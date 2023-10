सिर्फ सर्दियों में ही मिलती है डायबिटीज की दुश्मन मानी जाने वाली ये खास फली, ब्रेकफास्ट में खाएं इसकी चटनी

Winter vegetable for diabetes: ठंड के मौसम में मिलने वाली एक खास प्रकार की सब्जी जो हाई ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद कर सकती हैं। जानें ठंड के मौसम में डायबिटीज कंट्रोल करने के घरेलू नुस्खे के बारे में।

Tips to control high blood sugar in winters: हेल्दी रहने के लिए सही डाइट और सही लाइफस्टाइल तो जरूरी है ही साथ ही साथ अपनी डाइट और लाइफस्टाइल में समय के साथ कुछ बदलाव करना भी जरूरी है। यदि आप बदलते मौसम के साथ अपने खानपान में बदलाव नहीं लाते हैं, तो आपका बीमार पड़ना तय है। डायबिटीज के मरीजों को बदलते मौसम का खास ध्यान रखना पड़ता है, खासतौर पर सर्दियों में क्योंकि सर्दियों का खान पान आमतौर पर ब्लड शुगर के तेजी से बढ़ाने का काम करता है। इसलिए कहा जाता है कि सर्दियों का मौसम डायबिटीज के मरीजों के लिए खतरा लेकर आता है, लेकिन यह भी सच है कि सर्दियों का मौसम हाई ब्लड शुगर लेवल कम करने के लिए कुछ अवसर भी लेकर आता है। इस लेख में हम आपको ऐसे ही एक असवर के बारे में बताने वाले हैं, जो आपके हाई ब्लड शुगर लेवल को कम करने में आपकी मदद कर सकते हैं। चलिए जानते हैं सर्दियों में मिलने वाली ऐसी सब्जी के बारे में जो आपके ब्लड शुगर लेवल को कम करने में मदद कर सकती हैं (Radish pod for diabetes)

डायबिटीज में सिंगरे की फली

बहुत ही कम लोगों को पता है कि सिर्फ सर्दियों में मिलने वाली सिंगरे की फली डायबिटीज के मरीजों के लिए बेहद फायदेमंद है। सिंगरा यानी रेडिश पोड में बहुत से ऐसे खास तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो बढ़ते ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। इसलिए डायबिटीज के मरीजों को सर्दियां शुरू होने के बाद सिंगरे को अपनी डाइट में शामिल कर लेना चाहिए।

ब्रेकफास्ट के साथ करें सेवन

सिंगरे की फलियों का सेवन करना आमतौर पर सुबह या दोपहर में ही अच्छा रहता है और रात के खाने में इसे शामिल नहीं करना चाहिए। हालांकि, डायबिटीज के मरीजों को सुबह के खाने के साथ ही सिंगरे की फलियों का सेवन करना चाहिए। सुबह के समय इन्हें खाने से शरीर को ब्लड शुगर लेवल कम करने में काफी मदद मिल सकती है। साथ ही साथ इससे पेट से जुड़ी अन्य कई समस्याएं दूर करने में भी मदद मिलती है।

चटनी के रूप में करें सेवन

ब्लड शुगर कम करने के लिए सिंगरे की फलियां ऐसा घरेलू नुस्खा हैं, जिसका इस्तेमाल अपनी डाइट के साथ किया जा सकता है। सर्दियों में आप सिंगरे की चटनी बनाकर भी इसे अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। सिंगरे की चटनी सिर्फ डायबिटीज कंट्रोल करने में ही आपकी मदद नहीं करेगी बल्कि आपके खाने का स्वाद भी बढ़ा देगी। आप चाहें तो सिंगरे की चटनी में हरा धनिया, टमाटर व प्याज आदि भी डाल सकते हैं।

नियमित डॉक्टर से जांच जरूरी

सिंगरे जैसी की फलियां व सब्जियां मौजूद हैं, जो आपके हाई ब्लड शुगर लेवल को कम करने में मदद करती हैं। लेकिन डायबिटीज जैसी क्रोनिक बीमारियों को कंट्रोल रखने के लिए नियमित रूप से डॉक्टर की सलाह होना भी जरूरी है। हालांकि, सिंगरे की चटनी को बिना किसी चिंता के अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं।

डिस्क्लेमर: यह लेख पूरी तरह से जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है और इसमें बताए गए किसी भी उपाय या घरेलू नुस्खे का इस्तेमाल डॉक्टर से सलाह लेकर ही किया जाना चाहिए।

