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कांख काले होने का क्या कारण है? जानें, कैसे करें इस परेशानी को दूर

कांख का कालापन दूर करने के लिए सबसे पहले आपको यह पता होना बहुत ही जरूरी होता है कि किन कारणों से कांख का रंग काला हो रहा है। इसे कम करने के लिए डॉक्टर के बताए नुस्खों का सहारा लिया जा सकता है।

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Written By: Kishori Mishra | Published : May 1, 2026 12:16 PM IST

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Medically Verified By: Dr. Sindhura Mandava

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Image credits by: Reasons of Dark Underarms - AI Generation

Reasons of Dark Underarms : हम में से कई लोग अपने चेहरे की स्किन का ध्यान तो रखते हैं, लेकिन कांख के कालेपन को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। यह समस्या कई लोगों में आम है, लेकिन कई बार कांख का कालापन आपके कॉन्फिडेंस लेवल को प्रभावित कर सकती है, यह परेशानी तब ज्यादा होती है, जब आप बिना बाजू के कपड़े पहनते हैं। ऐसे में कांख का कालापन दूर करना बहुत ही जरूरी है। कालापन दूर करने के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर किन कारणों से कांख का रंग काला होने लगता है। इस बारे में जानकारी के लिए हमने यशोदा हॉस्पिटल के डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर सिंदूरा माधवा से बातचीत की है। आइए जानते हैं किन कारणों से कांख काले होते हैं और इसे दूर करने के क्या उपाय हैं?

कांख काले होने के क्या कारण हैं?

कांख काले होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जो निम्न हैं-

  • लगातार रेजर से बाल हटाने पर स्किन की ऊपरी परत प्रभावित होती है, जिससे कांख का रंग धीरे-धीरे गहरा होने लगता है।
  • कुछ डियोडरेंट और एंटीपर्सपिरेंट में मौजूद केमिकल्स स्किन में जलन और पिगमेंटेशन पैदा कर सकते हैं।
  • काफी ज्यादा पसीना और साफ-सफाई की कमी से बैक्टीरिया बढ़ते हैं, जिससे स्किन का रंग काला पड़ सकता है।
  • थायराइड या इंसुलिन रेसिस्टेंस जैसी स्थितियों में भी स्किन का रंग बदल सकता है।
  • काफी ज्यादा वजन होने पर स्किन की सिलवटों में घर्षण बढ़ता है, जिससे कांख का रंग गहरा हो सकता है।
  • वैक्सिंग या शेविंग सही तरीके से न करने पर भी त्वचा डैमेज हो सकती है।

कांख का कालापन कैसे करें दूर?

चीनी और शहद या बेसन और हल्दी से बने स्क्रब से हल्के हाथों से एक्सफोलिएट करें। यह डेड स्किन हटाने में मदद करता है।

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  • एलोवेरा स्किन को ठंडक देता है और पिगमेंटेशन कम करने में मदद करता है।
  • नींबू में नेचुरल ब्लीचिंग गुण होते हैं, लेकिन इसे ज्यादा देर तक न छोड़ें और संवेदनशील स्किन पर सावधानी से उपयोग करें।
  • ऐसे डियोडरेंट चुनें जिनमें अल्कोहल और हार्श केमिकल्स कम हों।
  • शेविंग की जगह वैक्सिंग या लेजर ट्रीटमेंट बेहतर विकल्प हो सकता है।
  • रोजाना नहाएं और कांख को सूखा रखें ताकि बैक्टीरिया न बढ़ें।
  • अगर कांख का कालापन अचानक बढ़ जाए या इसके साथ खुजली, जलन या मोटी त्वचा दिखाई दे, तो यह किसी अंदरूनी समस्या का संकेत हो सकता है। ऐसे में डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है।

Disclaimer : कांख का काला होना एक सामान्य समस्या है, लेकिन सही देखभाल और घरेलू उपायों से इसे काफी हद तक ठीक किया जा सकता है। थोड़ी सी नियमितता और सही स्किन केयर से आप अपनी त्वचा को फिर से साफ और स्वस्थ बना सकते हैं।

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Disclaimer: The content on TheHealthSite.com is only for informational purposes. It is not at all professional medical advice. Always consult your doctor or a healthcare specialist for any questions regarding your health or a medical condition.

किशोरी मिश्रा

किशोरी मिश्रा

किशोरी मिश्रा को डिजिटल मीडिया का लगभग 8+ वर्षों का व्यापक अनुभव है, जिसमें स्वास्थ्य (Health) और जीवनशैली ... Read More