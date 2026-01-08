सुबह-सुबह नहीं खुलती नींद, तो अपनाएं ये 5 टिप्स जिनसे पूरी होगी आपकी नींद और जागने में नहीं होगी की दिक्कत

Wake up Tips: अगर आपकी सुबह-सुबह नींद नहीं खुलती है तो आप इन टिप्स को आजमा सकते हैं। इनसे आपको सुबह जल्दी उठने में काफी मदद मिलेगी।

Waking Up Tips in Morning: क्या आपको सुबह जागने में मुश्किल होती है? क्या सुबह-सुबह आपकी नींद नहीं खुलती है? अगर हां, तो ऐसे आप अकेले नहीं है, ज्यादातर लोगों को सुबह उठने में परेशानी होती है। सुबह जब अलार्म बजता है, तो ऐसा लगता है थोड़ी देर और सो जाते हैं। ऐसा करते-करते कई बार जागने में घंटों बीत जाते हैं। इसकी वजह से कई बार ऑफिस पहुंचने में भी देरी हो जाती है। अगर आपको भी सुबह-सुबह उठने में दिक्कत होती है? आप सुबह उठने के लिए फ्रेश महसूस नहीं करते हैं, तो इस टिप्स को आजमा सकते हैं। इन्हें फॉलो करने से आपको अच्छी नींद आएगी और दिनभर फ्रेश-फ्रेश भी फील होगा।

सोने-जागने का समय तय करें

अगर आपके सोने-जागने का समय तय नहीं है, तो आपको सुबह उठने में मुश्किल हो सकती है। इसलिए नींद पूरी करने और सुबह जागने के लिए आपको सोने-जागने का एक समय निर्धारित करना बहुत जरूरी है। अगर आप एक निश्चित समय पर सोएंगे और जागेंगे, तो आपको सुबह उठने में काफी आसानी होगी। इससे आपको पूरे दिनभर सुस्ती भी नहीं होगी। आपको वीकेंड पर भी उसी समय पर सोना और जागना चाहिए, इससे आपकी बॉडी क्लॉक सेट हो जाएगी और आप आसानी से सुबह उठ पाएंगे।

सोने से पहले स्क्रीन टाइम से बचें

सोने से पहले मोबाइल फोन में मूवी, रील्स देखना या चैटिंग करना, आजकल ज्यादातर लोगों की आदत बन गई है। इससे शरीर में मेलाटोनिन हार्मोन के स्तर में बदलाव होता है। इसकी वजह से आपको रात में नींद आने में मुश्किल हो सकती है और फिर सुबह नींद नहीं खुलेगी। इसलिए रात में सोने से 1-2 घंटे पहले स्क्रीन टाइम से बचें। मोबाइल फोन, लैपटॉप और फोन से दूर रहें। इससे आपको रात में गहरी और सुकून भरी नींद आएगी। सुबह भी आसानी से नींद खुल जाएगी।

कैफीन का ज्यादा सेवन न करें

अगर आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं तो रात में ज्यादा कैफीन लेने से बचें। आपको रात में हैवी डाइट भी नहीं लेनी चाहिए। कैफीन से रात में गहरी नींद नहीं आ पाती है, जिससे आपको सुबह उठने में दिक्कत हो सकती है। इससे आपके नींद की गुणवत्ता खराब हो सकती है। इसलिए दोपहर के बाद भूलकर भी चाय या कॉफी का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप इस आदत को अपनाएंगे, तो आपको रात में अच्छी नींद आएगी और सुबह जागने में भी मुश्किल नहीं होगी।

सुबह की धूप जरूर लें

अगर सुबह उठने के बाद आपको सुस्ती या आलस बना रहता है तो आप सुबह की धूप जरूर लें। इससे आपको रिलैक्स फील होगा और आलस भी दूर भागेगा। अगर आप सुबह की धूप लेंगे तो इससे आपको रात में गहरी नींद भी आएगी और आप पूरे दिनभर एनर्जेटिक रहेंगे। आप रात में सोने से पहले मेडिटेशन या प्राणायाम भी कर सकते हैं। इससे आपको रिलैक्स फील होगा और नींद अच्छी आएगी।

TRENDING NOW

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।