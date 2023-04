पार्टी के बाद जिन लोगों को होती है ‘उल्टी न कर पाने’ की शिकायत, उनके काम आ सकती हैं ये टिप्स

यहां पढ़ें कुछ ऐसे ही तरीकों के बारे में जिनकी मदद से जल्द से जल्द उल्टी कर पाना आपने लिए आसान हो सकेगा। (Tips To Make Yourself Throw Up )

Tips To Make Yourself Throw Up :तबीयत बिगड़ने पर कई बार लोगों को उल्टी की भी समस्या हो सकती है। इसी तरह प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को बार-बार मतली या उल्टी करने का मन होता है। आमतौर पर उल्टी की वजह अपच (indigestion) या फूड पॉयजनिंग (food poisoning) को माना जाता है। वहीं, कई बार बहुत ड्रिंक करने या ऑइली फूड्स खाने से भी लोगों को उल्टी की समस्या हो सकती है। माइग्रेन या हाइपर एसिडिटी की समस्या वाले लोगों को भी अक्सर उल्टी की शिकायत होती है और ऐसे लोगों को उल्टी करने के बाद ही आराम मिलता है। कई बार लोगों को उल्टी करने जैसा महसूस तो होता है लेकिन, उन्हें उल्टी नहीं होती। ऐसे में लोगों को उल्टी करने के लिए कुछ तरीके अपनाने पड़ते हैं। (How To Make Yourself Throw Up)

अटकी हुई उल्टी को शरीर से बाहर फेंकने के तरीके ( Tips To Make Yourself Throw Up)

अगर आपने गलती से कोई जहरीली चीज, केमिकल्स या नुकसानदायक दवाइयां निगल ली हैं तो ऐसी स्थिति में उल्टी करनेकी कोशिश कर सकते हैं। लेकिन, ऐसा करने से पहले किसी एक्सपर्ट्स से इस बारे में पूछना महत्वपूर्ण है। अपने डॉक्टर से पूछकर आप कुछ तरीकों को आजमा सकते हैं बिना एक्सपर्ट की सलाह किसी भी तरीके को आजमाना सेहत के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। इस लेख में आप पढ़ सकते हैं कुछ ऐसे ही तरीकों के बारे में जिनकी मदद से जल्द से जल्द उल्टी कर पाना आपने लिए आसान हो सकेगा। (Tips To Make Yourself Throw Up )

उंगली या ब्रश आ सकता है काम

ज़्यादातर लोग उल्टी करने के लिए यह आसान-सा तरीका अपनाते हैं। इसमें जीभ के पीछे गले में उंगली या ब्रश ले जाएं और एक-2 बार गले में फंसे पदार्थ को बाहर निकालने की कोशिश करें। इस तरह आपको उल्टी हो जाएगी। (ways to induce vomiting)

नमक वाला पानी पिएं (make yourself throw up safely with salt water)

एक गिलास गुनगुना पानी लें और इसमें एक से दो चम्मच नमक (Sea Salt) मिलाएं।

फिर, इस पानी को पी लें।

आमतौर पर इस नमक वाले पानीको पीने के बाद आधे घंटे में उल्टी हो जाती है। लेकिन, अगर काफी समय बीतने के बाद भी उल्टी ना हो तो आप उंगली या ब्रश की मदद ले सकते हैं।

(डिस्क्लेमर:इस लेख में दी गई बीमारी और उससे राहत के लिए सुझाए गए नुस्खों से जुड़ी सभी जानकारियां सूचनात्मक उद्देश्य से लिखी गयी है। किसी बीमारी की चिकित्सा से जुड़े किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए कृपया अपने चिकित्सक का परामर्श लें।)