपैथी डॉक्टर ने बताया गर्मियों में न खाएं ये फूड्स

क्या आप भी गर्मियों में ड्राई फूट्स खा रहे हैं या फिर पेट भरकर आम? ऐसी गलती न करें क्योंकि होम्योपैथी डॉक्टर ने ऐसे फूड्स की लिस्ट तैयार की है जो इस गर्मी के मौसम में सेहत पर प्रभाव डाल सकते हैं।

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Written By: Vidya Sharma | Published : June 2, 2026 4:51 PM IST

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Image Credit- ChatGPT

Garmiyo Mai Kya Khaye Or Kya Na Khaye: गर्मियां आते ही बाजार में तरह-तरह के फल आ जाते हैं और खाने की इतनी सारी चीजें मिलने लगती हैं कि हम खुद को रोक नहीं पाते हैं। लेकिन तब तबियत खराब होती है, तब पता चलता है कि जिसे हम हेल्दी समझ के खा रहे थे, वह गर्मी की सीजन के हिसाब से हमारी सेहत के लिए सही नहीं है। लेकिन बिना डॉक्टर के पास जाए कैसे जानें कि गर्मी में क्या खाना सही है और क्या नहीं?

यही बताने के लिए आज हम आपको इस लेख में होम्योपैथी डॉक्टर साक्षी गुप्ता द्वारा शेयर की गई एक पोस्ट में दी जानकारी के बारे में बताने वाले हैं। उन्होंने अपनी इस पोस्ट में गर्मी में ऐसे फूड्स के बारे में बताया है जिन्हें गर्मी में खाने से आपको परेशानी हो सकती है जैसे आम, चीकू और अदरक आदि। वहीं वो फूड्स भी बताए हैं जो सेहत के लिए हेल्दी होते हैं। आइए हम थोड़ा विस्तार से जानते हैं कि उन्होंने किन फूड्स की लिस्ट बनाई है।

गर्मियों में न खाएं ये फूड्स

डॉक्टर साक्षी ने नीचे दिए फूड्स को न खाने की सलाह देती है, जिसमें शामिल हैं आम, पाइनएप्पल, चीकू, अंगूर, सोडा वाली ड्रिंक्स, पैक्ड जूस, खजूर, ड्राई फ्रूट्स, फ्राइड, ऑयली, सॉल्टी और शुगरी फूड्स, चाय, कॉफी, एल्कॉहल, एनर्जी ड्रिंक्स, रेड मीट, अंडा, खाने में अधिक लाल मिर्च, अजवाइन, काली मिर्च, लौंग और दालचीनी।

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ये फूड्स क्यों नहीं खाने चाहिए?

अगर हम गर्मियों में आम, पाइनएप्पल, चीकू, खजूर और ड्राई फ्रूट्स जैसे फूड्स की बात करें तो यह खाद्य पदार्थ शरीर में गर्मी बढ़ा सकते हैं, जबकि सोडा, पैक्ड जूस और शुगरी ड्रिंक्स डिहाइड्रेशन और ब्लड शुगर में उतार-चढ़ाव का कारण बन सकते हैं। डॉक्टर फ्राइड, ऑयली और ज्यादा नमकीन वाली चीजों को गर्मियों में खाने से इसलिए मना करती हैं क्योंकि यह डाइजेशन पर दबाव डालती हैं और शरीर में पानी की कमी को बढ़ाती हैं।

दूसरी ओर चाय, कॉफी, एनर्जी ड्रिंक्स और एल्कॉहल का अधिक सेवन भी शरीर को डिहाइड्रेट कर सकता है, जिससे वीकनेस फील हो सकती है। साथ ही लाल मिर्च, काली मिर्च, लौंग और दालचीनी जैसे तीखे मसाले कुछ शरीर में गर्मी पैदा करते हैं, एसिडिटी और असहजता बढ़ा सकते हैं। खा रहे हैं तो इन्हें बैलेंस मात्रा में लें, न की भरभरकर खाएं।

शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए क्या खाएं?

डॉक्टर साक्षी कहती हैं कि अगर आपको गर्मियों में खुद को हाइड्रेट रखना है तो तरबूज, खरबूजा, अनार, नाशपाती, आड़ू, जामुन, पपीता, फ्रूट योगर्ट, फ्रूट पॉप्सिकल्स, गुड़ वाली खीर, नारियल पानी, नींबू पानी, आम पन्ना, जल जीरा आदि पिएं। वहीं खाने के लिए नारियल, खीरा, भीगे हुए बादाम, ताज़ा अंजीर, भुने हुए मखाने, पोहा, उपमा, मक्का और उबले हुए चने।

साथ ही छाछ, ठंडाई, बेल का जूस, वेजिटेबल सूप, दही, चावल, दाल, वेजिटेबल खिचड़ी, इडली, जीरा, धनिया के बीज, सौंफ, पुदीना और इलायची खाएं। यह सभी फूड्स, फ्रूट्स, ड्रिंक्स और मसाले गर्मी में गट को भी हेल्दी रखते हैं और शरीर में पानी की कमी नहीं होने देने देते हैं।

डिस्क्लेमर: गर्मियों में मसालेदार या फिर जंक फूड न खाएं, ये सेहत पर बुरा असर डाल सकते हैं। इसके अलावा गर्मी में हमारा शरीर बहुत ही ज्यादा डिहाईड्रेट हो जाता है। ऐसे में नारियल पानी, बेल का जूस, ठंजाई, छाछ और दही जैसी चीजों का सेवन करें जो पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं।

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विद्या शर्मा

विद्या शर्मा

विद्या शर्मा को डिजिटल मीडिया में लगभग 3 साल का अनुभव है। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता ... Read More