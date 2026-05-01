कांख काले होने का क्या कारण है? जानें, कैसे करें इस परेशानी को दूर

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Written By: Kishori Mishra | Published : May 1, 2026 12:16 PM IST
Medically Verified By: Dr. Sindhura Mandava
Reasons of Dark Underarms : हम में से कई लोग अपने चेहरे की स्किन का ध्यान तो रखते हैं, लेकिन कांख के कालेपन को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। यह समस्या कई लोगों में आम है, लेकिन कई बार कांख का कालापन आपके कॉन्फिडेंस लेवल को प्रभावित कर सकती है, यह परेशानी तब ज्यादा होती है, जब आप बिना बाजू के कपड़े पहनते हैं। ऐसे में कांख का कालापन दूर करना बहुत ही जरूरी है। कालापन दूर करने के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर किन कारणों से कांख का रंग काला होने लगता है। इस बारे में जानकारी के लिए हमने यशोदा हॉस्पिटल के डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर सिंदूरा माधवा से बातचीत की है। आइए जानते हैं किन कारणों से कांख काले होते हैं और इसे दूर करने के क्या उपाय हैं?
कांख काले होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जो निम्न हैं-
चीनी और शहद या बेसन और हल्दी से बने स्क्रब से हल्के हाथों से एक्सफोलिएट करें। यह डेड स्किन हटाने में मदद करता है।
Disclaimer : कांख का काला होना एक सामान्य समस्या है, लेकिन सही देखभाल और घरेलू उपायों से इसे काफी हद तक ठीक किया जा सकता है। थोड़ी सी नियमितता और सही स्किन केयर से आप अपनी त्वचा को फिर से साफ और स्वस्थ बना सकते हैं।
Disclaimer: The content on TheHealthSite.com is only for informational purposes. It is not at all professional medical advice. Always consult your doctor or a healthcare specialist for any questions regarding your health or a medical condition.