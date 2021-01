Turmeric Benefits for Skin Allergy in Hindi: हल्दी (TURMERIC) कई रोगों का रामबाण इलाज है। इम्यून सिस्टम बढ़ानी हो, सर्दी-जुकाम, खांसी, इंफेक्शन, चोट, घाव आदि को ठीक करना हो, हल्दी (Haldi ke fayde) काफी फायदेमंद होती है। स्किन एलर्जी (Skin allergy) या शरीर में किसी अन्य प्रकार की एलर्जी तब होती है, जब रोग प्रतिरोधक क्षमता अत्यधिक प्रतिक्रिया करती है। एलर्जी और सूजन किसी को भी हो सकती है। हालांकि, हल्दी में इन समस्याओं को दूर करने के भी गुण मौजूद हैं। हल्दी (Tumeric in hindi) एलर्जी से लड़ने में मदद करती है। हल्दी में मौजूद एंटीबैक्टीरियल गुण एलर्जी को दूर करती है। आपको किसी भी तरह की एलर्जी की समस्या है, तो डाइट में हल्दी को जरूर शामिल करें। जानें, एलर्जी की समस्या (Turmeric for Allergy) को दूर करने के लिए हल्दी कैसे है फायदेमंद (Turmeric Benefits for Skin Allergy) और किस तरह करें इसका इस्तेमाल… Also Read - Tips to Treat Dry Cough: सर्दियों में सूखी खांसी से छुटकारा पाने के 4 आयुर्वेदिक नुस्खे

एलर्जी के कारण (Causes of allergy)

एलर्जी कई कारणों से हो सकती है। खराब खानपान, अधिक दवाओं के सेवन से होने वाली एलर्जी, कीड़े के काटने, सीजनल एलर्जी, धूल-मिट्टी और धुएं से होने वाली एलर्जी आदि। पित्त का बढ़ना, त्वचा पर रैशेज, सर्दी-जुकाम, आंखों में जलन, गले में दर्द, खराश, सूजन, खांसी आदि भी एलर्जी के कारण ही होते हैं। इन सभी समस्याओं के बढ़ने पर इलाज कराना जरूरी है।

हल्दी के फायदे (Turmeric Benefits in Hindi)

हल्दी में मौजूद कुरक्युमिन (Curcumin) में एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं। ये सूजन को बढ़ाने वाले एंजाइम का निर्माण रोकते हैं। त्वचा में होने वाली सूजन और एलर्जी को दूर करने के लिए हल्दी को डाइट में जरूर शामिल करें।

हल्दी से यूं करें स्किन एलर्जी का इलाज (How to treat skin allergy with turmeric)

1 एलर्जी से परेशान हैं, तो रात में सोने से पहले हल्दी वाला दूध (Turmeric Milk Benefits) का सेवन करें। इससे गले में सूजन, जलन, दर्द, खांसी, कफ, चोट या घाव जल्दी ठीक होती है। एक गिलास दूध को कटोरो में डालकर उबालें। इसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालें। एक-दो मिनट तक दूध को उबालें। इसे गिलास में डालें। चाहें तो शहद या काली मिर्च पाउडर भी मिला सकते हैं। सुबह खाली पेट या रात में सोने से पहले पिएं।

2 एक कटोरी में 1 चम्मच हल्दी, आधा चम्मच सिरका, 1 चम्मच शहद, नींबू का रस मिलाकर पेस्ट बनाएं। इसे आप किसी भी ड्रिंक या स्मूदी में मिलाकर पिएं। इसे गर्म पानी में मिलाकर भी पी सकते हैं। पेस्ट के सेवन से भी स्किन एलर्जी के साथ ही हर तरह की एलर्जी से बचाव होगा।

