होम्योपैथी पेट से जुड़ी बीमारियों के लिए कैसे काम करती है?

क्या आपको भी पेट दर्द या और कोई समस्या होते ही सीधा पेनकिलर खाने की आदत है? अगर हां, तो थोड़ा रुकिए और एक बार जानें कि होम्योपैथी पेट से जुड़ी समस्याओं को ठीक करने के लिए कैसे काम करती है।

Written By: Vidya Sharma | Published : May 29, 2026 1:41 PM IST

Medically Verified By: Dr. Mukesh batra

पेट की समस्या

Homeopathy Mai Stomach Problem Ka Ijal: जब हमारा पेट खराब होता है तो चुर्ण खा लेते हैं या फिर पुदीने वाली गोलियां खा लेते हैं। वहीं कुछ लोग तो पेट से जुड़ी कोई भी समस्या होने पर अजवाइन भी खा लेते हैं। लेकिन इन सब से इतर क्या आप जानते हैं कि होम्योपैथी पेट से जुड़ी समस्याओं से कैसे डील करती है? आज हम आपको इस लेख में होम्योपैथी डॉक्टर मुकेश बत्रा से जानेंगे कि क्या पेट से जुड़ी बीमारियों के लिए होम्योपैथी कैसे काम करती है?

डॉक्टर बत्रा द्वारा दी गई जानकारी को समझें तो "पाचन स्वास्थ्य किसी व्यक्ति की पूरी सेहत को सुधारने में एक प्रमुख भूमिका निभाता है, और पेट की छोटी-मोटी समस्याएं भी दैनिक जीवन और ऊर्जा के स्तर को प्रभावित कर सकती हैं।” आइए उनसे थोड़ा विस्तार से जानते हैं कि होम्योपैथी कैसे काम करती है।

स्टमक प्रोब्लम और होम्योपैथी

डॉक्टर बताते हैं कि एसिडिटी, सूजन, कब्ज और अपच जैसी समस्याएं अक्सर तनाव, खराब खान-पान और अनियमित जीवनशैली से जुड़ी होती हैं। होम्योपैथी सिर्फ पेट से जुड़ी परेशानी का इलाज करने के बजाय रोगी के कंप्लीट सिम्पटम पिक्चर को समझकर एक समग्र दृष्टिकोण अपनाती है।

इसका उद्देश्य शरीर की प्राकृतिक उपचार प्रक्रिया का स्पोर्ट करना और पाचन संतुलन में धीरे-धीरे सुधार करना होता है। उपचार के साथ-साथ स्वस्थ भोजन का विकल्प भी उचित है। लॉंग टर्म गट हेल्थ के लिए हाइड्रेशन और स्ट्रेस मैनेजमेंट समान रूप से जरूरी हैं।

होम्योपैथी के इलाज को ऐसे समझें

होम्योपैथी का उपयोग आमतौर पर एसिडिटी, सूजन, कब्ज और अपच के लिए किया जाता है।

तनाव और अनहेल्दी खान-पान की आदतें पाचन संबंधी समस्याएं पैदा कर सकती हैं।

रोगी के लक्षणों और लाइफस्टाइल के अनुसार उपचार पर्सनलाइज्ड किया जाता है।

जीवनशैली में बदलाव और संतुलित पोषण बेहतर परिणाम प्रदान करते हैं।

पेट की पुरानी समस्याओं का मेडिकल इवोल्यूशन किया जाना चाहिए।

डाइजेस्टिव प्रोब्लम के लिए होम्योपैथिक उपचार

नक्स वोमिका

डॉक्टर ने पहला उपचार नक्स वोमिका का बताया है। अक्सर एसिडिटी, अपच, कब्ज और अधिक खाने या तनाव के कारण होने वाली पाचन संबंधी परेशानी के लिए इसकी सिफारिश की जाती है। यह बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है।

कार्बो वेजिटेबिलिस

यह एक होम्योपैथिक दवा है, जो आमतौर पर एक्विट चारकोल से बनाई जाती है। इसे सूजन, गैस, भारीपन और सुस्त पाचन के लिए उपयोग किया जाता है। आप डॉक्टर से परामर्श के बाद इसे ले सकते हैं।

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लाइकोपोडियम

लाइकोपोडियम ग्राउंड पाइंस पौधे से बनाई जाती है। यह बहुत ज्यादा गैस, पेट के अधिक भरने या फूलने और एसिड के मामलों में मदद कर सकता है, खासकर भोजन के बाद।

डिस्क्लेमर: होम्योपैथी में कई समस्याओं का प्राकृतिक इलाज है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसे आप खुद अपनी मर्जी से ले सकते हैं। अगर आप अंग्रेजी दवाइयां नहीं खाना चाहते हैं तो डॉक्टर के परामर्श के साथ होम्योपैथिक दवाइयां खाना शुरू कर सकते हैं।