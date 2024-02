मौसम बदला नहीं कि हो जाते हैं बीमार तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ट्राई करें सदगुरू का बताया ये नुस्खा

कुछ समय पहले सदगुरु (Sadhguru) ने भी एक ऐसे ही आयुर्वेदिक नुस्खे के बारे में बात की जो वे अपनी इम्यून पॉवर बढ़ाने के लिए प्रयोग करते हैं। यहां पढ़ें इस नुस्खे को तैयार करने और सेवन का सही तरीका।

इम्यूनिटी बढ़ाने वाला आयुर्वेदिक उपाय (Home remedy for immunity boost)

यह दवा तैयार करने के लिए सदगुरू ने जिन चीजों के नाम गिनाएं उनमें आंवला(amla), काली मिर्च (black pepper) और शहद (Honey) जैसी चीजें शामिल हैं। ये सभी एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन सी जैसे तत्वों से भरपूर होती हैं जो नेचुरली इम्यूनिटी बढ़ाने (natural ways to boost immunity) का काम करती हैं।

इम्यून पॉवर बढ़ाने के लिए आंवला-शहद का सेवन का तरीका

एक-दो आंवले (Amla) लें और उन्हें छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। आप सूखे आंवले (dry amla) का भी प्रयोग कर सकते हैं।

अब एक कटोरी में थोड़ा-सा शहद लें और आंवले के टुकड़े इस शहद में डुबोएं। ध्यान रखें कि शहद की मात्रा इतनी रहे कि आंवले उसमें अच्छी तरह डूब जाएं।

3-4 काली मिर्च को कूट लें और उसका पाउडर (Black pepper powder) शहद-आंवले के मिश्रण में डाल दें। रातभर के लिए इस मिश्रण को ढंककर रख दें।

दिन में 3 बार इस मिश्रण का सेवन 1-1 चम्मचभर करें।

शहद के साथ आंवला खाने के फायदे क्या हैं? (Benefits of consuming honey-amla )

आंवले के फल में विटामिन सी (Vitamin C sources) प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है जो इम्यून पॉवर बढ़ाता है। विटामिन सी बीमारियों से जल्द उबरने में मदद करता है।

काली मिर्च

तासीर में गर्म होने के कारण काली मिर्च का सर्दियों में सेवन करने से शरीर को गर्मी मिलती है और ठंड से होनेवाली बीमारियों से बचने में सहायता होती है। काली मिर्च का सेवन बॉडी डिटॉक्स में भी सहायता करता है। यह चोट और घाव भरने में भी मददगार है।

शहद

एंटीइंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है शहद। यह सांस से जुड़ी बीमारियों का रिस्क कम करता है। इस मिश्रण का सेवन करने से सर्दी-खांसी और सीओपीडी के लक्षणों से आराम मिलता है।

ब्यूटी बढ़ती है

स्वास्थ को बेहतर बनाने के साथ ही आंवला-शहद और काली मिर्च का मिश्रण आपके बालों और स्किन को भी हेल्दी बनाने का काम करता है।

हार्ट के लिए फायदेमंद

इसके सेवन से ब्लड सेल्स काउंट बढ़ता है। वहीं, काली मिर्च और आंवला में पाए जाने वाले गुण शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करते हैं। इससे हार्ट डिजिजेज का खतरा भी कम होता है।