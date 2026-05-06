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क्या होम्योपैथी पुरानी बीमारियों को ठीक करने में मदद कर सकती है?

Homeopathy Se Konsi Bimari Thik Hoti Hai: होम्योपैथी से होने वाला इलाज पुराने समय से ही अपनाया जाता आ रहा है, लेकिन क्या यह क्रोनिक बीमारियों को ठीक कर सकता है? आइए डॉक्टर से जानें।

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Written By: Vidya Sharma | Published : May 6, 2026 9:18 AM IST

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Medically Verified By: Dr. Mukesh batra

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होम्योपैथिक में इलाज

पुरानी बीमारियां अब आधुनिक समय की सबसे बड़ी स्वास्थ्य चुनौती बन गई हैं। 2026 तक, गैर-संक्रामक बीमारियों (NCDs) के कारण दुनिया भर में होने वाली मौतों में से लगभग 75% और भारत में 60–65% से ज्यादा मौतें होती हैं, जो एक बहुत बड़े और बढ़ते बोझ को दिखाता है। लाखों लोग लंबे समय से बीमारियों के साथ जी रहे हैं, इसलिए बहुत से लोग पारंपरिक इलाज के साथ-साथ होम्योपैथी जैसी पूरक चिकित्सा पद्धतियों को भी आज़माते हैं।

इस विषय को लेकर होम्योपैथिक डॉक्टर मुकेश बत्रा करते हैं कि ‘हालांकि होम्योपैथी कोई आजमाया हुआ इलाज नहीं है, फिर भी इसका इस्तेमाल अक्सर लक्षणों को नियंत्रित करने और समग्र स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद के लिए किया जाता है।’ इसलिए आज हम इस लेख में आपको पांच मुख्य पुरानी बीमारियों के बारे में बताने वाले हैं और साथ ही यह भी बताया गया है कि होम्योपैथी इनमें कैसे भूमिका निभा सकती है।

मधुमेह के लिए होम्योपैथी

  • डॉक्टर बत्रा बताते हैं कि मधुमेह के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं।
  • भारत में, लगभग 10–10.5% वयस्क (लगभग 77–90 मिलियन लोग) इससे प्रभावित हैं।
  • जबकि दुनिया भर में लगभग 9–10% वयस्क इस बीमारी के साथ जी रहे हैं।

होम्योपैथी का मुख्य जोर चयापचय संतुलन को बेहतर बनाने और थकान, प्यास और तनाव जैसे लक्षणों को कम करने पर होता है। इसमें दी जाने वाली दवाएं हर व्यक्ति के लिए अलग-अलग होती हैं। ये सिर्फ ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करने के बजाय व्यक्ति की शारीरिक बनावट और प्रकृति के अनुसार दी जाती हैं।

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इसका उद्देश्य-

  • पाचन को बेहतर बनाना और मीठा खाने की क्रेविंग को कम करना भी है, जिससे परोक्ष रूप से रक्त शर्करा के स्तर को बेहतर ढंग से नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है।
  • होम्योपैथिक इंसुलिन, एब्रोमा ऑगस्टा और यूरेनियम नाइट्रिकम जैसी दवाएं रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने
  • बार-बार पेशाब आने व मुंह सूखने जैसे लक्षणों को दूर करने में काफी असरदार साबित हुई हैं।

उच्च रक्तचाप के लिए होम्योपैथी

उच्च रक्तचाप भारत में 30% से ज़्यादा वयस्कों को प्रभावित करता है- यानी 200 मिलियन से ज्यादा लोगों को, दुनिया भर में भी इसकी स्थिति लगभग ऐसी ही है।

  • डॉक्टर कहते हैं कि अक्सर इसके कोई लक्षण दिखाई नहीं देते, लेकिन यह गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ा देता है।
  • होम्योपैथी का उद्देश्य तनाव, चिंता और खराब जीवनशैली जैसी समस्याओं के मूल कारणों को दूर करना है। 
  • यह तनाव के कारण अचानक बढ़ जाने वाले रक्तचाप को कम करने में भी मदद करती है, क्योंकि यह मन को शांत करने और बेहतर नींद लाने में सहायक होती है।
  • उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए होम्योपैथी में आमतौर पर 'रौवोल्फिया सर्पेन्टाइना' (Rauwolfia serpentina) का इस्तेमाल किया जाता है।

गठिया के इलाज में होम्योपैथी

  • डॉक्टर बत्रा कुछ आंकड़ों का हवाला देते हुए बताते हैं कि बढ़ती उम्र के साथ-साथ गठिया की समस्या भी तेजी से आम होती जा रही है।
  • दुनिया भर में, लगभग 15-20% वयस्क किसी न किसी प्रकार के गठिया से पीड़ित हैं, और भारत में भी ऐसे मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है।
  • भारत में, अनुमान है कि 180 मिलियन से ज्यादा लोग गठिया या जोड़ों से जुड़ी बीमारियों के साथ जी रहे हैं, जिससे 2026 तक यह देश में विकलांगता के मुख्य कारणों में से एक बन गया है।

वह कहते हैं कि होम्योपैथिक दवाएं लक्षणों के पैटर्न के आधार पर चुनी जाती हैं और सूजन और बेचैनी कम करने में मदद कर सकती हैं। यह सुबह की अकड़न को कम करके और समय के साथ जोड़ों के लचीलेपन को बढ़ाकर गतिशीलता को बेहतर बनाने में भी मदद करती है। Rhus toxicodendron का इस्तेमाल अक्सर जोड़ों की अकड़न और दर्द के लिए किया जाता है, जो आराम करने पर और बढ़ जाता है।

अस्थमा और COPD

पुरानी सांस की बीमारियां दुनिया भर में करोड़ों लोगों को प्रभावित करती हैं और प्रदूषण तथा जीवन शैली से जुड़े कारणों से भारत में भी बढ़ रही हैं। दुनिया भर में, अनुमान है कि 500–600 मिलियन से ज्यादा लोग पुरानी सांस की बीमारियों के साथ जी रहे हैं, जबकि अकेले भारत में ही 6.8–7 करोड़ (68–70 मिलियन) से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हैं, जिनमें अस्थमा और COPD दोनों के मामले शामिल हैं। हाल के अध्ययनों से यह भी पता चलता है कि अकेले COPD ही लगभग 13% भारतीय वयस्कों को प्रभावित कर सकता है, जो एक बड़ी और बढ़ती हुई समस्या को उजागर करता है। 

कैसे होता है होम्यौपैथी का इस्तेमाल

होम्योपैथी का इस्तेमाल अक्सर धूल और एलर्जी पैदा करने वाली चीजों के प्रति संवेदनशीलता को कम करने के लिए किया जाता है। यह साँस लेने की क्षमता को भी मजबूत करती है और मौसम बदलने पर होने वाले लक्षणों की बार-बार वापसी को कम करने में मदद करती है। Arsenicum album का इस्तेमाल अक्सर सांस फूलने और अस्थमा के लक्षणों के लिए किया जाता है, खासकर रात के समय।

डिप्रेशन कम करने में होम्योपैथी का उपयोग

मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं, खासकर डिप्रेशन, अब एक बड़ी और पुरानी चिंता बन गई हैं। दुनिया भर में, 280 मिलियन से ज्यादा लोग डिप्रेशन से पीड़ित हैं। अकेले भारत में ही, अनुमान है कि लगभग 197–200 मिलियन लोग मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिनमें मुख्य रूप से एंग्जायटी और डिप्रेशन शामिल हैं, और लगभग 60% मामले 35 साल से कम उम्र के लोगों में देखे जाते हैं।

तनाव कम करने में होम्योपैथी

माना जाता है कि लगभग 10–13% वयस्कों में ऐसी कोई बीमारी होती है जिसका निदान किया जा सकता है, फिर भी चौंकाने वाली बात यह है कि 70–90% लोगों को उचित इलाज नहीं मिल पाता है। होम्योपैथी मानसिक स्वास्थ्य के प्रति एक समग्र दृष्टिकोण अपनाती है, जिसमें भावनात्मक पैटर्न, तनाव और व्यक्तित्व के लक्षणों पर विचार किया जाता है। 

यह समय के साथ एंग्जायटी को कम करने और भावनात्मक रूप से मजबूत बनने में भी मदद करती है। Ignatia amara का इस्तेमाल आमतौर पर मूड में अचानक बदलाव, दुख और भावनात्मक तनाव के लिए किया जाता है। पुरानी बीमारियों के इलाज और प्रबंधन के लिए हमेशा किसी योग्य होम्योपैथी विशेषज्ञ से सलाह लें।

डिस्क्लेमर- होम्योपैथी एक समग्र दृष्टिकोण अपनाती है, जो सिर्फ बीमारी पर नहीं, बल्कि व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करती है। यह पुरानी बीमारियों में लक्षणों को नियंत्रित करने, जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने और भावनात्मक स्वास्थ्य को सहारा देने में मददगार हो सकता है। बेहतर है कि आप पहले अपने या किसी अच्छे डॉक्टर से परामर्श ले और फिर सही उपचार चुनें।

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विद्या शर्मा

विद्या शर्मा

विद्या शर्मा को डिजिटल मीडिया में लगभग 3 साल का अनुभव है। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता ... Read More