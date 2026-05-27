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रात की खांसी का इलाज कैसे करें? होम्योपैथी डॉक्टर ने बताए कारण और उपाय

Khansi Ka Homeopathic Upay: क्या आपको भी रोज रात को सोते समय या सोने के बाद आधी रात में खांसी उठती है? अगर हां तो आइए होम्योपैथिक डॉक्टर से इसका कारण और उपाय जानें।

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Written By: Vidya Sharma | Published : May 27, 2026 10:42 AM IST

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Medically Verified By: Dr. Mukesh batra

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Image Credit- ChatGPT

Raat Ko Uthne Wali Khansi Ka Kya Ilaj Hai: अक्सर आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि दिन भर तो गला ठीक रहता है, लेकिन रात को सोते समय या सोने के बाद अचानक खांसी उठ जाती है। यह बहुत ही आम समस्या है जिससे कई लोग परेशान हैं, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर किसी का थोड़ा ध्यान जाता भी है तो वह कफ सिपर पी लेता है और फिर सो जाता है। इन सिरप्स को पीने से व्यक्ति को नींद आती है, लेकिन खांसी की इस समस्या को ठीक करने के लिए होम्योपैथी उपाय भी कारगर साबित हो सके हैं।

जी हां, इन असरदार उपायों को जानने के लिए हमने होम्योपैथी डॉक्टर मुकेश बत्रा से बात की। उन्होंने बताया कि “रात की खांसी को कभी भी अनदेखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह अक्सर एलर्जी, साइनस की समस्या, एसिडिटी या सांस की नली की संवेदनशीलता जैसी गहरी स्वास्थ्य समस्याओं से जुड़ी होती है।' इसके अलावा डॉक्टर कुछ अन्य कारण और खांसी को ठीक करने के तरीके बताए हैं, जिनके बारे में आप इस लेख में जानेंगे।

लोग करते हैं ये गलती

डॉक्टर बत्रा अपने अनुभव और अपने पास आए पेशेंट का हवाला देते हुए कहते हैं कि "बहुत से लोग सिर्फ कुछ समय के लिए राहत पाने पर ध्यान देते हैं, लेकिन यह समझना भी उतना ही जरूरी है कि रात में बार-बार खांसी किस वजह से हो रही है। होम्योपैथी में इलाज व्यक्ति के लक्षणों, मेडिकल इतिहास और जीवनशैली के अनुसार तय किया जाता है।"

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वह आगे बताते हैं कि "दवाओं के साथ-साथ, कुछ आसान उपाय जैसे कि शरीर में पानी की कमी न होने देना, धूल से बचना और सोने की अच्छी आदतें अपनाना भी बहुत फर्क ला सकते हैं। सही अप्रोच इस समस्या को ज्यादा असरदार तरीके से संभालने और सांस की नली के पूरे स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है।”

डॉक्टर ने बताई कुछ होम्योपैथिक दवाएं

डॉक्टर बत्रा ने कुछ होम्योपैथी दवाओं के बारे में बताया है, जो खांसी-जुकाम की अलग-अलग स्टेज के लिए फायेदमंद साबित हो सकती है। आइए इन दवाइयों के नाम व इन्हें खाने के फायदों के बारे में जानें।

खांसी-जुकाम के लिए होम्योपैथिक दवाएं
दवाइयों के नामकब इस्तेमाल करें और फायदे
आर्सेनिक एल्बमआर्सेनिक एल्बम आम सर्दी-जुकाम को ठीक करने में फायदेमंद होती है, खासकर तब जब नाक से पतला बह रहा हो।
एकोनाइटयह सबसे असरदार दवा है। जब किसी को अचानक ठंडी हवा लगने से सर्दी हो जाए, जैसे कि एयर कंडीशनर से या ठंडे मौसम में रहने से, तो इस दवा का सेवन फायदेमंद है।
नेट्रम मूरनेट्रम मूर उन आम सर्दी-जुकाम में दी जा सकती है जो छींकने से शुरू होते हैं। 
बेलाडोनायह दवा अक्सर तब दी जाती है जब नाक के लक्षणों के साथ-साथ गले में भी दर्द हो।
पल्सेटिलापल्सेटिला सबसे ज्यादा असरदार तब होती है जब कोई व्यक्ति को आम सर्दी-जुकाम के आखिरी चरण में हों, जब नाक से निकलने वाले स्राव का रंग बदलकर पीला-हरा होने लगे और उसकी बनावट पतली से गाढ़ी होने लगे।

डॉक्टर बोले- इन बातों का रखें ध्यान

1. रात की खांसी एलर्जी, पोस्ट-नेजल ड्रिप, अस्थमा या एसिडिटी की वजह से और बिगड़ सकती है।

2. सोने की पोजिशन से गले में जलन और बलगम का जमाव बढ़ सकता है।

3. होम्योपैथी समस्या के मूल कारण को पहचानने और उसका इलाज करने पर जोर देती है।

4. शरीर में पानी की कमी न होने देना और धुएं या धूल जैसी जलन पैदा करने वाली चीजों से बचना फायदेमंद हो सकता है।

5. लगातार बनी रहने वाली खांसी की जांच डॉक्टर से करवानी चाहिए।

डिस्क्लेमर: बदलते मौसम में सर्दी-खांसी की समस्या होना आम है। लेकिन अगर आपको रात को सोते समय अचानक खांसी उठ रही है या फिर इतनी हो गई है कि रुक ही नहीं रही। ऐसी स्थिति में घरेलू उपायों को अपनाने की बजाय, डॉक्टर के पास जाएं और परामर्श लें।

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विद्या शर्मा

विद्या शर्मा

विद्या शर्मा को डिजिटल मीडिया में लगभग 3 साल का अनुभव है। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता ... Read More