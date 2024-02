घंटों टॉयलेट में बैठकर भी नहीं हो रहा पेट साफ? महंगी दवाएं नहीं 10 रुपये की ये चीज गायब कर देगी कब्ज

Constipation home treatment: कब्ज का इलाज करने के लिए घर पर भी कई देसी नुस्खे हैं, जो सिर्फ कारगर ही नहीं बल्कि सस्ते भी हैं। ऐसे ही नुस्खे के बारे में हम आपको इस लेख में बताने वाले हैं।

How to treat constipation at home: हमारे स्वास्थ्य को सही रखने के लिए बहुत की चीजों को सामान्य रूप से काम करना जरूरी होता है और जब आपका शरीर ठीक से काम नहीं कर पाता है, तो स्वास्थ्य से जुड़ी बहुत की समस्याएं होने लगती है। लेकिन आजकल लोग अपनी स्वास्थ्य की ठीक से देखभाल नहीं कर पा रहे हैं, समय पर डाइट नहीं ले पा रहे हैं और अगर शरीर में किसी प्रकार की परेशानी होने लगती है तो शुरुआत में उसे इग्नोर करते रहते हैं। कब्ज इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसे अक्सर शुरुआत में इग्नोर कर दिया जाता है और बाद में यह गंभीर समस्या बनकर हमारे सामने खड़ी हो जाती है। जब कब्ज गंभीर हो जाती है तो पेट साफ करने के लिए लोग रोज दवाएं लेने लगते हैं। ये दवाएं सिर्फ तब तक ही काम करती हैं, जब तक आप दवाएं ले रहे होते हैं। दवाओं का इस्तेमाल बंद करने के कुछ समय बाद से फिर से कब्ज होने लगती है। हालांकि, कुछ देसी नुस्खे हैं जिनकी मदद से कब्ज को दूर किया जा सकता है और इनमें से एक के बारे में हम आपको बताने वाले हैं।

कब्ज दूर करेगी ये 10 रुपए की चीज

अगर आप भी कब्ज से परेशान हैं, तो आप भी जरूर महंगी दवाएं ले लेकर थक चुके होंगे। लेकिन सिर्फ 10 रुपये में मिलने वाला इसबगोल आपकी कब्ज की समस्या को दूर कर सकता है। इसबगोल न सिर्फ कब्ज को कुछ समय के लिए ठीक करता है, बल्कि अगर इसका सेवन सही तरीके से और उचित समय तक किया जाए तो लंबे समय के लिए यह कब्ज को खत्म कर सकता है।

इस्तेमाल का सही तरीका

अगर आप कब्ज से पूरी तरह से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, तो आपको इसबगोल का सेवन करने का सही तरीका भी जानना होगा। वैसे तो कब्ज से छुटकारा पाने के लिए ईसबगोल को दही के साथ लिया जाता है, जो पेट में जाकर आपकी पाचन क्रिया को अच्छा बनाता है और साथ ही आंतों को साफ करने में भी मदद करता है। लेकिन कुछ लोगों को दही से भी कब्ज हो सकती है, तो वे इसका सेवन गुनगुने पानी के साथ भी कर सकते हैं। इन सब के अलावा मौसमी या संतरे के जूस में मिक्स करके भी इसबगोल का सेवन किया जा सकता है।

TRENDING NOW

डॉक्टर से जांच जरूरी

कब्ज हमारी खराब जीवनशैली के कारण ही नहीं बल्कि किसी अंदरूनी गंभीर बीमारी का संकेत भी हो सकता है। इसलिए अगर आपको ज्यादा कब्ज है और बार-बार दवाएं लेने या घरेलू नुस्खे अपनाने के बाद भी आप एक बार के लिए ही अपना पेट साफ कर पाते हैं, तो यह किसी अंदरूनी गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है जिसे इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए जिन लोगों को लंबे समय से कब्ज समस्या है, उन्हें एक बार डॉक्टर से इसकी जांच करा लेनी चाहिए, ताकि अगर कोई अंदरूनी बीमारी है तो उसका पता लगाया जा सके। डॉक्टर सबसे पहले अंदरूनी कारण का पता लगाएंगे और फिर उसके अनुसार ही दवाएं देना शुरू करेंगे। जब अंदरूनी समस्या ठीक होने लगती है, तो कब्ज में भी अपने आप आराम होने लगता है।

डिस्क्लेमर: यह लेख सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से है और इसमें बताए गए किसी भी नुस्खे या इलाज का इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह के बगैर नहीं किया जाना चाहिए।