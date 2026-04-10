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क्या होम्योपैथी पूरी तरह सेफ है? ये 3 बातें आपको जरूर पता होनी चाहिए

Homeopathy medicine : होम्योपैथी एक चिकित्सा पद्धति है, जिसमें नैचुरल तरीके से इलाज किया जाता है। इस चिकित्सा पद्धति के कई फायदे हैं। वहीं, कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। आइए जानते हैं इस बारे में-

क्या होम्योपैथी पूरी तरह सेफ है? ये 3 बातें आपको जरूर पता होनी चाहिए
Homeopathy
VerifiedMedically Reviewed By: Dr. Mukesh batra

Written by Kishori Mishra |Updated : April 10, 2026 9:40 AM IST

Everything You Need to Know About Homeopathy: दुनिया में चिकित्सा पद्धति कई प्रकार की होती हैं, लेकिन आमतौर पर इन्हें दो हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें मुख्य और वैकल्पिक श्रेणिया हैं। भारत में कुछ चिकित्सा पद्धति काफी ज्यादा प्रचलित हैं, जिसमें एलोपैथी, आयुर्वेद, योग पद्धति, यूनानी पद्धति, नेचुरोपैथी और होम्योपैथी शामिल हैं। हम में से कई लोग एलोपैथी और आयुर्वेद की पद्धियों से अच्छी तरह से वाकिफ हैं, लेकिन शायद काफी कम लोग होम्योपैथी के बारे में जानते हैं। इसलिए होम्योपैथी के बारे में लोगों में जागरुकता फैलाने के  लिए हर साल 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे (World homepathy Day 2026) मनाई जाती है। इस खास मौके पर हम आपको होम्योपैथी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देंगे। इस विषय की अधिक जानकारी के लिए हमने होम्योपैथी के डॉक्टर अभिषेक बत्रा से बातचीत की है। आइए डॉक्टर से जानते हैं होम्योपैथी क्या है, इस पद्धति से इलाज कराने के फायदे और नुकसान क्या हैं?

क्या है होम्योपैथी? - What is Homeopathy

होम्योपैथी एक प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति है, जो 'जैसा रोग, वैसी ही दवा' के सिद्धांत पर आधारित होती है। होम्योपैथी समानता के नियम को दर्शाता है। इस नियम के मुताबिक, किसी मरीज को ऐसी दवा से ठीक किया जा सकता है, जो अन्य किसी स्वस्थ व्यक्ति को देने पर उस रोग के समान स्थिति पैदा करने में सक्षम हो। इस पद्धति की शुरुआत 18वीं सदी के अंत में डॉ. क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनिमैन ने की थी। इसमें पौधों, मिनरल्स और पशु स्रोतों से बनी काफी ज्यादा डेल्यूट दवाओं का उपयोग किया जाता है।

होम्योपैथी के उपयोग - Uses of Homeopathy

होम्योपैथी पद्धति का इस्तेमाल कई बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है। यह कई तरह की समस्याओं जैसे- एलर्जी, माइग्रेन,स्किन डिजीज, पाचन संबंधी परेशानियां, चिंता और तनाव को कम करने में प्रभावी हो सकता है। इसके अलावा, यह शरीर की इम्यूनिटी और सेल्फ-हीलिंग क्षमता को बढ़ाने में भी मदद करती है।

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क्या हैं होम्योपैथी के फायदे - Benefits Of Homeopathy

  1. होम्योपैथी को लोग इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि यह एक सॉफ्ट और सुरक्षित उपचार पद्धति मानी जाती है।
  2. इस पद्धति से इलाज नैचुरल और सौम्य तरीकों से होता है, जो शरीर पर हल्का असर करती है।
  3. यह इलाज नॉन-टॉक्सिक और नॉन-एडिक्टिव होती है, जिसकी लत नहीं लगती है।
  4. होम्योपैथी हर उम्र के लोगों के लिए एक सुरक्षित उपचार पद्धति है। इसके साथ ही बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं के लिए भी यह इलाज सुरक्षित होता है।
  5. होम्योपैथी रूट कॉज पर फोकस करती है, जो सिर्फ लक्षण नहीं, बल्कि बीमारी की जड़ पर काम करता है।
  6. होलिस्टिक अप्रोच है, जिससे शरीर, मन और भावनाएं एक साथ संतुलित होती हैं।

होम्योपैथी के साइड इफेक्ट क्या हैं? - Homeopathy Side Effects

आमतौर पर होम्योपैथी दवाएं सुरक्षित मानी जाती हैं, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जैसे-

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  1. इलाज के शुरुआत में कुछ लोगों को लक्षण थोड़े बढ़े हुए महसूस हो सकते हैं, जो सिर्फ अस्थायी होते हैं।
  2. गंभीर बीमारियों में सिर्फ होम्योपैथी पर निर्भर रहना इलाज में देरी कर सकता है।
  3. दवा और डोज के लिए विशेषज्ञ से सलाह लेना बेहतर है।

Highlights

  • होम्योपैथी नैचुरल तरीके से इलाज करता है।
  • होम्योपैथी कभी-कभार समस्याओं को बढ़ा सकता है, लेकिन यह अस्थाई है।
  • गंभीर समस्याओं में होम्योपैथी की दवाओं पर निर्भर रहना सही नहीं होता है।

Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

About the Author

किशोरी मिश्रा

किशोरी मिश्रा को डिजिटल मीडिया का लगभग 8+ वर्षों का व्यापक अनुभव है, जिसमें स्वास्थ्य (Health) और जीवनशैली ... Read More