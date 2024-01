दवा से नहीं हो रहा जिद्दी कब्ज का इलाज तो हींग का करें इस्तेमाल, पहले दिन सेवन से मिलने लगेगा फायदा

Hing for constipation: कब्ज की समस्या का इलाज करने के लिए सिर्फ दवाएं नहीं बल्कि हींग जैसे घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, जिनकी मदद से कब्ज से लंबे समय तक छुटकारा पाने में मदद मिल सकती है।

How to treat constipation at home: कब्ज आज के समय में काफी सामान्य समस्या बन चुकी है और उसके पीछे का प्रमुख कारण लोगों की खराब जीवनशैली है। कब्ज की समस्या लोगों के बीच इतनी आम बन चुकी है कि लोगों ने अब इसे इग्नोर करना शुरू कर दिया है, लेकिन इससे ज्यादा लंबे समय तक इग्नोर करना कई बार कई बड़ी समस्याएं पैदा कर सकता है। इससे स्वास्थ्य से जुड़ी कई गंभीर समस्याएं पैदा होने लगती हैं। हालांकि, कब्ज से छुटकारा पाने के लिए लोग कई बार दवाएं भी लेते हैं, लेकिन देखा गया है कि ये दवाएं सिर्फ तब तक ही काम कर पाती हैं, जब तक इनका इस्तेमाल करते हैं और इन दवाओं का इस्तेमाल करने के कुछ समय बाद ही अक्सर लोगों को फिर से कब्ज होने लगती है। जबकि घरेलू नुस्खे ज्यादा प्रभावी रूप से कब्ज का इलाज करने में काम करते हैं और कब्ज को जड़ से खत्म करने में मदद करते हैं। यही कारण है कि लोग घरेलू नुस्खों पर ज्यादा भरोसा करते हैं और ऐसे ही एक घरेलू नुस्खे के बारे में हम आपको इस लेख में बताने वाले हैं। इस लेख में हम आपको बताएंगे ऐसे ही एक घरेलू नुस्खे के बारे में इस लेख में जानने वाले हैं।

हींग से कब्ज का इलाज

बहुत ही कम लोग जानते हैं कि हींग के सेवन की मदद से कब्ज का इलाज भी किया जा सकता है। हींग में दरअसल पेट से जुड़ी समस्याएं दूर करने वाले कई गुण पाए जाते हैं, जिनमें कब्ज जैसी समस्याएं भी शामिल हैं। दरअसल हींग में लैक्सेटिव गुण पाए जाते हैं, जो कब्ज जैसी समस्याओं को दूर करने में मदद करते हैं। हींग पाचन क्रिया को तेज करने का काम भी करती है, जिससे कब्ज को जड़ से खत्म करने में मदद मिलती है।

कब्ज के लिए ऐसे करें हींग का सेवन

हींग का सेवन करना बेहद आसान है और इसका सेवन किसी भी चीज के साथ किया जा सकता है। लेकिन कब्ज से निपटने के लिए अगर आप हींग का सेवन करना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे सही तरीका इसका गर्म पानी के साथ सेवन करना ही है। सुबह खाली पेट एक गिलास गुनगुने पानी में आधा चम्मच हींग पाउडर डाल लें और अच्छे से मिला लें। इसके बाद इसका सेवन करें। अगर आप चाहें तो हींग पाउडर में थोड़ा काला नमक भी मिला सकते हैं।

डॉक्टर से जांच जरूरी

हालांकि, वैसे तो कब्ज का इलाज करने के लिए ज्यादातर लोग घरेलू चीजों का ही इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। लेकिन कई बार कब्ज के पीछे कोई बड़ी व गंभीर बीमारी हो सकती है और इसलिए समय रहते नियमित जांच होना भी जरूरी है। इसलिए अगर किसी व्यक्ति को कब्ज की समस्या है और घरेलू नुस्खों से उसे आराम नहीं मिल पा रहा है, तो उसे एक बार डॉक्टर से संपर्क करने की सलाह दी जाती है। डॉक्टर कब्ज के अंदरूनी कारण का पता लगाएंगे और उसके अनुसार ही समस्या का इलाज शुरू करेंगे।