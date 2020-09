Tips to Cure Sore Throat in Hindi: क्या बदलते मौसम में आपको बार-बार सोर थ्रोट यानी गले में खराश (Sore throat in hindi) की समस्या परेशान कर रही है? यदि हां, तो इसे नजरअंदाज भूलकर भी ना करें। क्योंकि, आजकल गले में खराश होना, खुजली होना, दर्द, सूजन होना कोरोनावायरस के भी लक्षण (Symptoms of coronavirus) हो सकते हैं। गले में खराश (sore throat) होने के कारण गले में सूजन, दर्द, खुजली जैसी समस्याएं होने लगती हैं। ना तो कुछ खाया जाता है और ना ही पिया। खाना निगलने में भी दर्द महसूस होता है। परेशान होने की जरूरत नहीं। आप गले में खराश को दूर करने के लिए नमक और गर्म पानी से गरारे (Gargle for Sore Throat) करते होंगे। पर इससे अलग गरारे करने के तरीकों के बारे में हम आपको बताते हैं। जानिए, आप किन-किन तरीकों से गरारे (types of gargle to treat sore throat) कर सकते हैं… Also Read - खांसी और गले की खराश का रामबाण इलाज है लौंग, जानिए कैसे

गले में खराश होने के कारण (Causes of sore throat in hindi)

सर्दी-जुकाम, बैक्टीरियल इंफेक्शन, वायरल इंफेक्शन से आपको गले में खराश की समस्या हो सकती है। गले की खराश को दूर करने के लिए आप अनेक घरेलू उपायों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें से सबसे आसान और प्रभावशाली होता है गरारे करना। जानते हैं गरारे करने के लिए आप किन-किन तत्वों का इस्तेमाल कर सकते हैं जिनसे आपका गला (Gale me kharash ka ilaj in hindi) तेजी से ठीक होता है।

1. गुनगुने पानी में मिलाएं हल्दी

हल्दी में एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-इंफ्लेमेंट्री गुण होते हैं इसलिए हल्दी के पानी से गरारे करने से तेजी से गला ठीक होता है। आधा गिलास गर्म पानी में आधा चम्मच ह्लदी डालकर दिन में 2 बार गरारे करें।

2. गर्म पानी में घोलें अदरक पाउडर

गले की खराश को कम करने के लिए आप अदरक के पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरक में एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-इंफ्लेमेंट्री गुण होते हैं जो गले में संक्रमण को कम करते हैं। आधा गिलास गर्म पानी में आधा चम्मच अदरक का पाउडर डालकर दिन में 2 बार गरारे करें।

3. सेब का सिरका से दूर करें गले की खराश

गरारे करने के लिए एप्पल साइडर विनेगर और गर्म पानी भी काफी उपयोगी होता है। एप्पल साइडर विनेगर में भी एंटी- बैक्टीरियल गुण होते हैं इसलिए नमक का इस्तेमाल करके गले की खराश को कम करना उपयोगी रहता है। आधा गिलास गर्म पानी में दो चम्मच एप्पल साइडर विनेगर डालकर दिन में 2 बार गरारे करें।

