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Written By: Vidya Sharma | Published : May 6, 2026 9:18 AM IST
Medically Verified By: Dr. Mukesh batra
पुरानी बीमारियां अब आधुनिक समय की सबसे बड़ी स्वास्थ्य चुनौती बन गई हैं। 2026 तक, गैर-संक्रामक बीमारियों (NCDs) के कारण दुनिया भर में होने वाली मौतों में से लगभग 75% और भारत में 60–65% से ज्यादा मौतें होती हैं, जो एक बहुत बड़े और बढ़ते बोझ को दिखाता है। लाखों लोग लंबे समय से बीमारियों के साथ जी रहे हैं, इसलिए बहुत से लोग पारंपरिक इलाज के साथ-साथ होम्योपैथी जैसी पूरक चिकित्सा पद्धतियों को भी आज़माते हैं।
इस विषय को लेकर होम्योपैथिक डॉक्टर मुकेश बत्रा करते हैं कि ‘हालांकि होम्योपैथी कोई आजमाया हुआ इलाज नहीं है, फिर भी इसका इस्तेमाल अक्सर लक्षणों को नियंत्रित करने और समग्र स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद के लिए किया जाता है।’ इसलिए आज हम इस लेख में आपको पांच मुख्य पुरानी बीमारियों के बारे में बताने वाले हैं और साथ ही यह भी बताया गया है कि होम्योपैथी इनमें कैसे भूमिका निभा सकती है।
होम्योपैथी का मुख्य जोर चयापचय संतुलन को बेहतर बनाने और थकान, प्यास और तनाव जैसे लक्षणों को कम करने पर होता है। इसमें दी जाने वाली दवाएं हर व्यक्ति के लिए अलग-अलग होती हैं। ये सिर्फ ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करने के बजाय व्यक्ति की शारीरिक बनावट और प्रकृति के अनुसार दी जाती हैं।
इसका उद्देश्य-
उच्च रक्तचाप भारत में 30% से ज़्यादा वयस्कों को प्रभावित करता है- यानी 200 मिलियन से ज्यादा लोगों को, दुनिया भर में भी इसकी स्थिति लगभग ऐसी ही है।
वह कहते हैं कि होम्योपैथिक दवाएं लक्षणों के पैटर्न के आधार पर चुनी जाती हैं और सूजन और बेचैनी कम करने में मदद कर सकती हैं। यह सुबह की अकड़न को कम करके और समय के साथ जोड़ों के लचीलेपन को बढ़ाकर गतिशीलता को बेहतर बनाने में भी मदद करती है। Rhus toxicodendron का इस्तेमाल अक्सर जोड़ों की अकड़न और दर्द के लिए किया जाता है, जो आराम करने पर और बढ़ जाता है।
पुरानी सांस की बीमारियां दुनिया भर में करोड़ों लोगों को प्रभावित करती हैं और प्रदूषण तथा जीवन शैली से जुड़े कारणों से भारत में भी बढ़ रही हैं। दुनिया भर में, अनुमान है कि 500–600 मिलियन से ज्यादा लोग पुरानी सांस की बीमारियों के साथ जी रहे हैं, जबकि अकेले भारत में ही 6.8–7 करोड़ (68–70 मिलियन) से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हैं, जिनमें अस्थमा और COPD दोनों के मामले शामिल हैं। हाल के अध्ययनों से यह भी पता चलता है कि अकेले COPD ही लगभग 13% भारतीय वयस्कों को प्रभावित कर सकता है, जो एक बड़ी और बढ़ती हुई समस्या को उजागर करता है।
होम्योपैथी का इस्तेमाल अक्सर धूल और एलर्जी पैदा करने वाली चीजों के प्रति संवेदनशीलता को कम करने के लिए किया जाता है। यह साँस लेने की क्षमता को भी मजबूत करती है और मौसम बदलने पर होने वाले लक्षणों की बार-बार वापसी को कम करने में मदद करती है। Arsenicum album का इस्तेमाल अक्सर सांस फूलने और अस्थमा के लक्षणों के लिए किया जाता है, खासकर रात के समय।
मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं, खासकर डिप्रेशन, अब एक बड़ी और पुरानी चिंता बन गई हैं। दुनिया भर में, 280 मिलियन से ज्यादा लोग डिप्रेशन से पीड़ित हैं। अकेले भारत में ही, अनुमान है कि लगभग 197–200 मिलियन लोग मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिनमें मुख्य रूप से एंग्जायटी और डिप्रेशन शामिल हैं, और लगभग 60% मामले 35 साल से कम उम्र के लोगों में देखे जाते हैं।
माना जाता है कि लगभग 10–13% वयस्कों में ऐसी कोई बीमारी होती है जिसका निदान किया जा सकता है, फिर भी चौंकाने वाली बात यह है कि 70–90% लोगों को उचित इलाज नहीं मिल पाता है। होम्योपैथी मानसिक स्वास्थ्य के प्रति एक समग्र दृष्टिकोण अपनाती है, जिसमें भावनात्मक पैटर्न, तनाव और व्यक्तित्व के लक्षणों पर विचार किया जाता है।
यह समय के साथ एंग्जायटी को कम करने और भावनात्मक रूप से मजबूत बनने में भी मदद करती है। Ignatia amara का इस्तेमाल आमतौर पर मूड में अचानक बदलाव, दुख और भावनात्मक तनाव के लिए किया जाता है। पुरानी बीमारियों के इलाज और प्रबंधन के लिए हमेशा किसी योग्य होम्योपैथी विशेषज्ञ से सलाह लें।
डिस्क्लेमर- होम्योपैथी एक समग्र दृष्टिकोण अपनाती है, जो सिर्फ बीमारी पर नहीं, बल्कि व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करती है। यह पुरानी बीमारियों में लक्षणों को नियंत्रित करने, जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने और भावनात्मक स्वास्थ्य को सहारा देने में मददगार हो सकता है। बेहतर है कि आप पहले अपने या किसी अच्छे डॉक्टर से परामर्श ले और फिर सही उपचार चुनें।
Disclaimer: The content on TheHealthSite.com is only for informational purposes. It is not at all professional medical advice. Always consult your doctor or a healthcare specialist for any questions regarding your health or a medical condition.