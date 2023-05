यूरिक एसिड से हैं परेशान तो इस तरह करें नींबू का सेवन, कम होगा यूरिक एसिड का लेवल

अक्सर लोग नींबू के सेवन से जुड़ी गलतियां कर जाते हैं। इस लेख में पढ़ें यूरिक एसिड के मरीजों को नींबू का सेवन कैसे करना चाहिए। (Lemon Juice For Uric Acid Patients )

Lemon Juice For Uric Acid Patients: जब शरीर में यूरिक एसिड का स्तर बढ़ जाता है तो शरीर के अलग-अलग अंगों पर इसका प्रभाव दिखने लगता है। मसल्स में सूजन बढ़ने और जॉइंट पेन (Joint Pain) यूरिक एसिड बढ़ने के सबसे आम लक्षण (Symptoms of high uric acid level in body) हैं। वहीं, लम्बे समय तक अनियंत्रित यूरिक एसिड का असर किडनियों (Kidney) पर भी पड़ता है जिससे किडनियों की कार्यक्षमता भी कम हो सकती है। बढ़े हुए यूरिक एसिड को कम करने के लिए जिन नेचुरल चीजों का इस्तेमाल किया जाता है उनमें नींबू (Lemon) भी शामिल है। लेकिन, अक्सर लोग नींबू के सेवन से जुड़ी गलतियां (wrong way to consume lemon) कर जाते हैं। इस लेख में पढ़ें यूरिक एसिड के मरीजों को नींबू का सेवन कैसे करना चाहिए। (Lemon Juice For Uric Acid Patients In Hindi)

क्या यूरिक एसिड के मरीजों को करना चाहिए नींबू का सेवन ?

नींबू एक सिट्रस फ्रूट है और अन्य खट्टे फलों की तरह नींबू में विटामिन सी (Vitamin C) की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसके सेवन से शरीर में एसिडिक रिएक्शन्स (acidic reactions) हो सकते हैं इसीलिए हाई यूरिक एसिड की समस्या से पीड़ित बहुत से लोग नींबू के सेवन को लेकर उलझन में रहते हैं। कई लोग नींबू का रस पीने से भी कतराते हैं। लेकिन, नींबू का सेवन करने से यूरिक एसिड का स्तर कम हो सकता है और इसीलिए,यूरिक एसिड की मरीजों के लिए नींबू पानी का सेवन फायदेमंद माना जाता है। बस , नींबू का सेवन कब और कैसे करना है इसके बारे में सही जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है।

आप भी अगर यूरिक एसिड की समस्या से पीड़ित हैं और नींबू का सेवन करना चाहते हैं तो अपने डॉक्टक और न्यूट्रिशनिस्ट से इस बारे में परामर्श ज़रूर कर लें।

यूरिक एसिड के मरीजों को कैसे करना चाहिए नींबू का सेवन

ऐसे लोग जिन्हें यूरिक एसिड की समस्या हो उन्हें सुबह ही नींबू का सेवन करने की सलाह दी जाती है। ऐसे लोगों को सुबह खाली पेट नींबू के रस पीना फायदेमंद माना जाता है। इसके लिए गर्म पानी में नींबू निचोड़कर पीना चाहिए।

(डिस्क्लेमर:इस लेख में दी गई बीमारी और घरेलू नुस्खों से जुड़ी सभी जानकारियां सूचनात्मक उद्देश्य से लिखी गयी है। किसी बीमारी की चिकित्सा से जुड़े किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए कृपया अपने चिकित्सक का परामर्श लें।)

यह भी पढ़ें-

You may like to read

Ginger Barfi: आयुष मंत्रालय ने दी ‘अदरक पाक’ के सेवन की सलाह, गिनाए इसके फायदे और नुकसान

Ginger Drink for Weight Loss: वेट लॉस के लिए अदरक है बेस्ट, इस तरह पीएंगे इसका जूस तो पिघल जाएगा सारा बॉडी फैट