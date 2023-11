चुटकियों में थायराइड को कंट्रोल करने के लिए रोजाना करें ये काम, कुछ ही दिनों में दिखेगा फर्क

How to control thyroid in female : थायराइड की परेशानी इन दिनों काफी तेजी से बढ़ रही है, इस स्थिति में आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत होती है। आइए जानते हैं कैसे करें थायराइड को कंट्रोल?

How to control thyroid in female : थायराइड की परेशानी इन दिनों काफी तेजी से बढ़ रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में करीब 42 मिलियन लोग किसी न किसी प्रकार के थायराइड से प्रभावित हैं। ऐसे में आज के समय में थायराइड हर दूसरे व्यक्ति में होना कॉमन हो चुका है। थायराइड हमारे शरीर में मौजूद एक तितलीनुमा ग्रैंड है, जो थायरॉक्सिन नामक हार्मोन को स्त्रावित करता है। इस हार्मोन के जरिए कई तरह के कार्य होते हैं। अगर किसी व्यक्ति को थायराइड की परेशानी हो जाए, तो इससे कई तरह की समस्या हो सकती है। मुख्य रूप से यह मूड स्विंग, मोटापा, वजन कम होना, पाचन शक्ति को कमजोर करना जैसी समस्याओं को उत्पन्न कर सकता है। ऐसे में थायराइड को कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है। अगर आप थायराइड को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो आज हम आपको एक आसान से घरेलू नुस्खा बताएंगे। इस घरेलू नुस्खे की मदद से आप कुछ ही दिनों में थायराइड को कंट्रोल कर सकते हैं। आइए जानते हैं थायराइड हार्मोन को कैसे करें कंट्रोल?

थायराइड कंट्रोल कर सकता है धनिया का पानी - Coriander water benefits for thyroid patients

धनिया का पानी थायराइड रोगियों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। दरअसल, इसमें कई ऐसे खनिज पदार्थ जैसे - विटामिन बी 1, बी 2, बी 3 होते हैं, जो थायराइड रोगियों के लिए काफी हद तक फायदेमंद साबित हो सकते हैं। सुबह-सुबह खाली पेट धनिये का पानी पीने से थायराइड के लक्षणों में सुधार किया जा सकता है।

थायराइड में कैसे पिएं धनिया का पानी? - Ways TO Consume Coriander

थायराइड में धनिया का पानी पीने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि सबसे पहले 1 गिलास पानी लें। इसमें थोड़े से पानी में धनिये के बीज डालें और उन्हें 15 से 20 मिनट तक उबलने दें। जब पानी कम हो जाए तो इसे आंच से उतार लें और पानी को छान लें। फिर धनिये के पानी को एक गिलास में निकाल लें और पी लें। रोजाना सुबह खाली पेट इस पानी का सेवन करने से स्वास्थ्य को काफी लाभ हो सकता है।

थायराइड में मुलेठी है फायदेमंद - Mulethi Beneficial for Thyroid

मुलेठी में मौजूद गुण थायराइड की परेशानी को दूर करने में काफी हद तक प्रभावी हो सकते हैं। इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होता है, जो थायराइड ग्लैंड में होने वाली सूजन को कम कर सकता है। इसके अलावा इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स गुण थायराइड के लक्षणों में काफी हद तक सुधार कर सकते हैं। इससे गले में होने वाली खराश और सूजन को कम किया जा सकता है।

कैसे करें थायराइड में मुलेठी का सेवन - How to use mulethi for thyroid

मुलेठी की मदद से थायराइड की परेशानियों को कम करने में मदद मिल सकती है। इसका सेवन आप डायरेक्ट कर सकते हैं। इसे मुंह में कुछ देर के लिए रखें। इसका रस धीरे-धीरे आपके शरीर में जाता है। इसके अलावा मुलेठी से बनी चाय या काढ़ा भी पीना आपके स्वास्थ्य के लिए काफी हेल्दी हो सकता है। इससे काफी हद तक थायराइड के लक्षणों में सुधार किया जा सकता है।

थायराइड की परेशानियों को दूर करने के लिए आप इन आसान से उपायों को फॉलो कर सकते हैं। हालांकि, ध्यान रखें कि अगर आपकी परेशानी काफी ज्यादा बढ़ रही है तो ऐसी स्थिति में आपको एक्सपर्ट की सलाह लेने की जरूरत होती है।

