Hair Fall: मार्केट के महंगे शैंपू नहीं बल्कि इस देसी तेल से करें रोज रात को चंपी, देखते ही देखते टूटना बंद कर देंगे बाल

Hair fall control: बाल झड़ने की समस्या को कंट्रोल करने के लिए महंगे हेयर-केयर प्रोडक्ट्स नहीं बल्कि इस खास तेल की चंपी आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकती है। जानें हेयरफॉल कंट्रोल करने वाले इस खास तेल के बारे में।

Best hair for champi to control hair fall in hindi: बाल टूटने की समस्या आजकल काफी लोगों को होने लगी है, जिसमें किसी को खराब लाइफस्टाइल व अनहेल्दी डाइट के कारण यह समस्या हो रही है, तो कुछ लोगों को कई अंदरूनी बीमारियां भी हैं। वैसे तो मार्केट में कई ऐसे खास तरह के प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, जिनके कारण बालों के टूटने की समस्या को रोका जा सकता है, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स केमिकल बेस्ड होते हैं, जिनसे साइड इफेक्ट्स होने का खतरा बढ़ जाता है। वहीं कुछ हेयर केयर प्रोडक्ट्स सिर्फ तब तक ही काम कर पाते हैं, जब तक उनका इस्तेमाल किया जाता है और जब इनका इस्तेमाल करना बंद कर दिया जाता है, तो इनका असर भी कम होने लगता है और धीरे-धीरे फिर से बाल टूटने की समस्या होने लगती है।

बालों को टूटने से रोकने के लिए घरेलू तरीकों को अपनाना ज्यादा फायदेमंद होता है, घरेलू तरीकों को अपनाना ज्यादा फायदेमंद होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि घरेलू तरीके बाल झड़ने से रोकने के लिए प्रभावी तरीके से काम करते हैं और साथ ही इनसे किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं हो पाता है। इस लेख में हम आपको ऐसे ही एक नुस्खे के बारे में बताने वाले हैं, जिसकी मदद से बाल झड़ने की समस्या को रोका जा सकता है -

इस खास तेल की चंपी

अगर आप भी महंगी दवाएं व हेयर फॉल कंट्रोल करने वाले प्रोडक्ट्स लेकर थक चुके हैं और आपको पर्याप्त आराम नहीं मिल पा रहा है। अरंडी का तेल यानी कैस्टर ऑयल की चंपी करना आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। कैस्टर ऑयल को हेयर फॉल रोकने और बालों की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए जाना जाता है। इसलिए यदि आपका इसका सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो यह न सिर्फ बालों का झड़ना रोकेगा बल्कि आपके बालों को लंबे और घने बनाने में भी मदद करेगा।

चंपी करने का सही तरीका

किसी छोटे से बरतन में दो से तीन चम्मच अरंडी के तेल की निकाल लें और उन्हें हल्की आंच पर हल्का सा गर्म कर लें। इसके बाद रात को सोने से पहले इस तेल से अच्छे से चंपी करें। कैस्टर ऑयल थोड़ा गाढ़ा होता है और इसलिए अगर आप चाहें तो इसमें एक चम्मच नारियल का तेल भी अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। साथ ही रात के समय ही इसे चंपी करना चाहिए।

इन बातों का रखें ध्यान

हालांकि, इस बात का ध्यान रखना है कि कैस्टर ऑयल की चंपी करने से पहले अपने बालों में अच्छे से शैंपू करके उन्हें सुखा लें। साथ ही यदि आप पहली बार चंपी करने के बारे में सोच रहे हैं, तो पहले थोड़ा सा तेल अपनी सिर में लगाकर देखें, ताकि एलर्जिक रिएक्शन आदि का पता लगाया जा सके। अगर कोई एलर्जिक रिएक्शन नहीं होता है, तो आप इसकी चंपी करने के बाद रातभर इसे अपने बालों में लगा रहने दें और सुबह उठकर ही शैंपू करें। यह तेल रात भर आपके बालों में काम करता है, जो आपके लिए फायदेमंद रहता है।