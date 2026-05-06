पेट में ज्यादा गर्मी होने के क्या लक्षण हैं? जानें, कैसे करें इसे शांत

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Written By: Kishori Mishra | Published : May 6, 2026 12:03 PM IST
Stomach heat Reason: पेट की गर्मी कोई मेडिकल समस्या का नाम नहीं है। बल्कि यह एक आम बोल-चाल की भाषाा में इस्तेमाल होने वाला शब्द है, जो अक्सर व्यक्ति एसिडिटी, पेट में जलन, मुंह के छाले, कब्ज, अपच या शरीर में ज्यादा गर्मी महसूस होने पर बोलता है। गर्मी के दिनों में इस तरह की परेशानी होना सामान्य है। क्योंकि इस दौरान खानपान, पानी की कमी और अनियमित लाइफस्टाइल के कारण पेट की समस्याएं काफी ज्यादा बढ़ने लगती हैं। इस लेख में हम आपको पेट की गर्मी किन कारणों से होती है, इस बारे में बताएंगे। साथ ही गर्मियों में पेट की गर्मी को कैसे शांत करें, इसपर भी चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं-
पेट की गर्मी बढ़ने के पीछे सबसे बड़ा कारण गलत खानपान है। ज्यादा मसालेदार, तला-भुना, ऑयली और जंक फूड की वजह से पेट में एसिड बढ़ने लगता है। इसके अलावा लंबे समय तक खाली पेट रहने के कारण भी पेट की गर्मी बढ़ने लगती है। वहीं, कम पानी पीना, चाय-कॉफी का ज्यादा सेवन और देर रात खाना खाने से भी यह समस्या बढ़ सकती है।
कुछ लोगों में तनाव और नींद की कमी भी पेट की गर्मी को ट्रिगर करती है। जब आप स्ट्रेस में होते हैं, तो आपका पाचन तंत्र प्रभावित होता है और एसिडिटी या ब्लॉटिंग जैसी दिक्कतें शुरू हो सकती हैं।
पेट की गर्मी के कई लक्षण हो सकते हैं, जैसे-
अगर लंबे समय तक ये लक्षण बने रहें, तो इसे सिर्फ गर्मी मानकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे एसिड रिफ्क्स या अन्य समस्याएं हो सकती हैं।
अगर आप पेट की गर्मी को शांत करना चाहते हैं, तो कुछ नुस्खों को ट्राई कर सकते हैं। आइए जानते हैं-
गर्मियों में पेट की गर्मी को शांत करने के लिए सौंफ और मिश्री का पानी फायदेमंद हो सकता है। यह इसके लिए सौंफ को रातभर पानी में भिगोकर रख दें। सुबह इसमें मिश्री मिक्स करके पिएं। इससे काफी लाभ मिलेगा। इसके अलावा आप खाने के बाद सौंफ और मिश्री चबा सकते हैं, यह पाचन को बेहतर कर सकता है।
गर्मियों के दिनों में गर्म दूध पीने के बजाय सादा ठंडा दूध पिएं। यह पेट में मौजूद एसिडिटी को कम करता है। साथ ही पेट से जुड़ी अन्य दिक्कतों से भी राहत दिलाने में प्रभावी साबित हो सकत है।
गर्मियों के दिनों में पका हुआ केला खाने से भी एसिडिटी से राहत मिल सकता है। लेकिन ध्यान रखें कि कच्चा केला न खाएं, इससे एसिडिटी की परेशानी बढ़ सकती है। इसके अलावा खूब पानी पिएं और अन्य पेय पदार्थों का सेवन करें।
Disclaimer : पेट की गर्मी को जड़ से खत्म करने का मतलब किसी जादुई इलाज से नहीं, बल्कि कारणों को कम करना है। सही डाइट, पर्याप्त पानी, स्ट्रेस मैनेजमेंट और नियमित दिनचर्या को अपनाकर पेट से जुड़ी दिक्कतों को दूर किया जा सकता है।
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