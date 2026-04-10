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Everything You Need to Know About Homeopathy: दुनिया में चिकित्सा पद्धति कई प्रकार की होती हैं, लेकिन आमतौर पर इन्हें दो हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें मुख्य और वैकल्पिक श्रेणिया हैं। भारत में कुछ चिकित्सा पद्धति काफी ज्यादा प्रचलित हैं, जिसमें एलोपैथी, आयुर्वेद, योग पद्धति, यूनानी पद्धति, नेचुरोपैथी और होम्योपैथी शामिल हैं। हम में से कई लोग एलोपैथी और आयुर्वेद की पद्धियों से अच्छी तरह से वाकिफ हैं, लेकिन शायद काफी कम लोग होम्योपैथी के बारे में जानते हैं। इसलिए होम्योपैथी के बारे में लोगों में जागरुकता फैलाने के लिए हर साल 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे (World homepathy Day 2026) मनाई जाती है। इस खास मौके पर हम आपको होम्योपैथी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देंगे। इस विषय की अधिक जानकारी के लिए हमने होम्योपैथी के डॉक्टर अभिषेक बत्रा से बातचीत की है। आइए डॉक्टर से जानते हैं होम्योपैथी क्या है, इस पद्धति से इलाज कराने के फायदे और नुकसान क्या हैं?
होम्योपैथी एक प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति है, जो 'जैसा रोग, वैसी ही दवा' के सिद्धांत पर आधारित होती है। होम्योपैथी समानता के नियम को दर्शाता है। इस नियम के मुताबिक, किसी मरीज को ऐसी दवा से ठीक किया जा सकता है, जो अन्य किसी स्वस्थ व्यक्ति को देने पर उस रोग के समान स्थिति पैदा करने में सक्षम हो। इस पद्धति की शुरुआत 18वीं सदी के अंत में डॉ. क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनिमैन ने की थी। इसमें पौधों, मिनरल्स और पशु स्रोतों से बनी काफी ज्यादा डेल्यूट दवाओं का उपयोग किया जाता है।
होम्योपैथी पद्धति का इस्तेमाल कई बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है। यह कई तरह की समस्याओं जैसे- एलर्जी, माइग्रेन,स्किन डिजीज, पाचन संबंधी परेशानियां, चिंता और तनाव को कम करने में प्रभावी हो सकता है। इसके अलावा, यह शरीर की इम्यूनिटी और सेल्फ-हीलिंग क्षमता को बढ़ाने में भी मदद करती है।
आमतौर पर होम्योपैथी दवाएं सुरक्षित मानी जाती हैं, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जैसे-
Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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