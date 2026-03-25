तुलसी का तेल शरीर की इन 4 परेशानियों को करता है दूर, जानिए इस्तेमाल करने का सही तरीका

Tulsi ka tel Ke Fayde : तुलसी का तेल न सिर्फ आपके मन को शांत करता है, बल्कि इसके इस्तेमाल से आपकी कमजोर इम्यूनिटी बूस्ट हो सकती है। आइए जानते हैं तुलसी के तेल से स्वास्थ्य को होने वाले फायदे क्या हैं?

Tulsi Oil Benefits in Hindi

Tulsi Oil Benefits in Hindi : तुलसी के तेल का इस्तेमाल न सिर्फ आप धार्मिक अनुष्ठान में होता है, बल्कि सेहत के लिहाज से भी यह काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। यह एंटी-बैक्टीरियल, एंटी-फंगल, एंटी-डायबिटीज, एंटी-ऑक्सीडेंट्स, एंटी-इंफ्लेमेटरी गुणों का भंडार होता है, जो आपकी कमजोर इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकता है। इससे फ्लू जैसे इंफेक्शन से बचा जा सकता है। साथ ही यह आज के समय में बढ़ते स्ट्रेस लेवल को कम करने में प्रभावी हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कमजोर इम्यून पावर बूस्ट हो, तो आप तुलसी के तेल का इस्तेमाल डिफ्यूजर में डाल के कर सकते हैं। इसके अलावा कई तरीकों से इसका प्रयोग किया जा सकता है। इस लेख में हम आपको तुलसी के तेल ( Tulsi ka Tel ) से स्वास्थ्य को होने वाले फायदे के बारे में बताएंगे, इसके अलावा इसका प्रयोग कब करें, इस बारे में विस्तार से बताएंगे। आइए जानते हैं-

तनाव और चिंता से पाएं छुटकारा

तुलसी के तेल का इस्तेमाल करने से स्ट्रेस लेवल कम हो सकता है। दरअसल, यह शरीर में कोर्टिसोल के लेवल को कंट्रोल कर सकती है। इसकी खुशबू सूंघने या इसे स्किन पर लगाने से लंबे समय से चले आ रहे तनाव के बुरे प्रभावों से लड़ने में मदद मिलती है, इससे भावनात्मक रूप से मजबूती मिलती है। साथ ही मन भी शांत होता है। ऐसे में अगर आप किसी मानसिक या भावनात्मक रूप से परेशान हैं, तो तुलसी के तेल को डिफ्यूजर में डालकर इसकी खुशबू का आनंद लें। इससे चिंता और स्ट्रेस कम हो सकता है। इसके अलावा आप इसे किसी कैरियर ऑयल (जैसे जोजोबा) के साथ मिलाकर अपनी नब्ज वाली जगहों पर मलें, इससे भी आपका स्ट्रेस लेवल कम हो सकता है।

कमजोर इम्युनिटी हो सकती है बूस्ट

तुलसी के तेल का इस्तेमाल करने से आपकी कमजोर इम्यूनिटी बूस्ट हो सकती है। दरअसल, तुलसी में यूजेनॉल की मात्रा अधिक होती है। इसकी प्रकृति गर्म और उत्तेजक होती है, जो इसे श्वसन प्रणाली के लिए बेहतरीन साबित हो सकती है। यह एक प्राकृतिक कफ-नाशक और रोग-प्रतिरोधक क्षमता को कंट्रोल करने में प्रभावी हो सकती है।

अगर आपको सर्दी और फ्लू के मौसम में कंजेशन की समस्या होती है, तो तुलसी के तेल से स्टीम ले सकते हैं। इसके अलावा डिफ्यूज़र के ज़रिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं, इसे सीने पर मलने से लाभ मिल सकता है। इससे सांस लेने की परेशानी काफी हद तक कम हो सकती है।

स्किन और बालों के लिए भी असरदार है तुलसी का तेल

तुलसी के तेल का प्रयोग आप स्किन और बालों के लिए भी कर सकते हैं। इसमें एंटी-बैक्टीरियल, एंटी-फंगल और सूजन-रोधी गुण होते हैं, जो स्किन की परेशानी को दूर कर सकते हैं। अगर आपके चेहरे पर सूजन वाले पिंपल्स होते हैं, तो तुलसी के तेल का प्रयोग फेसमास्क में मिक्स करके किया जा सकता है। इसके अलावा टोनर के रूप में भी आप इसे चेहरे पर लगा सकते हैं। वहीं, बातों की देखभाल के लिए आप किसी कैरियल तेल यानि नारियल तेल के साथ मिक्स करके अपने बालों में लगा सकते हैं। इससे डैंड्रफ, स्कैल्प पर होने वाली परेशानियों को दूरकिया जा सकता है।

आध्यात्मिक और धार्मिक उपयोग

तुलसी के तेल का प्रयोग न सिर्फ सेहत के लिहाज से होता है। बल्कि इसका प्रयोग आध्यात्मिक और धार्मिक कार्यों में भी होता है। तुलसी का तेल उन लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प होता है, जो शुद्धिकरण, सुरक्षा और आध्यात्मिक स्पष्टता पर केंद्रित होते हैं। ध्यान करते समय आज्ञा चक्र पर इसकी एक पतली बूंद लगाएं या योग और माइंडफुलनेस के अभ्यास के लिए इस्तेमाल होने वाले कमरे में इसे डिफ्यूजर के जरिए इस्तेमल क िया जा सकता है। यह वातावरण को शुद्ध करने में प्रभावी हो सकता है।

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Highlights

तुलसी के तेल का इस्तेमाल सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है।

इस तेल के प्रयोग से कमजोर इम्यूनिटी बूस्ट होती है।

यह स्किन और बालों की परेशानी को भी कम कर सकता है।

Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।