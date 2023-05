बदबू वाले वाइट डिस्चार्ज से कैसे छुटकारा मिलेगा? जानें इसे कम करने के 5 नेचुरल तरीके

Smelly Discharge : बदबूदार व्हाइट डिस्चार्ज की परेशानी को कम करने के लिए आप घर पर मौजूद चीजों का प्रयोग कर सकते हैं। आइए जानते हैं बदबूदार व्हाइट डिस्चार्ज की परेशानी को कम करने के क्या उपाय ( white discharge se smell ko kaise kam kare ) हैं?

Remedies for Smelly Discharge : व्हाइट डिस्चार्ज फर्टिलिटी का सूजन होता है। यह पीरियड्स के शुरू होने से कुछ दिन पहले यानी ओव्यूलेशन के समय होता है। कभी-कभी व्हाइट डिस्चार्ज होना सामान्य है, लेकिन अगर व्हाइट डिस्चार्ज लंबे समय से हो रहा है और काफी ज्यादा हो रहा है, तो यह आपकी सेहत पर बुरा असर डाल सकता है। कुछ महिलाओं को व्हाइट डिस्चार्ज होने पर काफी ज्यादा बदबू आती है। इसका कारण इन्फेक्शन और बैक्टीरिया हो सकता है। कई बार बदबू वाले व्हाइट डिस्चार्ज की वजह से आपको असहज महसूस हो सकता है। ऐसे में इस बदबू को कम करना बहुत ही जरूरी है। आज हम आपको इस लेख में बदबू वाले व्हाइट डिस्चार्ज से छुटकारा पाने के कुछ आसान से घरेलू उपाय बताएंगे। आइए जानते हैं बदबू वाले व्हाइट डिस्चार्ज से (discharge se smell ko kaise kam kare) कैसे पाएं छुटकारा?

1. मेथी के पानी का करें सेवन

बदबूदार व्हाइट डिस्चार्ज का कारण बैक्टीरिया और वायरस हो सकते हैं। ऐसे में इन बैक्टीरिया को कम करना जरूरी है। इसके लिए आप मेथी के पानी का सेवन कर सकते हैं। मेथी के पानी का सेवन करने के लिए सबसे पहले 1 चम्मच मेथी को 2 गिलास पानी में रातभर भिगोकर छोड़ दें। इसके बाद सुबह इस पानी को अच्छी तरह से उबाल लें। अब इस पानी को ठंडा करके पी लें। इससे वाइट डिस्चार्ज और बदबूदार डिस्चार्ज से (How To Get Rid Of Smelly Discharge) छुटकारा पा सकते हैं।

2. केला है आपके लिए फायदेमंद

व्हाइट डिस्चार्ज या फिर बदबूदार वजाइनल डिस्चार्ज की परेशानीको दूर करने के लिए आप रोजाना 1 केला खाएं। इससे आपको काफी लाभ मिलेगा। इसके लिए रोजाना 1 केले को 1 चम्मच घी के साथ खाएं। बेहतर रिजल्ट के लिए आप केले को गुड़ या फिर चीनी के साथ खा सकते हैं। इससे योनि में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया नष्ट होंगे, जो बदबूदार डिस्चार्ज ( white discharge se smell aana ) से छुटकारा दिला सकता है।

3. धनिए ये बीजों का करें सेवन

बदबूदार वजाइनल डिस्चार्ज की परेशानी को दूर करने के लिए आप धनिया के बीजों का पानी पी सकते हैं। इसके लिए 10 ग्राम धनिया लें। इसे 1 गिलास पानी में भिगोकर छोड़ दें। सुबह इस पानी को छानकर खाली पेट पिएं। यह शरीर में मौजूद विषाक्त पदार्थों को बाहर कर सकता है, जिससे बदबूदार व्हाइट डिस्चार्ज की परेशानी दूर होगी।

4. चावल का पानी से वाइट डिस्चार्ज की बदबू करें कम

बदबूदार व्हाइट डिस्चार्ज की परेशानी को कम करने के लिए चावल का पानी आपके लिए हेल्दी साबित हो सकता है। इसके लिए 1 लीटर पानी लें। इसमें 100 ग्राम चावल को अच्छी तरह से धोलकर डाल दें। इसके बाद इसे अच्छी तरह से उबालें। जब पानी काढ़ा हो जाए, तो इससे चावल को छानकर निकाल लें। बचे चावल के पानी को थोड़ा सा नमक डालकर पी लें। इससे स्वाद भी बेहतर होगा। साथ ही आप बदबूदार वजाइनल डिस्चार्ज से भी छुटकारा ( white discharge se smell ko kaise kam kare) पा सकते हैं।

5. आंवला बदबूदार वजाइनल डिस्चार्ज से दिलाए छुटकारा

बदबूदार वजाइनल डिस्चार्ज की परेशानी को कम करने के लिए आंवला आपके स्वास्थ्य के लिए काफी प्रभावी हो सकता है। इसके लिए 1 चम्मच शहद लें। इसमें 2 चम्मच आंवला का पाउडर डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसके बाद इस पेस्ट को 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ खाएं। इसके अलावा आप आंवला का काढ़ा भी बनाकर पी सकते हैं। साथ ही कच्चा भी इसका सेवन किया जा सकता है, जो वजाइनल डिस्चार्ज की परेशानी को कम कर सकता है।

बदबूदार वजाइनल डिस्चार्ज या फिर व्हाइट डिस्चार्ज की परेशानी (white discharge se smell aana) को दूर करने के लिए आप इन घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि, ध्यान रखें कि अगर आपकी परेशानी काफी ज्यादा बढ़ रही है तो इस स्थिति में डॉक्टर से सलाह जरूर लें।

